Отношения с Кридом, конфликт с Долиной и ссора с Гаврилиной: блогеру Вале Карнавал 24 года. Какую трагедию пережила девушка?
Валя Карнавал — одна из самых обсуждаемых фигур российского шоу-бизнеса: тиктокерша, певица, актриса и ведущая. 11 ноября ей исполняется 24 года. О личной жизни артистки и ее семейных трагедиях расскажет «Радио 1».
Биография Вали Карнавал: ранние годы и семьяВалентина Карнаухова, более известная под псевдонимом Валя Карнавал, родилась 11 ноября в Ростове-на-Дону. С детства девочка проявляла интерес к танцам, и родители записали её на специализированные занятия, чтобы развивать талант. В школе она активно участвовала во внеклассных мероприятиях и хорошо училась.
Детство Валентины было непростым: семья сталкивалась с финансовыми трудностями. Мама работала на птицефабрике, а отец был бригадиром. Девочке приходилось занашивать одежду до дыр. Ситуация ухудшилась после смерти папы. В школе Карнавал подвергалась травле со стороны сверстников.
Позже Валя поступила в колледж «Сократ», где изучала рекламу, сервис и туризм. Однако серьёзные проблемы со здоровьем — сердечно-сосудистые осложнения и частые госпитализации — не позволяли ей регулярно посещать пары. Однажды её выгнали с занятия за отсутствие медицинской справки, предположив, что она заразна. На обратном пути Валя упала в обморок прямо в автобусе, пережив сильный психологический стресс.
Начало карьеры в YouTube и TikTokВ 2018 году Валя Карнавал запустила собственный YouTube-канал, где выступала в роли стримера и летсплейщика, делясь прохождением компьютерных игр и лайфхаками. В том же году она зарегистрировалась в TikTok и начала публиковать короткие видео: танцы, «лайпы» под популярные песни и ролики без макияжа.
Благодаря активности в социальной сети Валя попала в российское сообщество тиктокеров Hype House, и совместно с другими тиктокерами стала активно развивать контент.
Музыкальная и актёрская карьера Вали КарнавалЛетом 2020 года Карнавал дебютировала в кино и музыке. Она снялась в сериале «Отпуск» на ТНТ, премьера которого состоялась в феврале 2021 года. В музыкальной сфере она выпустила несколько треков: «Психушка» (17 июня), «Опять домой» (14 июля) и «Ну и что?» (24 июля), последняя была записана совместно с Давой, бывшим возлюбленным Ольги Бузовой. Валя также выступила на сцене «Выпускного» в парке Горького вместе с Юлией Гаврилиной, презентовав композицию «Жу-жу».
Кроме того, Валя дебютировала в анимационном фильме «Рок Дог — 2», озвучив главную героиню Лил Фокси. Она также принимала участие в съемках шоу «Форт Боярд» в Нормандии, где была окружена звездами российского шоу-бизнеса.
В 2022 году Карнавал стала ведущей экстремального шоу «Не дрогни!» на телеканале СТС совместно с Михаилом Галустяном и Артуром Бабичем. Также она участвовала в проекте «Звезды в Африке» на ТНТ, где дошла до финала, уступив победу Олегу Верещагину. Осенью того же года Валя вернулась к роли в сериале «Отпуск».
Весной 2025 года артистка поступила на заочную форму обучения в Московский финансово-экономический институт (МФЭИ), переведясь из другого университета. В этом же году Валя снялась в комедийной ленте «Скуф», а летом стала соведущей Валдиса Пельша в музыкальной программе «Достояние республики» на Первом канале.
Семейные трагедииВ 2023 году Валя пережила серьёзный стресс, когда во время отдыха на море её мать оказалась в критическом состоянии и едва не погибла. Ради поддержки матери Карнавал даже отменила свой день рождения.
«Мама снимала меня на видео, как вдруг ей стало плохо, мы быстро отправились к берегу, но в пути у мамы парализовало все тело, инструктора на руках вынесли ее из лодки и положили на берег, пальцы рук и ног приняли неестественный вид и полностью пропала речь, мама теряла сознание, я видела только затуманенные глаза», — рассказала Карнавал.В том же году тиктокерша сообщила о смерти своего отчима, который заменил ей отца. Трагедия случилась за 45 минут до возвращения мамы и брата девушки.
«У нас была счастливая семья. Это случилось за 45 минут до того, как мама и брат приехали домой. Он не оставил записку, только кольцо и телефон на столе — все, больше ничего», — поделилась блогер.Валя не знает, почему отчим совершил такой поступок. Незадолго до его смерти, она собиралась купить семье новый дом, который мужчина так и не увидел.
Личная жизнь Вали КарнавалПервым громким романом Вали стали отношения с музыкантом Егором Кридом. Они познакомились на съемках клипа «Девочка с картинки», и между артистами сразу возникла искра. В отношениях Крид проявлял серьезные намерения — даже взял Валю с собой на новогоднее празднование у Филиппа Киркорова.
Однако отношения оказались недолгими. После расставания он называл Валю «двуличной», пока Карнавал публиковала грустные ролики в TikTok. Впоследствии Валя призналась, что именно она разорвала отношения, не желая, чтобы люди считали, что роман с Кридом продвигает ее карьеру.
Позднее певец выпустил клип на песню «Pussy Boy», где главная героиня очень похожа на Валю. Многие восприняли это как выпад в сторону блогерши, так как в композиции звучат строчки: «Ты прячешь под маской себя — карнавал». В ответ Валя выразила благодарность за опыт, который помог ей переосмыслить себя и свою жизнь.
«Благодарна ему за все: этот альбом, клип, за все то, что пережила в те моменты. Когда все осталось в прошлом, я поняла — в то время собирала себя по кусочкам. Это помогло мне фундаментально осознать, из чего я состою. В итоге после этой истории обрела новую себя, ведь ничего не делается просто так. Поэтому, если расценивать клип Егора Крида как выражение любви, я осталась ему благодарна за все», — сказала тиктокер.
Роман Вали Карнавал с Сашей Стоуном
Следующими серьезными отношениями Вали стали отношения с блогером Сашей Стоуном, с которым она познакомилась на шоу «Звезды в Африке». В апреле 2022 года поклонники заметили кольцо на безымянном пальце Вали.
Семья Саши приняла Валю с любовью, мать Стоуна называла ее «котеночком». Однако весной 2023 года отношения закончились. Сначала мужчина отметил день рождения без Валентины, затем сама блогерша подтвердила расставание, объяснив его бытовыми конфликтами и неприятием повседневных ссор.
Возможный новый брак и помолвка
В 2025 году СМИ сообщали о возможных отношениях Вали с бизнесменом Аргишти Эвояном. Осенью того же года появились слухи, что блогерша вышла за него замуж. В социальных сетях она опубликовала фотографию в белом свадебном платье с букетом и кольцом на левой руке, что соответствует армянской традиции.
В мае 2025 года Валя посетила Армению, предположительно для знакомства с семьей Эвояна. После поездки блогерша вернулась с помолвочным кольцом на пальце.
Скандалы и конфликтыВ карьере Вали были и публичные конфликты. Одним из самых громких эпизодов стала ссора с народной артисткой России Ларисой Долиной на шоу «Музыкалити». Долина жестко раскритиковала вокальные данные Вали, заявив, что она не попадает в ноты и должна петь только на кухне.
«Извините, я шесть лет не училась. Очень неприятно, когда говорят: у меня это первый курс поет, нужно учиться. Блин, музыка, она создана для того, чтобы люди пели, как хотели. Это круто — все правильно нужно петь. Но если человек хочет петь? Каждый заслуживает делать, что он хочет», — ответила певице Карнавал.В январе 2023 года Карнаухова и Долина помирились. В сентябре 2024 года вспыхнул конфликт Валм с бывшей подругой, блогером Юлией Гаврилиной. Скандал начался после того, как Гаврилина ответила на комментарий «Ш — общительная».
«Вы явно перепутали меня с Валей», — написала Юля.Затем она публично заявила, что «пять лет терпела унижения» и никогда не считала Валу своей подругой. Позже Гаврилина удалила свои высказывания и принесла извинения Вале, объяснив, что была в «странном состоянии».
Недавно Валентина попала в неприятную ситуацию: девушку попытались шантажировать после того, как мошенники засняли её в спортзале во время переодевания. Она немедленно обратилась в полицию, что позволило задержать аферистов до публикации материалов. После этого случая блогерша призналась, что инцидент серьезно повлиял на её чувство безопасности и она отказалась от походов в публичные спортзалы.