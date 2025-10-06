Озвучила голосовую помощницу и работала с Козловским: актрисе дубляжа Дарье Блохиной 32 года. Как она довела до слез Дану Борисову?
6 октября Дарье Блохиной исполняется 32 года. Телеведущая, блогер и актриса дубляжа прославилась благодаря вирусным роликам в TikTok, работе на телевидении и участию в проектах по озвучиванию рекламы, сериалов и фильмов. О том, как она живет сегодня и что известно о ее личной жизни, расскажет «Радио 1».
Биография Дарьи Блохиной: детство и юностьДарья Романовна Блохина родилась 6 октября 1993 года в Москве в творческой семье. Её отец писал стихи в есенинском стиле, а младшая сестра Христина выбрала актёрскую профессию. Сама Дарья с детства любила поэзию, особенно поэтов-шестидесятников, и считала себя по характеру похожей на деда — учёного, участвовавшего в запуске космических кораблей.
Детство будущей телеведущей было непростым: из-за экземы на коже и постоянных простуд Блохина стеснялась внешности. Услышав, что она «некрасивая», девочка решила быть лучшей — хорошо училась, занималась спортом, следила за собой. Однако стремление быть «идеальной» привело к болезням и операции. Только к 24 годам Дарья приняла себя и поняла, что счастье — в здоровье, любви и свободе делать то, что нравится.
Образование Дарья получила на факультете психологии РАНХиГС, который окончила в 2016 году. Позже она поступила в Московскую школу радио и телевидения и работала в театре «Сольвейг». В студенческие годы Дарья не раз подрабатывала — была визажистом, администратором, нутрициологом, мастером массажа и даже занималась превентивной эндокринологией.
Карьера на радио и телевиденииВо время обучения в Школе радио Блохину заметили представители «Мультимедиа Холдинга» и пригласили на радиостанцию Best FM, где она стала соведущей утреннего шоу. Работа оказалась сложной, требовала ранних подъёмов и дисциплины, но принесла опыт и стабильный доход.
Позже Дарью пригласили на телеканал «Наше ТВ», где она стала постоянной ведущей развлекательного проекта #НАШЕТВLIVE. Блохина брала интервью у музыкантов и артистов, посещала светские мероприятия и проводила прямые эфиры.
Сначала ей было трудно справляться с волнением — тряслись руки, появлялась тревожность, но со временем пришла уверенность. За время работы на канале Дарья провела более сотни интервью и научилась сохранять профессионализм даже в сложных ситуациях.
Музыкальные проекты БлохинойС детства Блохина увлекалась рок-музыкой. Со временем она попробовала себя как исполнительница и автор песен. В 2017 году вышел её первый музыкальный проект PhilGo Project — «Полет», а затем — сольный трек Surragate. Позже появилась коллаборация Dasha innuutzz и YL4NG — I Just Love U. С 2020 года артистка выступает под псевдонимом MISS INN. В этом образе она записала композиции «Не молчи» и «Обещание.
Озвучивание и блогингИнтерес к голосу и интонации у Дарьи появился ещё в детстве, когда ей запрещали смотреть телевизор — она слушала аудиокниги и подражала чтецам. Позже начала профессионально развивать дикцию и рассылать демозаписи.
Прорывом стала работа с комиком Кареном Арутюновым, основателем студии Movie Mood. Благодаря широкому диапазону голоса Блохина озвучивает персонажей всех возрастов — от ребёнка до пожилой женщины.
Она также разработала авторский курс «Твой голос», где обучает дикции, интонации, риторике и импровизации. Параллельно Дарья неожиданно прославилась в TikTok, где её ролики с имитацией рыка Симбы и пародиями на голос Алисы набрали миллионы просмотров. Уже через четыре месяца после старта блог собрал более 350 тысяч подписчиков. Позже она стала популярна и на YouTube, где делится роликами с озвучкой.
В 2021 году Блохина вместе с коллегами по дубляжу сняла вирусное видео с пародией на голосовой навигатор, после чего актёров пригласили в программу «Вечерний Ургант».
Новые проекты и актерская карьераВ 2022 году Дарья озвучила умную колонку Люсю в сериале «Люся» с Данилой Козловским и Кристиной Асмус. В том же году она стала ведущей шоу «Успеть до 30» на телеканале «Ключ», где исполняла собственные мечты — пробовала себя в стендапе и цирковом искусстве. Позднее Блохина появилась в проекте «Камеди Клаб», где её остроумие и уверенность покорили зрителей. В 2023 году она рассказала о завершении проекта «Актёры дубляжа в реальной жизни».
Чтобы развить актёрские навыки, Дарья начала обучение по системе Станиславского и приступила к съёмкам в новых проектах. В конце 2024 года её голос можно было услышать в фильме «Последний богатырь. Наследие», где она озвучила голосовую помощницу Афину.
Личная жизнь Дарьи БлохинойДарья Блохина замужем за музыкантом группы «Шапито» Юрием Тренькиным. Детей у пары пока нет. Познакомились они на интервью, а спустя время Дарья услышала песню «Кругосветная» в такси и написала исполнителю благодарственное сообщение — с этого началась их история любви.
Конфликт Дарьи Блохиной и Даны БорисовойБлохина принимала участие в шоу «Звезды в джунглях». Первым заданием для команды стала полоса препятствий. За 10 минут участникам необходимо было подняться на башню и собрать как можно больше монет. Испытание оказалось непростым и спровоцировало первую ссору между Даной Борисовой и Дарьей Блохиной.
«Захватила лишнее пространство — вижу ее пятую точку перед собой», — пожаловалась Борисова.Блохина в ответ назвала претензии странными и назвала реакцию Борисовой непонятной. Однако конфликт девушек продолжился и на голосовании. Часть команды поддержала Дарью Блохину, тогда как Алена Блин встала на сторону Даны Борисовой.
«Если все будут нападать на слабого, я буду защищать. Я против буллинга», — отметила она.Однако другие согласились с Блохиной, назвав поведение Даны непонятным. Борисова же заявила, что Блохина просто ей завидует.
«Я услышала разговоры Даши и поняла, что это — чистая женская зависть. Я хотела бы спросить у Даши, что она против меня имеет? Мы не слышали ни разу ее голос — она только стрелки рисует, волосы расчесывает и губы обводит по 100 раз», — отметила она.Дарья Блохина ответила, что считает Борисову «странным персонажем», и подчеркнула, что большинство участников согласились с её мнением. На это Борисова расплакалась, заявив, что чувствует давление со стороны команды.