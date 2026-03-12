Отношения с Павлом Прилучным, роман с режиссером и театральные проекты: куда пропала звезда «Закрытой школы» Татьяна Космачева?
Татьяна Владимировна Космачева — российская актриса театра и кино, которая приобрела известность благодаря ролям в таких проектах, как «Закрытая школа», «Корабль» и «Мамы». 13 марта ей исполняется 41 год. Подробнее о её карьере и личной жизни — в материале «Радио 1».
Биография Татьяны Космачевой: образование и начало карьерыТатьяна Космачева родилась 13 марта 1985 года в подмосковном Реутове. С ранних лет она проявляла интерес к искусству, что привело её к поступлению в Школу-студию МХАТ. Здесь она училась на курсе народного артиста РФ Константина Райкина, что стало важным этапом в её творческом развитии.
Дебют Татьяны в кино состоялся в студенческие годы с эпизодической роли в картине «Рекламная пауза». Однако настоящая популярность пришла к ней после съемок в сериале «Провинциалки», где она получила свою первую серьезную роль.
Вскоре Космачева сыграла главную роль в мистическом триллере «Фобос. Клуб страха», а затем стала известной благодаря телесериалу «Закрытая школа», где воплотила образ старшеклассницы Виктории Кузнецовой.
Успехи на экранеФильмография Татьяны Космачевой насчитывает около 30 работ. Она снялась в таких проектах, как «Мамы», «Корабль», «Скалолазка», «Зорге» и «Двойник». Артистка активно развивала свою карьеру и в театре, играя в спектаклях «Рубеж», «Не все коту масленица» и танцевальном спектакле The Rooms.
Личная жизнь: слухи и загадкиВо время съемок в «Закрытой школе» вокруг актрисы ходили слухи о романах с коллегами, такими как Павел Прилучный и Игорь Юртаев. Однако Татьяна никогда не подтверждала эти сплетни.
В 2014 году её заметили в обществе режиссера Сергея Гинзбурга, но пара не комментировала свои отношения. На данный момент семейный статус Космачевой остается неизвестным, хотя она признавалась, что задумывается о материнстве.
«Начинаю иногда этим интересоваться. Но при этом понимаю, когда и что нужно делать. Сейчас я с полной самоотдачей занимаюсь своей карьерой, получаю от этого колоссальное удовольствие и, наверное, не смогла бы в полной мере его ощущать, если бы у меня были обязанности перед семьей. Но все еще будет», — говорила она.
Современные проекты и благотворительностьВ 2011 году Татьяна ушла из театра имени В. Маяковского и продолжила свою карьеру как приглашенная актриса. В последние годы она гастролирует по России со спектаклем «Жениться нельзя расстаться». Несмотря на то что Космачева практически не снимается в кино, она активно развивает карьеру модели и делится новыми работами в социальных сетях.
Кроме того, Татьяна более десяти лет занимается благотворительностью, посещая детские дома и больницы в Москве и других регионах России.
«Благотворительность — это очень важная и серьезная часть моей жизни. Я искренне верю, что, отдавая даже маленькие крупицы этому миру, детям, нуждающимся, мы все вместе наделяем этот мир огромной, мощной силой, счастьем, улыбками и огромной радостью. Это колоссально важно — быть участливыми, сопереживающими этому миру!» — рассказала она.Её активная позиция и желание помогать другим делают её не только талантливой актрисой, но и человеком с большим сердцем.