«Есть можно всё»: Звезда сериала «Воронины» раскрыл детали своего похудения
Актёр Станислав Дужников рассказал о похудении с помощью спорта и диеты
В последние месяцы 52-летний актёр Станислав Дужников, известный по роли полицейского Леонида в ситкоме «Воронины», заметно сбросил вес и поделился с публикой способом, который помог ему добиться результата.
В личном блоге Дужников опубликовал шуточное видео, где он чистит картофель. Похудевший и бородатый актёр появился в кадре в домашней футболке.
«Девятое марта — продолжение восьмого», — произнёс артист.Поклонников заинтересовал секрет резкого похудения знаменитости. Станислав признался, что не прибегал к сложным методикам, а использовал стандартные правила: занялся спортом и скорректировал питание.
«Спорт для профессионалов, а вот физкультура нужна всем. Есть можно всё, но понемногу. Порции такие, чтобы поместились в ладошку. Пять раз в день с интервалом в три часа между приёмами пищи», — пояснил актёр.Напомним, что прошлым летом врачи диагностировали у него диабет и провели операцию по уменьшению желудка.