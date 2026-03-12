Звездная роль в «Интернах», три попытки создать семью и сын в колонии: тернистый путь к славе и скандалы Вадима Демчога
Многие до сих пор ассоциируют Вадима Демчога с обожающим коньяк венерологом Купитманом из «Интернов». Однако не все знают, что в реальности актер — кандидат наук по трансперсональной психологии. А вот в любвеобильности артист, пожалуй, не уступает своему экранному герою — на его счету три серьезных романа и двое детей, с одним из которых связь давно потеряна. Как Демчог живет сейчас, расскажет «Радио 1».
Детство без отца и мечта по наследствуВадим Демчог родился 13 марта 1963 года в эстонской Нарве. Когда ему было всего три месяца, родители разошлись. Мать была поваром, но обожала театр и привила эту любовь сыну. Вместе они ездили из Нарвы в Петербург на спектакли, а позже Вадим начал выступать в Народном театре. После школы он поступил в ЛГИТМиК на курс Зиновия Корогодского.
Своего отца актер видел всего дважды: в восемь лет, когда родители пытались помириться, и спустя 40 лет. Демчог специально вызвался представлять сериал «Интерны» в Воронеже, где тогда жил отец, чтобы встретиться с ним.
От стройки до «Интернов»: тернистый путь к славеОкончание престижного вуза не принесло мгновенного успеха. В начале 90-х актер не ставил цели добиться признания, а искал средства на пропитание: развозил товары по рынкам, работал на стройке, перегонял автомобили из Европы. С конца 80-х он также менял театральные труппы, путешествовал и изучал буддизм.
В 1992 году начал работать на радио, в нулевых обрел известность благодаря игре-мистификации «Фрэнки-шоу». Позже артист открыл «Школу игры» с циклом раскрепощающих психологических тренингов.
В кино он дебютировал в 2003 году в сериалах «Агентство НЛС» и «Улицы разбитых фонарей». Также появился в «Моей прекрасной няне». Звездный час наступил с ролью доктора Купитмана в «Интернах». Примечательно, что дружба с Иваном Охлобыстиным перекочевала с экрана в жизнь — актеры сблизились, несмотря на разницу характеров и религиозных взглядов.
Три попытки создать семьюВ первый раз Демчог женился слишком рано, по его собственному признанию. В 1987 году у пары родилась дочь Настя. Когда появились бытовые проблемы и творческая невостребованность, брак распался. Жена ушла к бизнесмену.
Актер философски отнесся к тому, что дочь будет воспитывать другой мужчина — в его собственном детстве отчимы сменялись, «как автобусные остановки». Связь отца с дочерью со временем потерялась, так как бывшая жена не поощряла их встреч.
Со второй женой, актрисой Вероникой Рябковой, Демчог познакомился в театре. Девушка была несвободна, но артист проявил настойчивость. В какой-то момент он устал от борьбы и уехал в Москву. Через полгода Вероника последовала за ним. Их сын Вильям родился, когда актеру было 43 года.
Пара рассталась, когда он уже играл Купитмана. Однако развод не обернулся войной — бывшие супруги сохранили теплые отношения и живут по соседству. А их сын, которого зрители могли видеть в «Интернах», жил на два дома.
Одиноким актер оставался недолго. Третьей большой любовью стала молодая Елена, которую Демчог в шутку называет Еленой Прекрасной.
Как пишут СМИ, она по профессии медсестра. Слухи об их романе появились около 10 лет назад, но официально отношения пара до сих пор не зарегистрировала.
Тюремный срок сынаЛетом 2025 года 20-летний Вильям Демчог попал в криминальную историю. Суд признал его виновным в мошенничестве в особо крупном размере и приговорил к двум годам лишения свободы.
По версии следствия, молодой человек через мессенджер «вступил в преступный сговор с соучастниками», которые обманули 82-летнего пенсионера. Наследник актера забрал у пожилого мужчины 490 тысяч рублей, обналичил и передал сообщникам. Вильям полностью признал вину и возместил ущерб.
Чем Вадим Демчог занимается сейчасАктер признается, что сейчас его полностью захватили театр и «тема тренингов». Он ведет реалити-шоу «Выживалити» и его спин-оффы на телеканале «Пятница!», играет в спектаклях «Закрой глаза и смотри», «Аномалия» и «#КтоГамлет».
В ближайшее время выйдут картины «Уроки музыки» и «Маргарита» с участием Демчога.