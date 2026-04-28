Актёр Сергей Гилев заявил, что Козловский и Фёдоров забирают у него роли

Сергей Гилев (Фото: кадр из сериала «Гостья»)

Актёр Сергей Гилев рассказал Кино Mail, что за карьеру он неоднократно уступал роли более известным коллегам.





По словам Гилева, Евгений Цыганов пять раз получал роли, на которые претендовал сам артист. Аналогично происходило с Данилой Козловским и Петром Фёдоровым — каждый из них минимум пять раз проходил кастинг успешнее.



Особенно запомнился случай с сериалом «Бар «Один звонок»: Гилев хотел сыграть главного бармена, но роль отдали Козловскому.

«Потому что, во‑первых, камон, ребята, это Козловский! Во‑вторых, он вышел после долгого перерыва и очень здорово был разрекламирован», — заявил Сергей.