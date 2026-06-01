«Речевой инвалид»: Татьяна Буланова рассказала о попытках стать актрисой
Татьяна Буланова рассказала о том, как после школы пыталась стать актрисой
В России начался основной период сдачи ЕГЭ. В первый день выпускники сдают историю, химию и литературу. Певица Татьяна Буланова рассказала, что больше всего запомнила не экзамены в школе, а попытки поступить в престижные вузы.
В беседе с Общественной Службой Новостей артистка заявила, что школьные экзамены — это огромный стресс, однако пережитое ею она назвала совершенно иной историей.
«Я хотела после школы поступить в театральный вуз, но меня не взяли из-за проблем с дикцией. Члены комиссии назвали меня речевым инвалидом и попросили покинуть аудиторию. Я, конечно, наплакалась тогда. Уж очень хотелось на актёрское отделение. Но я до этого случая даже не подозревала, что у меня есть дефекты речи. Это позволило мне как-то начать работу над собой», — пояснила Татьяна.Певица уточнила, что затем ей пришлось три года работать в библиотеке. Буланова добавила, что этот опыт оказался ужасным, но позже она смогла пробиться в школу-студию и в итоге попала на эстраду.