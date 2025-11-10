10 ноября 2025, 08:32

Владимир Пресняков (Фото: Telegram @vladimirpresnyakov)

Владимир Пресняков поднял свой гонорар за корпоративы сразу на ₽4,5 млн. Стоимость выступлений певца взлетела практически на 300%. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.