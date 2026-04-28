Отправил бывшую в колонию на 7,5 лет, а сам флиртует в соцсетях. С кем теперь Ренат Агзамов и как выглядит его 15-летний сын
Ренат Агзамов известен как талантливый кондитер и популярный телеведущий. Его регулярно показывают в кулинарных шоу, а за его десертами выстраиваются в очередь знаменитости самого высокого уровня. Но если его успех на работе никого не удивляет, то личная жизнь знаменитого кудесника сладких шедевров вызывает вопросы: как выяснилось, знаменитый кулинар тайно развёлся и встретил новую любовь. Однако завеса тайны вокруг нового романа скрывает ещё более шокирующие обстоятельства. Почему Агзамов предпочёл не разглашать эту информацию, за что отправил бывшую возлюбленную за решётку и какие факты о единственном сыне прославленного создателя тортов известны сегодня, — расскажет «Радио 1».
Первые шаги в кондитерском делеРенат Агзамов родился в Киеве в 1981 году в семье шеф-повара. У него есть старший брат Тимур, с которым они всегда были дружны. Вскоре после рождения Рената семья переехала в Сочи, где и прошли его детство и юность. Отец часто брал ребят на работу, поэтому мальчики с ранних лет привыкли к кухне. Кроме того, любовь к готовке привили им мама и бабушка: первая предпочитала простые и быстрые блюда, чтобы накормить большую семью, а вторая обожала кулинарные эксперименты. Свои лучшие рецепты пожилая родственница собрала в книгу и подарила внуку — он бережно хранит сборник и обращается к нему по сей день. Освоив в пять лет под руководством отца работу с ножами и кухонными инструментами, Ренат, в отличие от старшего Тимура, который увлёкся кулинарией в целом, особенно заинтересовался именно выпечкой.
Уже с шести лет он радовал родных домашними кексами и печеньем, а к десяти годам научился печь хлеб. Ребёнок грезил карьерой кондитера и неустанно совершенствовал своё мастерство. Свои первые заработанные деньги он не раздумывая потратил на миксер. А в шестнадцать лет юноша приготовил свой первый торт — после этого ни у кого не осталось сомнений: перед ними настоящий талант. Всем стало ясно, что дорога юного Рената лежит прямиком в кондитерское искусство. Если бы не страсть к выпечке, Ренат мог бы сделать карьеру и в спорте: с детства он вместе с братом ходил на бокс, а позже даже тренировался в Центре олимпийской подготовки ЦСКА.
Не менее впечатляющими были его успехи в математике — он занимал первые места на олимпиадах. Однако тяга к кондитерскому мастерству оказалась сильнее. Агзамов отказался от идеи поступать в институт и в пятнадцать лет подал документы в кулинарное училище в Краснодаре. Но завершить учёбу ему не удалось: ребята вынуждены были вернуться в Сочи, так как у отца случился инсульт. Тимуру и Ренату пришлось искать заработок, чтобы содержать семью и оплачивать лечение.
«Кондитер» против «Адской кухни»После нескольких месяцев работы в кондитерском цехе и службы в армии Агзамов понял: пора идти дальше. Первым шагом стал конкурс кондитеров в Краснодаре, где он занял первое место. Затем братья, окрылённые успехом, двинулись покорять Москву, где возможностей было куда больше. Но без связей и денег в столице пришлось тяжело: в первые месяцы им случалось ночевать прямо на вокзале. За первые полгода Ренат сменил семь заведений — исключительно ради опыта. Иногда приходилось работать бесплатно. Его упорство не прошло даром: вскоре он стал кондитером в ресторане «Ностальжи» — культовом месте среди звёзд нулевых. Именно эта работа принесла кондитеру первую популярность. Знаменитости, пробовавшие его десерты, приходили в настоящий восторг и спешили поделиться впечатлениями с коллегами и друзьями.
За два с половиной года имя Рената Агзамова стало хорошо знакомым всем любителям тортов, и он решил открыть собственное дело. Вместе с директором того же ресторана он запустил кейтеринг-сервис Creative Catering, но совместный бизнес не сложился. Тогда Ренат обратился в компанию «Фили Бейкер» с предложением о совместном проекте — руководство пошло навстречу и даже построило под него новую фабрику. Агзамов на протяжении четырнадцати лет руководил производственным процессом, чтобы в совершенстве изучить все нюансы. На сегодняшний день у мастера десятки точек по всей России — и они неизменно популярны у всех, кто любит сладкое.
Немаловажную роль в масштабировании бизнеса сыграла и медийность Рената, которую он приобрёл благодаря личным заказам от известных персон. Среди его клиентов — Ксения Бородина, Егор Крид, Филипп Киркоров, Александр Овечкин и Анастасия Волочкова. Агзамову удалось удивить каждого из них не только вкусом, но и уникальным оформлением: вес некоторых тортов достигал 400 килограммов, а их внешний вид разрабатывался под конкретного заказчика. Но пика популярности Ренат достиг благодаря телевидению. Впервые Агзамов появился на ТВ в 2017 году в шоу «ТилиТелеТесто» на Первом канале. Затем он сам предложил «Пятнице!» создать собственную программу о соревнованиях мастеров выпечки — так родилось шоу «Кондитер», которое зрители сравнивали с «Адской кухней» Ивлева.
Позже ведущие вместе запустили «Битву шефов», имевшую огромный успех в течение нескольких лет. В кадре они были конкурентами, в жизни — друзьями. Проекты «Кондитер. Дети», «Король десертов», «Мастер-кондитер» — год от года популярность Агзамова на экранах ТВ только росла. Тысячи мастеров со всей страны грезили о том, чтобы попасть в его студию, но строжайший отбор выдерживали лишь единицы. Ренат не делал скидок никому: одинаково жёстко распекал и начинающих участников, и именитых звёзд за любые огрехи. Закономерно, что со временем стрелы критики полетели и в самого гуру. Однако главной темой для обсуждения среди фанатов и хейтеров оставалась личная жизнь Агзамова.
Бешенство, ложь и семь лет тюрьмыПервую любовь Ренат Агзамов встретил ещё в Сочи. Ею оказалась Наталья Джурило, за внимание которой будущий кондитер, по слухам, соперничал с родным братом. Ренату удалось победить, но долгожданный роман пришлось отложить из-за переезда в Москву. Наталья пообещала ждать. Первое время влюблённые переписывались и довольствовались редкими встречами, но со временем чувства угасли. Вскоре Ренат познакомился с Валерией Балашовой, которая стала его женой и родила сына.
Мальчика Агзамов назвал Тимуром. Король сладостей нечасто распространялся о семье, однако в искренности его чувств к жене никто не сомневался: он называл девушку своей музой и даже создал десерт в честь любимой. Вплоть до 2019 года Рената считали образцовым семьянином. Именно тогда в интернете начали появляться сообщения от его бывшей Натальи, которая обвиняла телеведущего в изменах и насилии. Как выяснилось позже, Джурило пыталась заработать на имени Агзамова.
Сначала женщина обратилась к нему с просьбой о финансовой помощи, заявив, что заразилась бешенством после контакта с бездомной кошкой. Ренат, посоветовавшись с супругой, согласился перевести деньги, но вскоре их стало недостаточно. На этом Наталья не остановилась и решила пойти ва-банк — начала шантажировать несостоявшегося жениха.
Джурило отправляла кондитеру сообщения с угрозами расправиться с его женой и ребёнком, обещая сделать сына инвалидом. Публике же вымогательница заявила, будто была в положении от Рената, но из-за побоев потеряла ребёнка. Агзамов опроверг эту версию и обратился в полицию — в итоге Наталью Джурило приговорили к семи с половиной годам лишения свободы. По словам эксперта кулинарных шоу, в ходе следствия было доказано, что беременность никогда не существовала.
Наталья находилась в колонии до 2022 года, после чего её освободили досрочно за примерное поведение. Казалось бы, после пережитого кошмара брак Рената и Валерии должен был стать нерушимым. Но, как выяснилось, кондитер и его жена развелись ещё два года назад. Агзамов предпочёл скрыть этот факт, чтобы не будоражить публику и оградить семью от лишних сплетен. Единственный короткий комментарий дала сама Валерия. Она призналась, что чувства просто угасли, а развод стал обоюдным решением.
Ради Тимура бывшие супруги продолжают общаться и сохраняют тепло в отношениях. Наследнику кондитера уже пятнадцать — он продолжает учиться в школе. Идти по стопам отца юноша вряд ли захочет: мама с детства приучила его к здоровой пище, поэтому к десертам он равнодушен. О сыне Ренат почти не рассказывает — молодой человек и сам предпочитает оставаться в тени. Не говорит Агзамов и о своей новой избраннице, в которой поклонники опознали Яну Сойко. Девушка на десять лет младше, работает в компании популярного телеведущего и одна растит двух дочек после развода. Периодически Яна выкладывает фото с Ренатом, давая понять, что между ними роман, а любимец публики в комментариях вовсю с ней флиртует.