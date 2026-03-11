11 марта 2026, 14:06

Андрей Смирнов (фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)

12 марта исполняется 85 лет советскому и российскому актеру, режиссеру, сценаристу и драматургу Андрею Сергеевичу Смирнову. Народный артист Российской Федерации известен как постановщик культовой картины «Белорусский вокзал», а также режиссер фильмов «Осень», «Жила-была одна баба», «Француз» и «За нас с вами». Творческий путь Смирнова складывался непросто: в советское время его работы сталкивались с жесткой цензурой, а многие сцены вырезались или вовсе запрещались к показу. О биографии и личной жизни Андрея Смирнова — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Андрея Смирнова: детство и семья Начало карьеры в советском кино «Белорусский вокзал» и признание режиссера Цензура и сложности в режиссерской работе Актерская карьера Андрея Смирнова Возвращение к режиссуре Фильм «Француз» и проблемы с производством Фильм «За нас с вами» Личная жизнь Андрея Смирнова Андрей Смирнов сейчас

Биография Андрея Смирнова: детство и семья

Андрей Смирнов (фото: РИА Новости / Галина Кмит)

Начало карьеры в советском кино

«Белорусский вокзал» и признание режиссера

Цензура и сложности в режиссерской работе

Андрей Смирнов (фото: РИА Новости / Владимир Астапкович)

Актерская карьера Андрея Смирнова

Работы в кино 1990-х годов

Новый этап популярности в 2000-е годы

Андрей Смирнов (фото: кадр из фильма «Дневник его жены»)

Работа в кино и сериалах в XXI веке

Возвращение к режиссуре

Андрей Смирнов (фото: кадр из сериала «Оптимисты»)

Фильм «Француз» и проблемы с производством

Фильм «За нас с вами»

Личная жизнь Андрея Смирнова

Андрей Смирнов (фото: РИА Новости / Галина Кмит)

Елена Прудникова и вторая семья режиссера

«Смирнов тогда был центром сплетен в нашем кругу — жена бросила его с двумя детьми. Да какая мне разница? Делать все равно нечего, тоска зеленая», — вспоминала Прудникова.

«Господь был ко мне милостив. Дважды он даровал мне удачу — когда встретила Андрея и когда выздоровел сын», — говорила актриса.

Андрей Смирнов с женой (фото: РИА Новости / Владимир Астапкович)

Андрей Смирнов сейчас