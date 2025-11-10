«Это катастрофа, это ужас»: Сосо Павлиашвили высказался о младшей дочери
Сосо Павлиашвили появился на концерте «Звёзды Востока» вместе с женой Ириной и дочерьми. Семья пообщалась с журналистами и поделилась подробностями о характерах детей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
По словам супругов, младшая дочь Сандра — настоящая вихревая энергия.
«Сандра — это катастрофа, это ужас. Никаких денег не хватит, чтобы закрыть её хотелки. Но она не выпрашивает, а так дипломатично подводит нас, что мы сейчас должны потратить на неё, что не остается выбора…», — призналась Ирина.Певец добавил, что Сандра растёт творческой личностью.
«Она постоянно на сцене, в театральной студии — формируется как личность. И не просит ничего безумного. Может из ничего так стильно одеться, что я восхищаюсь», — сказал Сосо.А вот старшая дочь Лиза, по словам Павлиашвили, — полная противоположность сестре. Девушка очень рассудительная и бережливая.