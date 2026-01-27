Отца зарезали ножом, а спустя годы он сам убил человека: трагическая судьба Полежайкина из «Папиных дочек» Михаила Казакова

27 января 2026, 17:16

Михаил Казаков (фото: кадр из сериала «Папины дочки. Новые»)

Российский актер Михаил Казаков, прославившийся в образе Ильи Полежайкина из сериала «Папины дочки», вновь оказался в центре внимания. Служба судебных приставов объявила его имущество в розыск, а вокруг его имени до сих пор вспоминают историю, когда артист убил человека. 28 января ему исполняется 38 лет. Как сегодня живет артист, что известно о его здоровье и почему бывшие обвиняют его в насилии — в материале «Радио 1».







Биография Михаила Казакова: ранние годы и семья

Трагедия с отцом и начало карьеры в «Ералаше»

«Я рекордсмен "Ералаша". 21 сюжет был снят с моим участием, причем в последней серии я играл в 16 лет — это тоже рекорд. Обычно ребят старше 14 в этом киножурнале не снимают», — подчеркивал актер», — рассказывал он.

Михаил Казаков (фото: кадр из «Ералаша»)

Как Михаил Казаков убил человека?

Переквалификация статьи и неожиданная поддержка

Михаил Казаков (фото: Instagram* / kazakovfly)

«Миша — всеобщий любимец. Мы на съемках даже прозвали его «подушка» — такой он добрый, мягкий и совсем не агрессивный. Его просто подставили», — говорил Грачевский.

«Папины дочки» и всероссийская узнаваемость

«Слушайте, ну я же не педофил! У меня девушка есть. Постоянная, любимая. Встречаемся пять месяцев, а такое ощущение, будто знаем друг друга всю жизнь», — отмечал актер.

Михаил Казаков и Елизавета Арзамасова (фото: кадр из серила «Папины дочки»)

«Знаете, он какой на экране такой и в реальности, хотя за его спиной стоит очень сложная жизнь с неприятными историями. Словом, любовь накрыла нас с головой. Для обоих это было первое чувство», — делилась Котова.

Личная жизнь Михаила Казакова: брак и семейная жизнь

Травма от падения и здоровье Михаила Казакова

Михаил Казаков (фото: Instagram* / kazakovfly)

«Тяжело подобрать слова, чтобы описать боль, которую я испытал, очнувшись от наркоза, когда организм стал отторгать инородные предметы», — делился артист.

Расставание с женой и скандальные обвинения

«У нее сейчас другой мужчина. Сказала: мол, как научишься ходить, так и звони. Ей с инвалидом не по пути, как я понимаю. Я год переживал», — говорил Казаков.

Обвинения в домашнем насилии

Михаил Казаков (фото: Instagram* / kazakovfly)

«Всегда находился повод для того, чтобы нас отругать, оскорбить, ударить. И это было не только по отношению ко мне, но и в первую очередь к маме. Мы с братом начали замечать, как Михаил с ней очень жестоко обращается. Неоднократно дело доходило до полиции», — заявляла Виктория.

Судебные тяжбы по алиментам

Михаил Казаков сегодня