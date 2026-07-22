Самый известный в мире YouTube-блогер женился

22 июля 2026, 14:06

Топовый YouTube-блогер MrBeast женился на своей возлюбленной

Тея Бойсен и Джеймс Дональдсон (Фото: Инстаграм*/mrbeast)

Самый известный в мире YouTube-блогер MrBeast (настоящее имя — Джеймс Дональдсон) женился на своей возлюбленной Тее Бойсен. Об этом он сообщил в на своей странице в социальной сети Instagram*.





Блогер поделился фотографиями со свадебной церемонии, на которых он запечатлен в белом костюме, а его возлюбленная — в белом платье.

«Я встретила MrBeast, и это был лучший день в моей жизни», — подписала девушка снимки.