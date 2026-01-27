«Бывшая Лепса»: Продюсер объяснил, как Авроре Кибе превратить статус в карьеру
Продюсер Рудченко оценил шансы Авроры Кибы после расставания с Лепсом
19-летняя Аврора Киба объявила о разрыве отношений с певцом Григорием Лепсом. Их роман продлился около полутора лет.
Продюсер Павел Рудченко в беседе с URA.RU заявил, что нашумевший союз не казался постановочным, но был для Кибы удобным. Обсуждения их отношений, по его мнению, уже помогли артистке стать узнаваемой.
Сейчас, считает Рудченко, у Авроры появился шанс усилить свою популярность на фоне расставания. Если она быстро использует этот пиар, то сможет закрепить имя в шоу-бизнесе.
«Можно сказать, что дорожку в творчество она уже протоптала. Вчерашняя неизвестная никому девушка сегодня уже имеет статус бывшей Лепса. На этом фундаменте можно строить свой бренд и своё имя», — добавил Павел.Ранее стали известны подробности расставания Лепса и Кибы.