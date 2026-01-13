«Это нормально?»: Боня призналась, что расходы дочери удивили даже её отца-миллиардера

13 января 2026, 12:35

13-летняя дочь Виктории Бони тратит около 70 тысяч рублей в день

Виктория Боня с дочерью (Фото: Instagram* / @victoriabonya)

Виктория Боня рассказала в соцсетях, что траты её 13-летней дочери Анджелины в последнее время резко выросли.





По словам блогера, ежедневные расходы девочки доходят примерно до 70 тысяч рублей — и такие суммы стали неожиданностью даже для её отца, ирландского миллиардера Алекса Смерфита.



Как отметила Боня, раньше Анджелина тратила около 100 евро в день, однако теперь может оставить 300–400 евро за один поход по магазинам — и сразу в нескольких местах.





«Он звонит и говорит: "Это нормально, что она столько денег тратит?" Я смотрю на её расходы и там: 300 евро в одном месте, 400 евро в другом, и всё в один день… Раньше она по 100 евро в день тратила, а сейчас за раз. И не стесняется снимать с маминой карты! Завтра поеду, буду по-другому с ней разговаривать», — поделилась Виктория.