Самый известный в мире YouTube-блогер женился
Топовый YouTube-блогер MrBeast женился на своей возлюбленной
Самый известный в мире YouTube-блогер MrBeast (настоящее имя — Джеймс Дональдсон) женился на своей возлюбленной Тее Бойсен. Об этом он сообщил в на своей странице в социальной сети Instagram*.
Блогер поделился фотографиями со свадебной церемонии, на которых он запечатлен в белом костюме, а его возлюбленная — в белом платье.
«Я встретила MrBeast, и это был лучший день в моей жизни», — подписала девушка снимки.Как пишет издание People, торжество состоялось на частном острове Некер, владельцем которого является британский бизнесмен Ричард Брэнсон. Всего его посетили около 70 гостей.
Пара начала отношения в 2022-м, а через два года блогер сделал возлюбленной предложение. Ранее число подписчиков на его YouTube-канале достигло полумиллиарда — это примерно шестнадцатая часть населения планеты.
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