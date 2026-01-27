Стало известно, что на первый в 2026 году концерт Долиной в Москве не набралось даже ползала

27 января 2026, 06:09

На первый в 2026 году концерт Долиной в Москве продали лишь 44% от всех билетов

Лариса Долина (Фото: Instagram* @larisa.dolina.official)

На первый в этом году московский концерт народной артистки России Ларисы Долиной продали лишь 44% билетов. Об этом сообщает РИА Новости.





Мероприятие состоится 27 января в столичном баре Petter. Площадка рассчитана на 91 зрителя. Ожидается, что выступление артистки с коллективом «Долина Band» продлится чуть более часа.



Согласно материалу, в понедельник днём в продаже оставалось лишь 18 билетов. К вечеру это число уменьшилось до 14 свободных мест — формально заполняемость зала превысила 80%.



