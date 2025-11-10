Владимир Пресняков поднял свой гонорар за корпоративы сразу на ₽4,5 млн
Год назад стоимость частного выступления музыканта составляла ₽1,5 млн. Сегодня артист требует уже ₽6 млн, включая налоги.
Кроме Преснякова, на корпоратив приезжает коллектив из 19 человек. Им необходимо оплатить трансфер до места проведения и подготовить гримёрные. Для самого исполнителя нужно предусмотреть две бутылки коньяка Thomas Hine (Rare Fine VSOP) и бутылку белого сухого вина, стоимость которой начинается от ₽2000. К тому же, ему обязательно подадут крем для рук определённого бренда, а столовые приборы должны быть только металлическими. Остальной коллектив также нужно обеспечить алкоголем — шесть бутылок сухого вина, по три красного и белого, стоимостью не менее ₽1000 каждая.
Примечательно, что старший сын Преснякова завершает свой контракт в Америке и готовится вернуться в Россию, чтобы строить карьеру, сообщил его отец.
