Отцовство в 50 и болезнь сына: жизнь и творчество создателя фильма «Француз» Андрея Смирнова. Почему его работы запрещали?
12 марта исполняется 85 лет советскому и российскому актеру, режиссеру, сценаристу и драматургу Андрею Сергеевичу Смирнову. Народный артист Российской Федерации известен как постановщик культовой картины «Белорусский вокзал», а также режиссер фильмов «Осень», «Жила-была одна баба», «Француз» и «За нас с вами». Творческий путь Смирнова складывался непросто: в советское время его работы сталкивались с жесткой цензурой, а многие сцены вырезались или вовсе запрещались к показу. О биографии и личной жизни Андрея Смирнова — в материале «Радио 1».
Биография Андрея Смирнова: детство и семьяБудущий режиссер родился 12 марта 1941 года в Москве. Его отец, Сергей Сергеевич Смирнов, был известным писателем и автором произведения «Брестская крепость». Мать Андрея Сергеевича, Виргиния (Вергинэ) Генриховна, происходила из многонациональной семьи: по отцовской линии среди ее предков были евреи, по материнской — армяне.
Детские годы будущего кинематографиста пришлись на тяжелое военное и послевоенное время. Он рос в условиях нехватки продовольствия и общей разрухи, характерной для периода восстановления страны после Великой Отечественной войны. Эти обстоятельства во многом повлияли на формирование его мировоззрения.
В детстве Смирнов не мечтал о карьере в кино или театре, хотя атмосфера в доме была творческой. Интерес к искусству возник позднее — уже в старших классах школы. Тогда он начал активно посещать театральные постановки в московских театрах и увлекся кинематографом.
Желание понять, как создаются фильмы и спектакли, привело его во Всероссийский государственный институт кинематографии. После окончания школы Андрей Смирнов поступил во ВГИК и выбрал режиссерский факультет.
Начало карьеры в советском киноПервые шаги в кинематографе Андрей Смирнов сделал еще во время учебы. Он появился в небольших эпизодах известных фильмов «Звонят, откройте дверь» и «Белое солнце пустыни». Эти роли не принесли ему широкой известности, однако позволили приобрести опыт работы на съемочной площадке.
На старших курсах института начинающий режиссер снял несколько короткометражных фильмов, среди которых «Юрка — бесштанная команда» и «Эй, кто-нибудь!». Работы студента получили положительные отзывы преподавателей и кинокритиков, однако быстрый карьерный взлет не последовал.
В 1964 году состоялась премьера военной драмы «Пядь земли», в которой главные роли исполнили Александр Збруев и Евгений Урбанский. Этот фильм стал практически единственным проектом того периода, реализованным без серьезных препятствий. Многие последующие работы режиссера столкнулись с жестким вмешательством цензуры: сцены вырезались, а некоторые картины вовсе отправлялись на полки архивов Госкино.
«Белорусский вокзал» и признание режиссераНастоящий успех пришел к Андрею Смирнову в начале 1970-х годов. В 1971 году состоялась премьера военной драмы «Белорусский вокзал». В фильме снялись Евгений Леонов, Анатолий Папанов, Алексей Глазырин и Нина Ургант.
Картина получила главную награду международного кинофестиваля в Карловых Варах и впоследствии была признана одной из лучших отечественных лент о Великой Отечественной войне.
Цензура и сложности в режиссерской работеСпустя несколько лет Смирнов представил мелодраму «Осень», снятую по собственному сценарию «Рябина — ягода нежная». Однако фильм оказался под запретом из-за сцен, которые цензоры сочли слишком откровенными.
Позднее режиссер поставил двухсерийную драму «Верой и правдой» по сценарию Александра Червинского. Лента стала одной из первых советских работ, посвященных архитектуре и проблемам жилищного строительства в эпоху правления Никиты Хрущева. Тем не менее из-за цензурного давления из фильма пришлось убрать ряд эпизодов, что значительно изменило первоначальный замысел автора.
Постоянные ограничения и вмешательство в творческий процесс привели к тому, что Смирнов на длительное время отказался от режиссуры и сосредоточился на актерской деятельности.
Актерская карьера Андрея СмирноваВ 1984 году он исполнил главную роль в фильме «Идущий следом», где его партнером по съемочной площадке стал Ивар Калныньш. Интересно, что голос последнего в картине принадлежал режиссеру проекта Родиону Нахапетову.
Одной из заметных актерских работ Смирнова стала роль в фильме «Чернов/Chernov», созданном по повести Сергея Юрского. За эту работу артист получил приз за лучшую мужскую роль на Международном кинофестивале в Карловых Варах.
Работы в кино 1990-х годов
В 1993 году вышел фильм «Мечты идиота», совместная российско-французская экранизация романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова «Золотой теленок».
В том же году на экраны вышла картина «Плащ Казановы», снятая режиссером Александром Галиным при участии итальянских кинематографистов. Лента получила ряд наград, включая приз президентского совета фестиваля «Кинотавр» за дебют и специальную премию кинофестиваля в Виареджо.
Новый этап популярности в 2000-е годы
Широкую известность актеру принесла работа в фильме Алексея Учителя «Дневник его жены», посвященном жизни писателя Ивана Бунина. Премьера картины состоялась в 2000 году. Андрей Смирнов исполнил в ней главную роль и получил кинопремию «Ника» в номинации «Лучшая мужская роль».
В 2003 году на экраны вышла телевизионная экранизация романа Федора Достоевского «Идиот», поставленная режиссером Владимиром Бортко. В том же году актеру присвоили звание народного артиста Российской Федерации.
Позднее он появился в фильме польского режиссера Кшиштофа Занусси «Персона нон грата». Картина принимала участие в основном конкурсе Венецианского кинофестиваля.
Затем Смирнов снялся в экранизации романа Александра Солженицына «В круге первом», поставленной Глебом Панфиловым.
Работа в кино и сериалах в XXI веке
В 2008 году зрители увидели телевизионную экранизацию романа Ивана Тургенева «Отцы и дети», созданную дочерью режиссера Авдотьей Смирновой. В этом проекте Андрей Сергеевич сыграл Павла Кирсанова.
В 2011 году актер появился в драме Андрея Звягинцева «Елена». Премьера фильма состоялась на Каннском кинофестивале, где картина получила приз жюри программы «Особый взгляд». Позднее, в 2019 году, издание Rolling Stone включило фильм в список пятидесяти лучших мировых кинолент второго десятилетия XXI века.
Возвращение к режиссуреВ начале 2010-х годов Андрей Смирнов вновь вернулся к режиссерской работе. Он представил масштабную историческую драму «Жила-была одна баба», посвященную событиям периода с 1909 по 1921 год. В фильме поднимается тема Гражданской войны и Тамбовского восстания.
Фильм получил положительные отзывы критиков и зрителей, а на фестивале «Окно в Европу» был отмечен специальным призом. Сам Смирнов стал лауреатом премии «Ника» за сценарий.
В 2017 году Андрей Смирнов снялся в многосерийном проекте «Оптимисты», посвященном работе советских дипломатов. В сериале использовались диалоги на различных языках, включая английский, французский, немецкий и испанский. Актерам приходилось заучивать большие фрагменты текста на иностранных языках, чтобы сцены выглядели максимально достоверно.
Фильм «Француз» и проблемы с производствомВ том же году режиссер рассказал о трудностях, возникших при создании фильма «Француз». Финансирование проекта было получено в 2015 году, после чего начались съемки. Однако в 2016 году банк, где находились средства на производство картины, обанкротился. Из-за этого работу пришлось временно остановить.
Несмотря на возникшие проблемы, режиссеру удалось завершить фильм и в 2019 году картину «Француз» представили зрителям.
Одновременно Смирнов принимал участие в съемках сериала «Частица Вселенной». Для съемок сцен, происходящих в космосе, актеры проходили специальную подготовку на тренажерах, имитирующих невесомость. Каскадеры обучали участников съемочной группы комплексу упражнений, позволяющих достоверно передать движения человека в условиях космического пространства.
В 2021 году Смирнов появился сразу в нескольких проектах. Он снялся в мистическом триллере «Инсомния» и в сериале «Вертинский», режиссером которого выступила его дочь Авдотья Смирнова.
Фильм «За нас с вами»В конце мая 2023 года состоялась премьера его картины «За нас с вами». После выхода фильма постановщик признавался, что столкнулся с резкой критикой в интернете. По его мнению, многие из тех, кто негативно отзывался о картине, просто не умеют воспринимать кино.
Одновременно режиссер принял участие в культурном проекте «Линия жизни» в Тель-Авиве. В 2024 году кинематографист получил премию «Ника» за сценарий фильма «За нас с вами». Со сцены он заметил, что, возможно, эта работа станет для него последней. На это режиссер Андрей Кончаловский в шутливой форме посоветовал коллеге прекратить говорить такое и продолжать работать.
Личная жизнь Андрея СмирноваПервой супругой режиссера стала актриса Наталья Рудная. Союз был заключен в молодости, однако позднее распался. В семье родились две дочери — Авдотья и Александра.
Старшая дочь Авдотья Смирнова выбрала творческую профессию и стала режиссером и сценаристом. Она также занимается общественной деятельностью: с 2012 года является соучредителем благотворительного фонда «Выход», который помогает детям с расстройствами аутистического спектра.
Младшая дочь Александра живет в Лондоне и работает в крупной страховой компании.
Елена Прудникова и вторая семья режиссера
Со своей второй супругой, актрисой Еленой Прудниковой, Андрей Смирнов познакомился на съемочной площадке. В этом браке родилась дочь Аглая. Она работает редактором на киностудии «Мармот» у продюсера Валерия Тодоровского.
«Смирнов тогда был центром сплетен в нашем кругу — жена бросила его с двумя детьми. Да какая мне разница? Делать все равно нечего, тоска зеленая», — вспоминала Прудникова.
Когда режиссеру исполнилось 50 лет, в семье появился сын Алексей. В шесть лет сыну поставили пугающий диагноз — болезнь Пертеса. Из-за того, что сосуды не успевали за ростом суставов, ребенку грозила пожизненная хромота. Однако благодаря долгому лечению и реабилитации в санаториях болезнь удалось победить. Сама Прудникова признается, что считает это чудом.
«Господь был ко мне милостив. Дважды он даровал мне удачу — когда встретила Андрея и когда выздоровел сын», — говорила актриса.Алексей также связал свою жизнь с кинематографом и окончил режиссерский факультет ВГИКа.
Андрей Смирнов сейчасАндрей Смирнов продолжает активно участвовать в кинопроектах. В январе 2025 года на одном из федеральных телеканалов состоялась премьера масштабной драмы «Минута тишины». В центре сюжета — история влиятельного российского предпринимателя, которого сыграл Евгений Цыганов. Герой оказывается в зоне природной катастрофы во время поездки на Ближний Восток, после чего вынужден восстанавливать память и одновременно защищаться от обвинений.
По словам создателей, сюжет проекта основан на ряде реальных событий периода становления крупного бизнеса в современной России.