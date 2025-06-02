02 июня 2025, 12:16

Карина Зверева ( Instagram* / karinazvereva)

2 июня актрисе, певице и телеведущей Карине Зверевой исполняется 48 лет. Она прошла путь от скромной ассистентки в комедийных шоу до звезды телеэкранов и фотосессий в стиле ню. О творческом пути артистки и об отношениях с Геннадием Ветровым расскажет «Радио 1».





Содержание Детство и юность: начало творческого пути Телевидение: от «Аншлага» до собственного шоу Музыка и мюзиклы Эротические фотосессии Актёрская карьера: от эпизодов до главных ролей Личная жизнь: отношения, развод и материнство Пластика: за и против Карина сегодня: блогинг и новое амплуа

Детство и юность: начало творческого пути

Карина Зверева ( Instagram* / karinazvereva)



Телевидение: от «Аншлага» до собственного шоу

Музыка и мюзиклы

Эротические фотосессии

«Не знала, что до такой степени у меня роль… Но, а почему нет? Зачем "Ламборгини" держать в гараже?», — комментировала она своё появление в сериале «Метод», где снялась обнажённой.

«Сыну должно быть по фигу. Да, у меня мама — офигеть. И все. Понимаю, что буллинг может быть в любом случае, неважно — снималась мама или нет. Тут не предугадаешь. Он отдельный человек со своими мозгами», — говорила она.

Актёрская карьера: от эпизодов до главных ролей

Карина Зверева ( Instagram* / karinazvereva)



Личная жизнь: отношения, развод и материнство

«У нас была гармония только в творчестве. В остальном мы были слишком разными», — признавалась актриса.

«Я очень жалею, что поздно родила и что не настояла с Геной по молодости, по глупости. Понюхала сцену, и понеслось — гастроли. У него уже дочка была, и он особо не настаивал. И вот сейчас, когда сын растёт, он каждый день меняется. Мне хочется ещё и ещё маленького человека вырастить со своей личностью», — рассказывала артистка.

«Он когда-то еще сказал "я не хочу быть воскресным папой: либо мы семья, либо Эрнест там будет видеть каких-то других мужчин и я в его жизни принимать участие не буду"», — поделилась Зверева в беседе с Лерой Кудрявцевой на шоу «Секрет на миллион».

Карина Зверева ( Instagram* / karinazvereva)



Пластика: за и против

«Я настолько практиковалась, что оторвала себе грудь», — рассказала она Кудрявцевой.

Карина сегодня: блогинг и новое амплуа