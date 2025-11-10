«Это катастрофа, это ужас»: Сосо Павлиашвили высказался о младшей дочери

10 ноября 2025, 11:59

Сосо Павлиашвили рассказал о своенравной младшей дочери

Сосо Павлиашвили (Фото: Instagram* / @soso_pavliashvili_official)

Сосо Павлиашвили появился на концерте «Звёзды Востока» вместе с женой Ириной и дочерьми. Семья пообщалась с журналистами и поделилась подробностями о характерах детей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».





По словам супругов, младшая дочь Сандра — настоящая вихревая энергия.





«Сандра — это катастрофа, это ужас. Никаких денег не хватит, чтобы закрыть её хотелки. Но она не выпрашивает, а так дипломатично подводит нас, что мы сейчас должны потратить на неё, что не остается выбора…», — призналась Ирина.

«Она постоянно на сцене, в театральной студии — формируется как личность. И не просит ничего безумного. Может из ничего так стильно одеться, что я восхищаюсь», — сказал Сосо.