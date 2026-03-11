«Есть можно всё»: Звезда сериала «Воронины» раскрыл детали своего похудения

11 марта 2026, 11:20

Актёр Станислав Дужников рассказал о похудении с помощью спорта и диеты

Станислав Дужников (Фото: кадр из сериала «Костя — Вера»)

В последние месяцы 52-летний актёр Станислав Дужников, известный по роли полицейского Леонида в ситкоме «Воронины», заметно сбросил вес и поделился с публикой способом, который помог ему добиться результата.





В личном блоге Дужников опубликовал шуточное видео, где он чистит картофель. Похудевший и бородатый актёр появился в кадре в домашней футболке.

«Девятое марта — продолжение восьмого», — произнёс артист.

«Спорт для профессионалов, а вот физкультура нужна всем. Есть можно всё, но понемногу. Порции такие, чтобы поместились в ладошку. Пять раз в день с интервалом в три часа между приёмами пищи», — пояснил актёр.