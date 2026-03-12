12 марта 2026, 11:51

Ирина Алфёрова (фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)

13 марта 75-летний юбилей отмечает советская и российская актриса театра, кино и телевидения Ирина Ивановна Алфёрова. Народная артистка Российской Федерации получила широкую известность благодаря ролям Констанции Бонасье в музыкальном телефильме «Д’Артаньян и три мушкетера» и Дарьи Булавиной-Телегиной в экранизации романа Алексея Толстого «Хождение по мукам». За десятилетия творческой деятельности актриса стала одной из самых узнаваемых и любимых зрителями звезд советского и российского кинематографа. О ее романе с Абдуловым и творческом пути — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Ирины Алфёровой: детство и семья Первые шаги на сцене и учеба в ГИТИСе Дебют в кино и первая крупная роль Роль Констанции Бонасье и всесоюзная популярность Театр «Школа современной пьесы» Музыкальный клип Александра Серова Государственные награды и звания Политическая позиция Ирины Алфёровой Личная жизнь Ирины Алфёровой Ирина Алфёрова сегодня

Биография Ирины Алфёровой: детство и семья

Ирина Алфёрова (фото: РИА Новости / Шахвердиев)

Первые шаги на сцене и учеба в ГИТИСе

«Я случайно попала на один из концертов в Доме ученых нашего знаменитого новосибирского Академгородка (он только создавался). Ко мне подошел мужчина и сказал: «У нас здесь есть театральная студия, но нет героини. Не хотите попробовать?» — рассказывала актриса.

Дебют в кино и первая крупная роль

Роль Констанции Бонасье и всесоюзная популярность

Ирина Алфёрова (фото: кадр из фильма «Д’Артаньян и три мушкетера»)

Киноработы 1980-х и 1990-х годов

Театр «Школа современной пьесы»

«Это хороший современный театр, открытый для экспериментов. Здесь я удобно себя чувствую, здесь я могу выбирать роли, которые мне нравятся, и играть то, что мне интересно», — говорила актриса.

Музыкальный клип Александра Серова

Ирина Алфёрова (фото: РИА Новости / Виталий Арутюнов)

Кино и сериалы 2000-х и 2010-х годов

Государственные награды и звания

Политическая позиция Ирины Алфёровой

Ирина Алфёрова (фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)

Личная жизнь Ирины Алфёровой

Брак с Александром Абдуловым

«Возле кинотеатра "Россия" какая-то женщина торговала астрами. Парень схватил все цветы из ее ведра и вручил мне. С огромным букетом я впорхнула в театр и вдруг столкнулась с… Абдуловым. Он с ходу что-то начал мне рассказывать, а у меня в голове проносится мысль: вот что мне в жизни точно не грозит, так это роман с ним! Саша показался таким нескладным, некрасивым, волосы какого-то нелепого рыжего цвета», — вспоминала артистка.

Ирина Алфёрова и Александр Абдулов (фото: РИА Новости / Т.Шахвердиев)

«Саша виноват в нашем расставании, он ушел, закрыл дверь и все. Он умер и мы даже не поговорили. Мы играли вместе, он все время был недоволен. С Сашей вообще ничего невозможно», — рассказала актриса в программе «Привет, Андрей!» на канале «Россия-1».

Брак с актером Сергеем Мартыновым

«У меня был сложный период, моя жизнь рухнула. Но появился в моей жизни другой человек… Еще не появился, но я уже его знала, он мне очень нравился — актер Сергей Мартынов. В него были влюблены все: Ален Делон даже рядом не стоял. Помимо таланта и красоты, Сережа все может. Он и есть счастье мое. Он необыкновенный, настоящий, на него можно положиться и доверять полностью», — говорит Алфёрова.

Ирина Алферова с Сергеем Мартыновым (фото: РИА Новости / Дмитрий Коробейников)

Ирина Алфёрова сегодня