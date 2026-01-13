«До 39 лет была подростком»: Светлана Степанковская откровенно рассказала о взрослении
Актриса Светлана Степанковская почувствовала себя взрослой лишь к 40 годам
Звезда сериалов «Жизнь по вызову 2» и «Первый номер» Светлана Степанковская на днях отметила 40-летие и по этому случаю поделилась личными размышлениями о возрасте и внутренних переменах.
В интервью «Леди Mail» актриса призналась, что именно сейчас ощущает себя по-настоящему повзрослевшей.
По словам Светланы, за последний год её мировоззрение заметно изменилось: она стала иначе относиться к себе, своему времени и окружающим людям. Приоритеты тоже сместились — семья заняла более важное место, чем дружеское окружение.
«Мне кажется, до 39 лет я была инфантильным подростком и только сейчас, к сорока годам, повзрослела. Я многое о себе поняла, четко вижу, в каком направлении мне двигаться и как никогда уверена в своей правоте и в правильности принимаемых мною решений», — призналась актриса.Степанковская также отметила, что профессия актёра помогает ей переосмысливать жизнь и себя, однако есть границы, которые она не готова переступать ради роли. В частности, Светлана подчеркнула, что никогда не согласилась бы намеренно набирать лишний вес для съёмок.