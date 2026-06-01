26-миллионный долг уничтожил бизнес блогера Влада А4

01 июня 2026, 14:36

ФНС заблокировала счета фирмы, выпускавшей продукцию блогера Влада А4

Владислав Бумага (Фото: ВКонтакте @a4_omg)

Компания «Бумажная бумага», которая владела брендом Lava Lava (связанным с блогером Владом А4), столкнулась с финансовыми трудностями. Продукция — снеки и напитки — скоро пропадёт с полок магазинов. Подробности приводит Telegram-канал Baza.