Прохор Шаляпин шокировал признанием о гонорарах с Первого канала

10 ноября 2025, 11:43

Шаляпин назвал гонорары за «Пусть говорят» небольшими деньгами

Прохор Шаляпин (Фото: Telegram @aChaliapin)

Российский певец Прохор Шаляпин в интервью Ксении Собчак рассказал о гонорарах за участие в шоу «Пусть говорят» на Первом канале. Разговор с артистом появился на YouTube-канале «Осторожно, Собчак».





Шаляпин назвал эти выплаты незначительными. При этом он подчеркнул, что главной наградой для него стала известность.

«Это копейки, конечно. В те времена небольшие деньги, 50 — 60, может, 100 [тысяч рублей]», — высказался Прохор о выплатах.