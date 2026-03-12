Жила в Болгарии и сбежала от мужа: судьба звезды «Д’Артаньяна и трех мушкетеров» Ирины Алфёровой. Почему она рассталась с Абдуловым?
13 марта 75-летний юбилей отмечает советская и российская актриса театра, кино и телевидения Ирина Ивановна Алфёрова. Народная артистка Российской Федерации получила широкую известность благодаря ролям Констанции Бонасье в музыкальном телефильме «Д’Артаньян и три мушкетера» и Дарьи Булавиной-Телегиной в экранизации романа Алексея Толстого «Хождение по мукам». За десятилетия творческой деятельности актриса стала одной из самых узнаваемых и любимых зрителями звезд советского и российского кинематографа. О ее романе с Абдуловым и творческом пути — в материале «Радио 1».
Биография Ирины Алфёровой: детство и семьяИрина Ивановна Алфёрова родилась 13 марта 1951 года в Новосибирске. Ее родители — Иван Кузьмич Алфёров и Ксения Архиповна Алфёрова — были участниками Великой Отечественной войны. После возвращения с фронта они получили юридическое образование и впоследствии многие годы работали адвокатами.
В семье росли две дочери: старшая Татьяна и младшая Ирина. Как позже рассказывала сама актриса, ее появление на свет могло и не состояться. Родители опасались, что не смогут обеспечить двоих детей, поэтому мать собиралась прервать беременность. Однако в последний момент отец передумал, и ребенок появился на свет.
Ксения Архиповна в юности мечтала стать актрисой, однако не смогла реализовать это желание. Любовь к сцене она передала младшей дочери. Еще в детстве Ирина устраивала вместе с соседскими детьми небольшие домашние спектакли, разыгрывая сказочные сюжеты.
Первые шаги на сцене и учеба в ГИТИСеИнтерес к театру проявился у Ирины Алфёровой уже в школьные годы. В старших классах она стала участницей самодеятельного театра и посещала театральную студию.
«Я случайно попала на один из концертов в Доме ученых нашего знаменитого новосибирского Академгородка (он только создавался). Ко мне подошел мужчина и сказал: «У нас здесь есть театральная студия, но нет героини. Не хотите попробовать?» — рассказывала актриса.Этот эпизод стал важным этапом на пути к профессиональной актерской карьере. После окончания школы Ирина Алфёрова переехала в Москву и поступила в Государственный институт театрального искусства (ГИТИС). Диплом о высшем образовании актриса получила в 1972 году.
Дебют в кино и первая крупная рольПервый опыт съемок в кино Ирина Алфёрова получила еще во время учебы в институте. В 1970 году она исполнила эпизодическую роль в фильме режиссера Эдуарда Бочарова «Серебряные трубы».
После окончания ГИТИСа актриса получила приглашения сразу из нескольких московских театров. Однако она приняла решение отказаться от этих предложений ради участия в масштабном телевизионном проекте — экранизации трилогии Алексея Толстого «Хождение по мукам».
В телефильме режиссера Василия Ордынского Алфёрова исполнила одну из центральных ролей — Дарью Булавину-Телегину. Работа над многосерийной картиной продолжалась несколько лет, а ее премьера состоялась в 1977 году.
Роль Констанции Бонасье и всесоюзная популярностьВ 1976 году Ирину Алфёрову пригласили в труппу Московского государственного театра имени Ленинского комсомола — «Ленком». На сцене этого театра актриса служила до 1993 года. За годы работы она сыграла в ряде известных постановок. Среди них спектакли «Юнона и Авось», «В списках не значился», «Жестокие игры» и «Ромул Великий».
Настоящую всесоюзную известность актрисе принесла роль Констанции Бонасье в музыкальном телефильме режиссера Георгия Юнгвальд-Хилькевича «Д’Артаньян и три мушкетера», вышедшем на экраны в 1978 году.
На съемочной площадке Ирина Алфёрова работала вместе с Михаилом Боярским, исполнившим роль Д’Артаньяна, а также с Леонидом Каневским, сыгравшим господина Бонасье.
В 1979 году актриса вновь привлекла внимание зрителей, снявшись вместе с Александром Абдуловым в мелодраме режиссера Павла Арсенова «С любимыми не расставайтесь». В картине они исполнили роли супругов.
Киноработы 1980-х и 1990-х годов
В последующие годы Ирина Алфёрова продолжала активно сниматься в кино. В 1980–1990-е годы она сыграла в ряде известных фильмов, среди которых «Василий Буслаев» (1982), «ТАСС уполномочен заявить…» (1984), «Ночные забавы» (1991) и историческая картина «Ермак» (1996). Параллельно актриса продолжала работать в театре.
Театр «Школа современной пьесы»С конца 1980-х годов Ирина Алфёрова начала сотрудничать с московским театром «Школа современной пьесы», который в 2023 году был переименован в Театр на Трубной.
На его сцене актриса играла в спектаклях «Пришел мужчина к женщине» и «Все будет хорошо, как вы хотели». В 1993 году она официально вошла в состав труппы театра и продолжает служить там до настоящего времени.
По словам актрисы, ей близка атмосфера этого театра, поскольку он открыт для творческих экспериментов и позволяет артистам самостоятельно выбирать интересные роли.
«Это хороший современный театр, открытый для экспериментов. Здесь я удобно себя чувствую, здесь я могу выбирать роли, которые мне нравятся, и играть то, что мне интересно», — говорила актриса.
Музыкальный клип Александра СероваВ 1990 году Ирина Алфёрова приняла участие в съемках музыкального клипа Александра Серова на песню «Ты меня любишь». Актриса рассказывала, что согласилась на участие в проекте сразу после того, как услышала музыкальную композицию.
По ее словам, клип неоднократно перерабатывался в процессе монтажа, однако в итоге получился выразительным и запоминающимся.
Кино и сериалы 2000-х и 2010-х годов
В 2000-х годах Ирина Алфёрова продолжила актерскую деятельность в кино и на телевидении. Она появилась в ряде телевизионных проектов, среди которых сериалы «Герой нашего времени», «Сонька — Золотая ручка» и «Капкан».
В международном российско-французском фильме «Распутин» (2011) актриса исполнила роль княгини Зинаиды Юсуповой. Роль Григория Распутина в картине сыграл французский актер Жерар Депардье.
В 2010-х годах Алфёрова также снялась в популярных новогодних фильмах «Елки 2» и «Елки 5», а также в телесериале «Последний из Магикян». В 2018 году актриса исполнила одну из центральных ролей в фильме режиссера Алексея Петрухина «Последнее испытание», посвященном теме терроризма. В 2020 году она появилась в мистическом сериале «Водоворот».
Всего за годы творческой карьеры Ирина Алфёрова снялась более чем в 60 фильмах и телевизионных проектах.
Государственные награды и званияВ 2007 году Ирине Алфёровой было присвоено почетное звание народной артистки Российской Федерации. Кроме того, актриса была награждена рядом государственных и международных наград. В 2011 году ей вручили орден Дружбы, а в 2017 году — орден Почета.
В 2016 году Алфёрова получила болгарскую награду — орден «Самарский крест» — за вклад в развитие духовных и культурных связей между Россией и Болгарией.
Политическая позиция Ирины АлфёровойВ 2003 году Ирина Алфёрова принимала участие в выборах депутатов Государственной думы, представляя Российскую конституционно-демократическую партию. В сентябре 2014 года актриса публично заявила о поддержке президента России Владимира Путина.
В 2017 году ей запретили въезд на территорию Украины. Спустя год Министерство культуры Украины внесло Алфёрову в список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности страны. После этого ряд фильмов с участием актрисы был запрещен к показу на украинской территории.
Личная жизнь Ирины АлфёровойПервым супругом Ирины Алфёровой стал болгарский дипломат Бойко Гюров. Их знакомство состоялось на одном из творческих мероприятий в посольстве. Сначала они поддерживали дружеские отношения, однако позже между ними начался роман.
Бойко Гюров увлекался автогонками и однажды попал в серьезную аварию. Ирина приехала поддержать его, после чего их отношения стали более близкими. После свадьбы актриса переехала вместе с мужем в Болгарию. В 1974 году у супругов родилась дочь Ксения Алфёрова.
Однако семейная жизнь в другой стране оказалась для актрисы сложной. Муж придерживался мнения, что жена должна полностью посвятить себя дому и воспитанию ребенка, отказавшись от актерской карьеры.
Со временем отношения между супругами стали напряженными. В семейные конфликты нередко вмешивалась мать Бойко Гюрова. По воспоминаниям знакомых, во время одного из конфликтов муж встал на сторону своей матери и ударил Ирину. После этого актриса приняла решение покинуть Болгарию. Она собрала вещи, взяла дочь и вернулась в Москву. На тот момент у нее не было собственного жилья и постоянной работы, а маленькую Ксению пришлось временно оставить у бабушки.
Брак с Александром Абдуловым
После возвращения в столицу режиссер Марк Захаров пригласил Ирину Алфёрову в труппу театра «Ленком». Именно там актриса познакомилась с Александром Абдуловым. Их первая встреча произошла возле кинотеатра «Россия». По воспоминаниям Алфёровой, в тот момент она даже не предполагала, что между ними может возникнуть роман.
«Возле кинотеатра "Россия" какая-то женщина торговала астрами. Парень схватил все цветы из ее ведра и вручил мне. С огромным букетом я впорхнула в театр и вдруг столкнулась с… Абдуловым. Он с ходу что-то начал мне рассказывать, а у меня в голове проносится мысль: вот что мне в жизни точно не грозит, так это роман с ним! Саша показался таким нескладным, некрасивым, волосы какого-то нелепого рыжего цвета», — вспоминала артистка.Спустя некоторое время отношения актеров стали близкими. Хотя в артистической среде бытует мнение, что союз Алфёровой и Абдулова был «режиссерским проектом» Марка Захарова для имиджа «Ленкома», их чувства были подлинными. Александр называл Ирину своей единственной большой любовью.
Во время гастролей «Ленкома» в Ереване Абдулов сделал Ирине предложение. Алфёрова в шутку пообещала согласиться, если Абдулов пронесет ее на руках через весь парк. Актер условие выполнил и влюбленные поженились вскоре после возвращения в Москву.
Александр Абдулов удочерил Ксению Алфёрову, и долгое время девушка считала его родным отцом. О существовании биологического родителя она узнала только в подростковом возрасте.
Союз Ирины Алфёровой и Александра Абдулова считался одной из самых известных актерских пар Советского Союза. Тем не менее в 1993 году супруги развелись после семнадцати лет совместной жизни. Причины разрыва долгое время оставались предметом обсуждений. По одной из версий, конфликт возник из-за отказа актрисы родить второго ребенка. Позднее сама Алфёрова признавалась, что чувствовала нехватку внимания со стороны мужа.
«Саша виноват в нашем расставании, он ушел, закрыл дверь и все. Он умер и мы даже не поговорили. Мы играли вместе, он все время был недоволен. С Сашей вообще ничего невозможно», — рассказала актриса в программе «Привет, Андрей!» на канале «Россия-1».Развод стал тяжелым испытанием для Ирины Ивановны. После расставания ей также пришлось уйти из театра «Ленком»: ей предложили роль обезьяны в одном из спектаклей, что показалось актрисе оскорбительным.
Брак с актером Сергеем Мартыновым
Через два года после развода Ирина Алфёрова вновь вышла замуж. Ее третьим супругом стал актер Сергей Мартынов. Их отношения начались во время работы над фильмом «Звезда шерифа».
«У меня был сложный период, моя жизнь рухнула. Но появился в моей жизни другой человек… Еще не появился, но я уже его знала, он мне очень нравился — актер Сергей Мартынов. В него были влюблены все: Ален Делон даже рядом не стоял. Помимо таланта и красоты, Сережа все может. Он и есть счастье мое. Он необыкновенный, настоящий, на него можно положиться и доверять полностью», — говорит Алфёрова.На момент знакомства Мартынов состоял в браке с Ксенией Прошутинской, однако их семейная жизнь уже переживала кризис. Позднее жена актера получила предложение о работе в Лондоне и уехала в Великобританию вместе с детьми. Сергей Мартынов остался в России.
Спустя некоторое время после трагической смерти Ксении Прошутинской дети актера — Анастасия и Сергей — переехали в Москву. Вместе с племянником Ирины Алфёровой Александром они стали частью семьи актрисы. Дочь Алфёровой Ксения позже подарила матери внучку Евдокию.
Сергей Мартынов и Ирина Алфёрова живут вместе уже более тридцати пяти лет. Супруги предпочитают вести спокойный образ жизни и редко появляются на светских мероприятиях. По словам актрисы, им достаточно просто проводить время вдвоем и наслаждаться обществом друг друга.
Ирина Алфёрова сегодняВ последние годы Ирина Алфёрова продолжает творческую деятельность, хотя и не снимается в кино так активно, как раньше. Она участвует в театральных постановках и антрепризных проектах.
В 2026 году актриса задействована в спектаклях «Секреты мужчин среднего возраста», «На Трубе» и «Толстого нет». К 75-летнему юбилею народной артистки России Первый канал подготовил документальный фильм «Самая-самая».