26-миллионный долг уничтожил бизнес блогера Влада А4
Компания «Бумажная бумага», которая владела брендом Lava Lava (связанным с блогером Владом А4), столкнулась с финансовыми трудностями. Продукция — снеки и напитки — скоро пропадёт с полок магазинов. Подробности приводит Telegram-канал Baza.
Налоговая служба заблокировала счета фирмы из-за долга в 26 миллионов рублей. Ещё в 2024 году «Бумажная бумага» вошла в кризис: компания получила убыток в 110 миллионов рублей, перестала перечислять налоги, а один из подрядчиков подал иск почти на 30 миллионов рублей.
В 2025 году фирма почти восстановила позиции и заработала 90 миллионов рублей чистой прибыли. Тем не менее организация решила инициировать банкротство и уведомила об этом кредиторов.
Налоговые обязательства компания так и не погасила. Отмечается, что общий долг перед ФНС достиг 26,6 миллиона рублей, и накануне налоговая служба заблокировала счета должника.
Читайте также: