Валя Карнавал

Валя Карнавал — одна из самых обсуждаемых фигур российского шоу-бизнеса: тиктокерша, певица, актриса и ведущая. 11 ноября ей исполняется 24 года. О личной жизни артистки и ее семейных трагедиях расскажет «Радио 1».





Биография Вали Карнавал: ранние годы и семья

Начало карьеры в YouTube и TikTok

Валя Карнавал



Музыкальная и актёрская карьера Вали Карнавал

Семейные трагедии

«Мама снимала меня на видео, как вдруг ей стало плохо, мы быстро отправились к берегу, но в пути у мамы парализовало все тело, инструктора на руках вынесли ее из лодки и положили на берег, пальцы рук и ног приняли неестественный вид и полностью пропала речь, мама теряла сознание, я видела только затуманенные глаза», — рассказала Карнавал.

«У нас была счастливая семья. Это случилось за 45 минут до того, как мама и брат приехали домой. Он не оставил записку, только кольцо и телефон на столе — все, больше ничего», — поделилась блогер.

Личная жизнь Вали Карнавал

Валя Карнавал



«Благодарна ему за все: этот альбом, клип, за все то, что пережила в те моменты. Когда все осталось в прошлом, я поняла — в то время собирала себя по кусочкам. Это помогло мне фундаментально осознать, из чего я состою. В итоге после этой истории обрела новую себя, ведь ничего не делается просто так. Поэтому, если расценивать клип Егора Крида как выражение любви, я осталась ему благодарна за все», — сказала тиктокер.

Роман Вали Карнавал с Сашей Стоуном

Возможный новый брак и помолвка

Скандалы и конфликты

«Извините, я шесть лет не училась. Очень неприятно, когда говорят: у меня это первый курс поет, нужно учиться. Блин, музыка, она создана для того, чтобы люди пели, как хотели. Это круто — все правильно нужно петь. Но если человек хочет петь? Каждый заслуживает делать, что он хочет», — ответила певице Карнавал.

«Вы явно перепутали меня с Валей», — написала Юля.

Валя Карнавал



Валя Карнавал сегодня