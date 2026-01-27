Продюсер Диброва раскрыл причину разрыва с дочерью Даны Борисовой

27 января 2026, 11:08

Артур Якобсон подтвердил расставание с дочерью Даны Борисовой из-за её измен

Полина Аксёнова (Фото: Instagram* @poxenovaaa)

Продюсер Артур Якобсон сообщил о расставании с дочерью телеведущей Даны Борисовой, Полиной. По его словам, причиной прекращения отношений стали неоднократные измены с её стороны.





В беседе с «Газетой.Ru» Якобсон подтвердил все слухи о разрыве и заявил, что пара не воссоединится. По словам продюсера, первая измена случилась в декабре.

«Я никогда не забуду тот день, ибо это случилось в годовщину свадьбы моих родителей. Естественно, я не простил ей измену, но вскоре всё же мы помирились», — рассказал Артур.

«Полине нужно поработать над собой и общаться с психологами. Я не знаю, может, это всё из-за её биполярки, но то, что она иногда чудит, мягко говоря, неприлично», — заключил мужчина.