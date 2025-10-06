06 октября 2025, 15:25

Лерчек (фото: РИА Новости / Михаил Воскресенский)

Валерия Чекалина (Лерчек) — одна из самых известных инфлюенсеров России, бывшая участница списка Forbes, предприниматель и многодетная мама. В 2020 году она занимала седьмое место в рейтинге самых высокооплачиваемых звезд соцсетей страны. Однако уже через три года ее карьера оказалась под угрозой: блогера обвинили в неуплате налогов. С учетом пеней и штрафов Валерия и ее супруг Артем выплатили государству около 504 миллионов рублей, но череда проблем на этом не закончилась. 6 октября 2025 года Лерчек исполняется 33 года. «Радио 1» расскажет, как складывалась ее жизнь и карьера.





Содержание Детство и образование Валерии Чекалиной Семья и начало карьеры блогера Налоговое дело и обвинения в отмывании денег Домашний арест Лерчек и последствия уголовного дела Развод Лерчек с Артемом Чекалиным Новые отношения Валерии Чекалиной и участие в реалити-шоу Где живет Лерчек сейчас

Детство и образование Валерии Чекалиной

Семья и начало карьеры блогера

Налоговое дело и обвинения в отмывании денег

Лерчек и Артем Чекалин (фото: РИА Новости / Григорий Сысоев)



Домашний арест Лерчек и последствия уголовного дела

«Все налоги уплачены. При обыске все изъяли, это были все деньги на детей», — говорила блогер на одном из заседаний.

Развод Лерчек с Артемом Чекалиным

«Не говорите, что год сидели припеваючи, да, может и так, но цена всей этой эпопеи — моя с Лерой любовь, которая, поверьте, была чистой и бескорыстной, что очень редко в наши дни», — писал он в соцсетях.

Новые отношения Валерии Чекалиной и участие в реалити-шоу

«Дело в том, если бы я не был женат, ну, в параллельной вселенной, я бы полюбил тебя вчистую. Клянусь, не было бы ни единой точки, где я бы не побывал, ни единой! Ты бы уже забеременела. Это было бы настолько по любви, и я бы не отрывался ни на одну секунду и говорил бы "спасибо"», — говорил артист в эфире.

«Сейчас, когда гремит вся эта история, я думаю: "Так, подождите минуточку, но там мне не говорили об этом". Я позже узнала обо всех новостях, о том, что писали. И я такая: "Лера, вот ты дура"», — говорила она.

Где живет Лерчек сейчас