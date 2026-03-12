Отправилась в Москву вслед за Руссо и увела чужого мужа: чем известна молодая жена Евгения Петросяна и в какие скандалы она попадала?
Татьяна Брухунова — российская медийная персона, директор Театра эстрадных миниатюр под руководством Евгения Петросяна. Она получила широкую известность после того, как юморист развёлся с Еленой Степаненко и узаконил отношения с Татьяной. 13 марта светской диве исполняется 37 лет. Каким был путь Брухуновой к популярности, как начинался её роман с Петросяном и какие скандалы связаны с её именем — в материале «Радио 1».
Биография и начало карьеры Татьяны БрухуновойТатьяна Брухунова родилась 13 марта 1989 года в Туле. По её словам, настоящая фамилия её семьи — Бархунова, но в документах из-за ошибки паспортного стола закрепился другой вариант.
Интерес к шоу-бизнесу у неё появился ещё в подростковом возрасте: она создала несколько фан-клубов певца Авраама Руссо и после школы отправилась в Москву, на встречу с кумиром.
Жизнь Брухуновой заметно изменилась после того, как в возрасте 18 лет она начала стажировку в Театре эстрадных миниатюр, художественным руководителем которого был известный юморист Евгений Петросян. Вскоре она сумела зарекомендовать себя перед руководством театра. В результате стажировка довольно быстро переросла в полноценную работу: ей предложили постоянную должность и стабильную заработную плату.
Карьерное продвижение молодой сотрудницы происходило стремительно. Спустя некоторое время Татьяна стала помощницей директора театра Юрия Дитковича — человека, который на протяжении многих лет занимал одну из ключевых управленческих позиций в учреждении.
Отношения Брухуновой с ДитковичемЮрию Дитковичу на тот момент было 73 года, и его коллеги хорошо знали о его склонности проявлять внимание к женщинам. В коллективе не скрывали, что руководитель отличался любвеобильным характером, поэтому его интерес к молодой сотруднице сначала не вызвал особого удивления.
Тем не менее для самой Татьяны Брухуновой эта связь оказалась гораздо более серьезной. Отношения между ними развивались на фоне ежедневной совместной работы и постоянного общения. Однако история оборвалась неожиданно: Юрий Диткович скоропостижно скончался. Его смерть стала шоком для сотрудников театра и всех, кто был знаком с руководителем.
На церемонии прощания с Дитковичем Татьяна не смогла сдержать слёзы и даже попыталась броситься к гробу покойного руководителя, что произвело сильное впечатление на присутствующих. Тем не менее вскоре после этого Татьяна Брухунова заняла должность, которую ранее занимал Юрий Диткович.
Работа с Еленой СтепаненкоВ дальнейшем профессиональная деятельность Татьяны Брухуновой была тесно связана с другой известной фигурой российской эстрады — Еленой Степаненко, бывшей женой Петросяна. На протяжении длительного времени Брухунова работала её личной помощницей и занималась ведением социальных сетей артистки.
Параллельно с работой помощницы Татьяна активно взаимодействовала и с Евгением Петросяном. Татьяна публично демонстрировала уважение и восхищение как творчеством Петросяна, так и деятельностью Елены Степаненко. По мнению некоторых наблюдателей, таким образом она постепенно укрепляла свои позиции в ближайшем окружении знаменитого юмориста и завоевывала его доверие.
Отношения Евгения Петросяна и Татьяны БрухуновойВ 2018 году появились слухи о том, что Евгений Петросян и Татьяна Брухунова не просто коллеги. Их неоднократно замечали вместе на отдыхе и в ресторанах, но пара долго не комментировала свою связь.
Тем временем в прессе начали обсуждать развод Петросяна и Степаненко. Комментировать личную жизнь юморист не спешил, а Степаненко сохраняла молчание. Позже стало известно, что супруги уже несколько лет не жили вместе, но официально оформили разрыв лишь в 2018 году.
Вскоре стало ясно, что Татьяна Брухунова стала новой избранницей юмориста. В 2019 году пара официально зарегистрировала брак. На тот момент Петросяну было 74 года, а его супруге 30 лет. В конце 2018 года Татьяна Брухунова дала интервью в программе «Эксклюзив», где призналась, что её отношения с Петросяном начались после того, как его брак с Еленой уже фактически распался.
Дети Татьяны Брухуновой и Евгения ПетросянаЛичная жизнь супругов остаётся закрытой, но в 2020 году стало известно, что у пары родился сын Ваган. В начале 2024 года они сообщили о рождении дочери Матильды, которая появилась на свет в октябре 2023 года.
После этого в прессе появились слухи, что детей могла выносить суррогатная мать, так как в сети находили снимки стройной Брухуновой, сделанные за два месяца до предполагаемых родов. Кроме того, врачи высказывали мнение, что у 75-летнего мужчины естественное зачатие маловероятно.
Сама Татьяна не раз отвечала на подобные домыслы, заявляя, что «те, кто видит Вагана в жизни, отмечают его 90% сходство с отцом». Таким образом, у Евгения Петросяна сейчас трое детей: дочь Викторина (1968 г. р.), сын Ваган (2020 г. р.) и дочь Матильда (2023 г. р.).
Как отреагировала дочь Петросяна на избранницу отцаДочь Петросяна Викторина не поддержала его новый брак. По словам Брухуновой, Викторина встала на сторону своей мачехи Елены Степаненко, и после развода их общение с отцом прекратилось. Кроме того, дочь Евгения Петросяна требует провести ДНК-тесты, чтобы убедиться, что Ваган и Матильда — родные дети юмориста.
Сама Викторина давно живет в Америке и разорвала связи с отцом. Она никогда не встречалась с младшими братом и сестрой. Она сомневается в искренности чувств Брухновой и подозревает её в обмане.
Стоит отметить, что недавно Петросян подал в суд на Викторину, требуя выселить её из московской квартиры на Ростовской набережной. Квартира, стоимостью около 20 миллионов рублей, занимает 34 квадратных метра.
Скандалы вокруг Татьяны БрухуновойНесмотря на то, что Татьяна старается вести закрытую личную жизнь, её имя регулярно попадает в скандальные новости.
Критика за брендовую сумку
В начале 2025 года Татьяна Брухунова жёстко высказалась о подделках элитных сумок.
«Три девушки стояли с безумно откровенной палью Hermès. У них как бы Birkin, но у одной даже с ошибкой написано. Это безумно смешно! Понятно, что сумка за 2 миллиона рублей не каждому под силу, это очевидно. Не надо быть экспертом, чтобы понять, что это подделка. Это же срамота!» — написала она на своей страничке в соцсети.После этого на неё обрушилась волна критики:
«Мне кажется, она не родилась в семье олигарха и не жила на Рублевке. Если эта женщина вспомнит себя много лет назад, то тогда она не могла себе позволить брендовую сумку. Не надо кичиться перед теми, кто не может позволить себе дорогие вещи. Это не интеллигентно», — высказалась актриса Ирина Безрукова.
Долги за ЖКХ и отдых на Байкале
В конце февраля 2025 года, когда Татьяна находилась в элитном отеле на Байкале, СМИ сообщили, что её квартира в Хамовниках (стоимостью 441 млн рублей) имеет долг более 300 тысяч рублей за коммунальные услуги.
Сама Брухунова никак не прокомментировала эту ситуацию, продолжая делиться снимками с роскошного отдыха.
«Если тебя обсуждают — значит ты впереди! Так и живу!» — прокомментировала жена Петросяна все сплетни вокруг себя.
Татьяна Бурхунова сегодняНа сегодняшний день Татьяна Брухунова продолжает активно вести свой блог, заниматься воспитанием детей и руководить Театром эстрадных миниатюр.
В январе 2026 года она отдыхала на Мальдивах вместе с мужем, демонстрируя подписчикам пейзажи и виллу. Также в последнее время она посещала Китай, Санкт-Петербург и совершала речные круизы по России.