«Бывшая Лепса»: Продюсер объяснил, как Авроре Кибе превратить статус в карьеру

27 января 2026, 13:56

Продюсер Рудченко оценил шансы Авроры Кибы после расставания с Лепсом

Григорий Лепс и Аврора Киба (Фото: Instagram* @avrorakiba)

19-летняя Аврора Киба объявила о разрыве отношений с певцом Григорием Лепсом. Их роман продлился около полутора лет.





Продюсер Павел Рудченко в беседе с URA.RU заявил, что нашумевший союз не казался постановочным, но был для Кибы удобным. Обсуждения их отношений, по его мнению, уже помогли артистке стать узнаваемой.



Сейчас, считает Рудченко, у Авроры появился шанс усилить свою популярность на фоне расставания. Если она быстро использует этот пиар, то сможет закрепить имя в шоу-бизнесе.

«Можно сказать, что дорожку в творчество она уже протоптала. Вчерашняя неизвестная никому девушка сегодня уже имеет статус бывшей Лепса. На этом фундаменте можно строить свой бренд и своё имя», — добавил Павел.