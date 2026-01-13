Достижения.рф

Богатырёв открыл «сердечную чакру» после развода с Арнтгольц

Актер Марк Богатырёв открыл «сердечную чакру» в Таиланде
Марк Богатырёв (Фото: Instagram* / @marchi25)

Если кто-то после расставаний кардинально меняет причёску, то Марк Богатырёв выбрал путь духовного перерождения.



Актёр отправился в Таиланд, где, судя по всему, решил заняться восстановлением внутреннего баланса, ауры и душевной гармонии.

Богатырёв поделился философскими размышлениями в соцсетях, отметив, что именно там ему удалось «открыть сердечную чакру» и по-новому взглянуть на жизнь.

«Тай дарит великолепную атмосферу и сердечная чакра вновь открывает радость полного принятия природы и людей вокруг! Важно, что как бы мы не стремились к обладанию, к стремлению достигать и самоутверждаться в обществе, нам нельзя забывать о честности и щедрости по отношению к себе и миру! Проживая сложные эмоции, ты словно заново учишься безусловной любви и принятию себя любым», — написал актёр.
Марк также пожелал подписчикам принимать себя такими, какие они есть — несовершенными, разными и настоящими. Поклонники уже гадают, вдохновят ли эти духовные инсайты его бывшую супругу Татьяну Арнтгольц.

