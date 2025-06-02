Отношения с Ветровым, съемки с Табаковым и откровенные фотосессии: звезде «Аншлага» Карине Зверевой 48 лет, как живет артистка
2 июня актрисе, певице и телеведущей Карине Зверевой исполняется 48 лет. Она прошла путь от скромной ассистентки в комедийных шоу до звезды телеэкранов и фотосессий в стиле ню. О творческом пути артистки и об отношениях с Геннадием Ветровым расскажет «Радио 1».
Детство и юность: начало творческого пути
Карина Зверева родилась 2 июня 1977 года в Санкт-Петербурге. Её отец занимался строительным бизнесом, а мать руководила Домом детского творчества. Как позже рассказывала актриса, чувство юмора она унаследовала от отца, а любовь к сцене — от матери. При рождении она получила имя Марина, однако в 20 лет сменила его на Карину — по совету тогдашнего супруга Геннадия Ветрова. Псевдоним стал символом творческого перерождения, а также реализовал давнее желание её матери назвать дочь именно этим именем.
С раннего возраста Зверева занималась хореографией, английским языком, пением и учёбой в киношколе. Вместо актёрского ВУЗа она выбрала Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов, где изучала менеджмент в шоу-бизнесе. Но на сцене продолжала проявлять себя — в студенческих спектаклях и пародийных постановках.
Телевидение: от «Аншлага» до собственного шоу
Карьера на телевидении началась в 1995 году, когда Карина стала ассистенткой комика Геннадия Ветрова. Со временем она вышла на сцену как самостоятельная артистка с персонажами Ляля и Муза Петровна Шальных, быстро завоевавшими симпатии зрителей. Широкую известность Зверева получила после участия в пародии на иллюзиониста Дэвида Копперфильда в рамках программы «Аншлаг». Художественный руководитель проекта Регина Дубовицкая увидела в Карине потенциал и предложила ей сделать Лялю героиней отдельного номера.
Позже артистка участвовала в шоу «Смеяться разрешается», «Смешные люди», «Комната смеха», «Измайловский парк», «Юрмала», а также в именном проекте «Шоу Карины Зверевой». В нём она пела, танцевала и демонстрировала пародийные номера с участием звёзд эстрады.
Музыка и мюзиклы
Зверева также проявила себя как певица. В начале 2000-х она пробовалась в группу «Блестящие» после ухода Жанны Фриске, но отказалась от участия ради сольной карьеры. Среди её композиций — «Манерный романс», «Чихуахуа», «Рома, я дома». Она также выступала в мюзикле «Сколько стоит любовь».
Эротические фотосессии
После пластической операции Карина Зверева стала чаще появляться в откровенных фотосессиях. Она неоднократно становилась героиней мужских журналов, включая MAXIM, где даже вела авторскую рубрику. По её словам, съёмки стали способом выразить себя и принять свою сексуальность.
«Не знала, что до такой степени у меня роль… Но, а почему нет? Зачем "Ламборгини" держать в гараже?», — комментировала она своё появление в сериале «Метод», где снялась обнажённой.
Она также рассказала, какую реакцию ожидает от сына на ее фотоссессии в стиле ню.
«Сыну должно быть по фигу. Да, у меня мама — офигеть. И все. Понимаю, что буллинг может быть в любом случае, неважно — снималась мама или нет. Тут не предугадаешь. Он отдельный человек со своими мозгами», — говорила она.
Актёрская карьера: от эпизодов до главных ролей
Первую роль Зверева получила в 2007 году в сериале «Кровавая Мэри». На протяжении последующих лет она появлялась в эпизодах, однако её внешность часто определяла амплуа — соблазнительных и ярких женщин. В 2019 году актриса сыграла одну из ролей в сериале «Полярный» с Михаилом Пореченковым и Иваном Охлобыстиным. Затем последовали съёмки в проектах «Марлен» и «Беспринципные», где она работала с Оксаной Акиньшиной, Павлом Табаковым и Павлом Деревянко.
Личная жизнь: отношения, развод и материнство
Первым супругом Зверевой стал Геннадий Ветров. Их творческий союз начался в 1995 году, а в 1997 пара оформила брак. Разница в возрасте составляла почти 20 лет, но это не мешало им строить отношения. Однако спустя 14 лет брак распался.
«У нас была гармония только в творчестве. В остальном мы были слишком разными», — признавалась актриса.
Несмотря на развод, они сохранили тёплые отношения. Позже Карина встречалась с мототренером Даниилом Новиковым, а затем с фитнес-тренером Рафаэлем Хусяиновым. В 2017 году у пары родился сын Эрнест, названный в честь прадеда актрисы.
«Я очень жалею, что поздно родила и что не настояла с Геной по молодости, по глупости. Понюхала сцену, и понеслось — гастроли. У него уже дочка была, и он особо не настаивал. И вот сейчас, когда сын растёт, он каждый день меняется. Мне хочется ещё и ещё маленького человека вырастить со своей личностью», — рассказывала артистка.
Спустя несколько лет отношения завершились. Известно, что Рафаэль в жизни сына не учавствует и не помогает материально.
«Он когда-то еще сказал "я не хочу быть воскресным папой: либо мы семья, либо Эрнест там будет видеть каких-то других мужчин и я в его жизни принимать участие не буду"», — поделилась Зверева в беседе с Лерой Кудрявцевой на шоу «Секрет на миллион».
Сейчас Карина встречается с предпринимателем.
Пластика: за и против
Зверева открыто говорит о пластических операциях. До рождения сына она увеличила грудь, позже делала уколы красоты и коррекцию губ. Однако опыт оказался не всегда удачным — однажды во время тренировки у неё сместился имплант.
«Я настолько практиковалась, что оторвала себе грудь», — рассказала она Кудрявцевой.
Карина сегодня: блогинг и новое амплуа
Летом 2024 года вышел сериал «Миля» на платформе Okko. В нём Карина исполняет главную роль — женщину, которую бросает спонсор, и она решает стать блогером. Её героиня нанимает двух девушек, чтобы те помогли ей освоить мир соцсетей.