Богатырёв открыл «сердечную чакру» после развода с Арнтгольц

13 января 2026, 13:14

Актер Марк Богатырёв открыл «сердечную чакру» в Таиланде

Марк Богатырёв (Фото: Instagram* / @marchi25)

Если кто-то после расставаний кардинально меняет причёску, то Марк Богатырёв выбрал путь духовного перерождения.





Актёр отправился в Таиланд, где, судя по всему, решил заняться восстановлением внутреннего баланса, ауры и душевной гармонии.



Богатырёв поделился философскими размышлениями в соцсетях, отметив, что именно там ему удалось «открыть сердечную чакру» и по-новому взглянуть на жизнь.





«Тай дарит великолепную атмосферу и сердечная чакра вновь открывает радость полного принятия природы и людей вокруг! Важно, что как бы мы не стремились к обладанию, к стремлению достигать и самоутверждаться в обществе, нам нельзя забывать о честности и щедрости по отношению к себе и миру! Проживая сложные эмоции, ты словно заново учишься безусловной любви и принятию себя любым», — написал актёр.