Стало известно, что на первый в 2026 году концерт Долиной в Москве не набралось даже ползала
На первый в 2026 году концерт Долиной в Москве продали лишь 44% от всех билетов
На первый в этом году московский концерт народной артистки России Ларисы Долиной продали лишь 44% билетов. Об этом сообщает РИА Новости.
Мероприятие состоится 27 января в столичном баре Petter. Площадка рассчитана на 91 зрителя. Ожидается, что выступление артистки с коллективом «Долина Band» продлится чуть более часа.
Согласно материалу, в понедельник днём в продаже оставалось лишь 18 билетов. К вечеру это число уменьшилось до 14 свободных мест — формально заполняемость зала превысила 80%.
Однако в ночь перед выступлением цифры изменились, и количество доступных билетов возросло до 51 (около 56% от общего числа). Стоимость оставшихся мест варьируется от 9,5 до 15,5 тысячи рублей. Напомним, что ранее максимальная цена на этот концерт достигала 18,5 тысячи рублей. Позиции из меню в стоимость входного билета не включены и оплачиваются отдельно.
24 января «Радио 1» передавало, что Долина перенесла открытие своего клуба «Джаз Land» на более поздний срок на фоне скандала, связанного с квартирой в Хамовниках. Изначально запуск проекта планировался на сентябрь 2024 года.