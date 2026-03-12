12 марта 2026, 13:36

Вадим Демчог (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Многие до сих пор ассоциируют Вадима Демчога с обожающим коньяк венерологом Купитманом из «Интернов». Однако не все знают, что в реальности актер — кандидат наук по трансперсональной психологии. А вот в любвеобильности артист, пожалуй, не уступает своему экранному герою — на его счету три серьезных романа и двое детей, с одним из которых связь давно потеряна. Как Демчог живет сейчас, расскажет «Радио 1».





Содержание Детство без отца и мечта по наследству От стройки до «Интернов»: тернистый путь к славе Три попытки создать семью Тюремный срок сына Чем Вадим Демчог занимается сейчас

Детство без отца и мечта по наследству

От стройки до «Интернов»: тернистый путь к славе

Вадим Демчог с сыном (Фото: кадр из сериала «Интерны»)

Три попытки создать семью

Вадим Демчог с сыном (Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков)

Тюремный срок сына

Чем Вадим Демчог занимается сейчас