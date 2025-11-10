Прохор Шаляпин шокировал признанием о гонорарах с Первого канала
Шаляпин назвал гонорары за «Пусть говорят» небольшими деньгами
Российский певец Прохор Шаляпин в интервью Ксении Собчак рассказал о гонорарах за участие в шоу «Пусть говорят» на Первом канале. Разговор с артистом появился на YouTube-канале «Осторожно, Собчак».
Шаляпин назвал эти выплаты незначительными. При этом он подчеркнул, что главной наградой для него стала известность.
«Это копейки, конечно. В те времена небольшие деньги, 50 — 60, может, 100 [тысяч рублей]», — высказался Прохор о выплатах.Певец добавил, что благодарен ведущему Андрею Малахову за «второй шанс». Артист отметил, что до сих пор общается с организаторами программы. Он понимает, что его не планировали «уничтожать», а авторы шоу просто решали задачу по повышению рейтингов.
