Отца зарезали ножом, а спустя годы он сам убил человека: трагическая судьба Полежайкина из «Папиных дочек» Михаила Казакова
Российский актер Михаил Казаков, прославившийся в образе Ильи Полежайкина из сериала «Папины дочки», вновь оказался в центре внимания. Служба судебных приставов объявила его имущество в розыск, а вокруг его имени до сих пор вспоминают историю, когда артист убил человека. 28 января ему исполняется 38 лет. Как сегодня живет артист, что известно о его здоровье и почему бывшие обвиняют его в насилии — в материале «Радио 1».
Биография Михаила Казакова: ранние годы и семьяБудущий актер родился 28 января 1988 года в Твери в семье предпринимателя Сергея Казакова, который занимался производством газированной воды под собственной маркой. Вместе с родителями и старшим братом Станиславом Михаил много путешествовал, но летние каникулы чаще проводил у деревенской бабушки.
Трагедия с отцом и начало карьеры в «Ералаше»В 2002 году в жизни Казакова произошли два события, которые радикально изменили его судьбу. Сначала на улице убили ножом его отца. Предположительно, это могло быть связано с конкуренцией в бизнесе, а также ходили слухи, что дело в итоге переквалифицировали в превышение самообороны, и преступник не получил длительного срока. В том же году Михаил впервые оказался на съемочной площадке тележурнала «Ералаш».
«Я рекордсмен "Ералаша". 21 сюжет был снят с моим участием, причем в последней серии я играл в 16 лет — это тоже рекорд. Обычно ребят старше 14 в этом киножурнале не снимают», — подчеркивал актер», — рассказывал он.
Позже он участвовал в похожих юмористических программах «Фитиль» и «6 кадров», а также сыграл эпизодические роли в картинах «Демон полдня» и «Побег». Однако в 2005 году вокруг его имени разгорелся громкий скандал.
Как Михаил Казаков убил человека?В 2005 году СМИ писали о том, что 16-летний Казаков стал фигурантом дела об убийстве. По словам свидетелей, он вступился за знакомую школьницу Вику, на которую в подъезде набросился ее бывший молодой человек — 20-летний Кирилл Гуркин. В ходе конфликта Михаил нанес ему ножевые ранения в область сердца и сонной артерии, от которых тот скончался.
Казаков признал, что выставил нож в момент нападения Гуркина на девушку. Ходили слухи, что погибший держал в руках дубинку, вынуждая Михаила действовать по обстоятельствам.
Как позже выяснилось, нож оказался у подростка после другого эпизода — незадолго до трагедии он отобрал холодное оружие у грабителя, который напал на него. Журналисты, общавшиеся с окружением погибшего, не раз слышали версии о том, что у Гуркина могли быть проблемы с наркотиками.
Актера обвинили в непреднамеренном убийстве и отправили отбывать наказание.
Переквалификация статьи и неожиданная поддержкаВ тюрьме Казаков провел около года. Позднее родственники погибшего отозвали иск, а само дело пересмотрели — статья сменилась на «превышение мер самообороны», что подразумевало меньший срок, фактически уже отбытый.
Худрук «Ералаша» Борис Грачевский называл Михаила «всеобщим любимцем» и уверял, что тот оказался в ситуации по недоразумению.
«Миша — всеобщий любимец. Мы на съемках даже прозвали его «подушка» — такой он добрый, мягкий и совсем не агрессивный. Его просто подставили», — говорил Грачевский.Поддерживали актера и школьные друзья: его вспоминали как отзывчивого юношу, который увлекался экзотическими растениями и однажды подарил школе большую пальму, что никак не вписывалось в образ жестокого преступника. Позже появилась версия, что нож принадлежал другу Михаила по имени Руслан, но почему ответственность взял на себя будущий исполнитель роли Полежайкина — осталось загадкой.
Сам актер эпизод почти не комментировал, и споры о том, провел ли он год в колонии или лишь несколько месяцев находился под следствием, до сих пор всплывают в обсуждениях. Так или иначе, для кинематографа Казаков не пропал, а напротив — вскоре после завершения истории с убийством получил роль Ильи Полежайкина в сериале «Папины дочки».
«Папины дочки» и всероссийская узнаваемостьВ ситкоме «Папины дочки» Казаков сыграл второгодника Илью Полежайкина — ленивого школьника с проблемами в учебе. Позднее в сериале появилась любовная линия между его героем и персонажем Лизы Арзамасовой. Михаил признавался, что чувствовал неловкость из-за разницы в возрасте между актерами, которая составляла семь лет — на тот момент Лиза Арзамасова была еще совсем юной.
«Слушайте, ну я же не педофил! У меня девушка есть. Постоянная, любимая. Встречаемся пять месяцев, а такое ощущение, будто знаем друг друга всю жизнь», — отмечал актер.
Тогда актер встречался с Юлией Котовой. Они познакомились в Твери, жили то в Москве, то у родных Михаила. Девушка вспоминала, что их роман был первым серьезным чувством для обоих. Михаил учился в финансово-юридическом вузе и говорил, что актерская профессия — лишь хобби, а истинная цель — собственный бизнес.
«Знаете, он какой на экране такой и в реальности, хотя за его спиной стоит очень сложная жизнь с неприятными историями. Словом, любовь накрыла нас с головой. Для обоих это было первое чувство», — делилась Котова.Пара планировала свадьбу, но в 2010 году рассталась. Юлии надоело, что Михаил начинает множество бизнес-проектов, но ничего не доводит до конца. Вскоре появились слухи, что Котову у Казакова увел сын Михаила Ефремова Николай. Юлия подтверждала кратковременный роман, но подчеркивала, что он начался уже после разрыва с Казаковым.
Личная жизнь Михаила Казакова: брак и семейная жизньС будущей женой Еленой Михаил познакомился в Твери еще в 2003 году, но только через восемь лет дружба переросла в роман, который привел к браку. У Елены была дочь Вика, которую актер принял как родную. Еще через год появился общий сын Мирослав. Семья жила в Твери.
Чтобы обеспечивать дом, Казаков занялся бизнесом: открыл магазин одежды и сеть кастинг-агентств. Он отмечал, что предпринимательство ближе ему, чем съемки, хотя в соцсетях оставлял отметку о работе на концертах и мероприятиях.
Травма от падения и здоровье Михаила КазаковаВ июне 2020 года актер снова оказался в новостных сводках: при выборе локации для фотосессии он сорвался с пожарной лестницы с высоты в 12 метров. Казаков выжил, но получил 22 компрессионных перелома ног и сотни костных осколков. Ортопед-травматолог буквально «собрал» ноги актера, установив 20 болтов и две металлические пластины общим весом около двух килограммов.
Михаил провел пять месяцев в инвалидной коляске, хотя врачи прогнозировали минимум два года. Болезненные ощущения сохранялись, и по оценке медиков могли стать хроническими минимум на 15 лет.
«Тяжело подобрать слова, чтобы описать боль, которую я испытал, очнувшись от наркоза, когда организм стал отторгать инородные предметы», — делился артист.В интернете обсуждали версию умышленного покушения. В ток-шоу «На самом деле» даже прозвучала фамилия предполагаемого злоумышленника — ревнивого мужа бывшей девушки актера. Однако полиграф подтвердил: падение было несчастным случаем.
Расставание с женой и скандальные обвиненияВ 2023 году стало известно, что после тяжелой травмы супруга ушла от актера.
«У нее сейчас другой мужчина. Сказала: мол, как научишься ходить, так и звони. Ей с инвалидом не по пути, как я понимаю. Я год переживал», — говорил Казаков.После этого Елена подала на алименты. В ответ падчерица Вика обвинила актера в рукоприкладстве. Михаил предположил, что девочку настроила мать.
Весной 2024 года он сообщил, что добился снижения суммы выплат и продолжал судиться за сына. Казаков утверждал, что Елена уделяет мальчику мало внимания, а Мирослав сам хочет жить с отцом. Суд встал на его сторону, и ребенок переехал к Михаилу.
Позднее стало известно, что у актера возникли долги. На него открыли около полутора десятков исполнительных производств, связанных в том числе с кредитами. В январе служба судебных приставов объявила имущество Казакова в розыск.
Обвинения в домашнем насилииОсенью прошлого года бывшая супруга Михаила Казакова и его падчерица выступили в эфире программы «Пусть говорят», где заявили, что в семье якобы происходило домашнее насилие.
По словам Виктории, конфликты начались с «мягких» форм давления и постепенно усиливались. Она утверждала, что сначала это выглядело как психологическое давление, а затем сопровождалось руганью, унижениями и физическими ударами.
«Всегда находился повод для того, чтобы нас отругать, оскорбить, ударить. И это было не только по отношению ко мне, но и в первую очередь к маме. Мы с братом начали замечать, как Михаил с ней очень жестоко обращается. Неоднократно дело доходило до полиции», — заявляла Виктория.Падчерица также описывала случаи, когда, по ее словам, Михаил проявлял агрессивное и нелогичное поведение. По версии Виктории, он якобы преследовал ее мать с шампуром, пытался нанести вред, опрокидывал мебель, разбивал предметы и даже спускал холодильник по лестничным маршам с четвертого этажа.
После выхода выпуска Казаков отреагировал на заявления бывших родственниц и заявил, что услышанные в эфире обвинения «вызвали у него смех».
Судебные тяжбы по алиментамЛетом 2025 года актер ответил на вопросы журналистов о причинах попадания в список неплательщиков алиментов. Михаил утверждал, что его бывшая жена еще несколько лет назад инициировала судебный процесс, а ему пришлось доказывать, что их общий сын Мирослав фактически проживает с ним. В связи с этим он не исключал, что сам обратится в суд, чтобы потребовать алименты уже с экс-супруги. В начале октября информация подтвердилась: Казаков действительно подал соответствующий иск.
Параллельно в медиа появились данные о долгах актера. Согласно сообщениям, за последние три года службой судебных приставов в отношении Казакова было открыто около полутора десятков исполнительных производств, в том числе — из-за неоплаченных кредитов. Сумма задолженности оценивалась более чем в два миллиона рублей.
Михаил Казаков сегодняНа сегодняшний день актер ушел из публичного пространства. 26 января стало известно, что в отношении Казакова было вынесено постановление о розыске его имущества. Этим занимается специализированное подразделение Федеральной службы судебных приставов, которое занимается поиском должников и их активов.
Из материалов следует, что сумма непогашенной задолженности Казакова составляет порядка двух миллионов рублей, из которых свыше 1,4 миллиона приходятся на просроченные кредиты.