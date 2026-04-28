Певец Стас Михайлов отпраздновал 57-летие в особняке за миллиард рублей
Певец Стас Михайлов отпраздновал 57-летие в особняке стоимостью миллиард рублей. Об этом информирует 7Дней.ru.
Михайлов родился 27 апреля 1969 года в Сочи. На свой день рождения именинник собрал в доме близких друзей и звёздных гостей.
Сообщается, что среди приглашённых были Татьяна Навка, Наташа Королёва и другие представители российского шоу-бизнеса. Особняк Михайлова, где есть отдельный банкетный зал с колоннами, идеально подошёл для торжества.
На празднике певец исполнил перед гостями самые известные хиты, а Наташа Королёва выступила с несколькими песнями. Кульминацией вечера стал торжественный вынос именинного торта с большим количеством свежих ягод. Цена подобных кондитерских изделий стартует от 200 тысяч рублей.
