Связь с Натаном, развод и слухи о беременности: блогеру Лерчек 33 года. Что известно о ее личной жизни и проблемах с законом?
Валерия Чекалина (Лерчек) — одна из самых известных инфлюенсеров России, бывшая участница списка Forbes, предприниматель и многодетная мама. В 2020 году она занимала седьмое место в рейтинге самых высокооплачиваемых звезд соцсетей страны. Однако уже через три года ее карьера оказалась под угрозой: блогера обвинили в неуплате налогов. С учетом пеней и штрафов Валерия и ее супруг Артем выплатили государству около 504 миллионов рублей, но череда проблем на этом не закончилась. 6 октября 2025 года Лерчек исполняется 33 года. «Радио 1» расскажет, как складывалась ее жизнь и карьера.
Детство и образование Валерии ЧекалинойВалерия Феопентова родилась 6 октября 1992 года в Тольятти. Девочка училась в школе № 10 и с детства отличалась впечатлительностью — могла расплакаться, если ее не посадили за первую парту. Она окончила школу с золотой медалью и поступила в Академию управления в родном городе. Позже Лера переехала в Москву, где поступила в Высшую школу экономики, а затем — в магистратуру экономического факультета МГУ имени Михаила Ломоносова. Она получила два красных диплома.
Семья и начало карьеры блогераВо время учебы Валерия познакомилась с начинающим предпринимателем Артемом Чекалиным. Уже на четвертом курсе состоялась их свадьба. Спустя несколько лет, в 2016-м, Лера — мама двойняшек Алисы и Богдана — начала развивать свой блог. Благодаря продвижению собственной косметики, курсов и фитнес-контента, она быстро стала одной из самых популярных блогеров России.
К 2022 году, когда в Майами родился их сын Лев, семья Чекалиных могла похвастаться многомиллионными доходами от бизнеса в интернете. Однако именно финансовый успех стал причиной будущих проблем.
Налоговое дело и обвинения в отмывании денегНалоговая служба заинтересовалась деятельностью Валерии после того, как она публично обвинила подругу в продаже поддельных сумок. Та подала ответный иск о клевете, и вскоре внимание проверяющих органов переключилось на саму Лерчек.
При обыске у Чекалиных нашли восемь золотых слитков на сумму около 37 миллионов рублей, а также автопарк и недвижимость. Следствие заявило, что пара не уплатила налоги с доходов, полученных через ИП. После доначислений, пеней и штрафов супруги выплатили около 504 миллионов рублей, но это не спасло их от новых обвинений.
По данным Следственного комитета, в апреле 2021 года Артем и Валерия Чекалины легализовали более 130 миллионов рублей, приобретя на них валюту США, «чтобы замаскировать преступное происхождение средств». Позднее выяснилось, что общая сумма переводов превышала 250 миллионов рублей. В результате Чекалиным и их бизнес-партнеру Роману Вишняку было предъявлено обвинение по статье 193.1 УК РФ — «Совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов». Всем троим грозит до 10 лет лишения свободы.
Домашний арест Лерчек и последствия уголовного делаС 2023 года Валерия и Артем находятся под домашним арестом. Пара не имеет доступа к арестованному имуществу и счетам. В суде Лерчек заявляла, что после обысков осталась без средств, и сейчас ее единственный источник дохода — работа в интернете и участие в телепроектах.
«Все налоги уплачены. При обыске все изъяли, это были все деньги на детей», — говорила блогер на одном из заседаний.В начале сентября 2025 года расследование завершилось. На данный момент ожидается оглашения приговора.
Развод Лерчек с Артемом ЧекалинымВесной 2024 года Валерия сообщила, что подала на развод. По ее словам, это было самое тяжелое решение в жизни. Блогер благодарила мужа за совместные годы и плакала во время прямых эфиров. Артем признавался, что не хотел разрыва и переживал его тяжело.
«Не говорите, что год сидели припеваючи, да, может и так, но цена всей этой эпопеи — моя с Лерой любовь, которая, поверьте, была чистой и бескорыстной, что очень редко в наши дни», — писал он в соцсетях.Валерия объясняла, что дело стало лишь катализатором, а истинной причиной развода было эмоциональное отдаление. В мае супруги разделили имущество, а в июле 2024 года они официально развелись.
Новые отношения Валерии Чекалиной и участие в реалити-шоуВ августе 2024 года Артема заметили с 24-летней Надеждой Сенатской, но роман продлился всего три месяца. Валерия же попала в центр другого скандала — на шоу «Звезды в джунглях» на ТНТ. Там она сблизилась с женатым певцом Натаном. Зрители увидели флирт, поцелуи и эмоциональные разговоры между участниками.
«Дело в том, если бы я не был женат, ну, в параллельной вселенной, я бы полюбил тебя вчистую. Клянусь, не было бы ни единой точки, где я бы не побывал, ни единой! Ты бы уже забеременела. Это было бы настолько по любви, и я бы не отрывался ни на одну секунду и говорил бы "спасибо"», — говорил артист в эфире.Позже Лерчек призналась, что сожалеет о случившемся. Она отметила, что Натан вел себя как неженатый мужчина.
«Сейчас, когда гремит вся эта история, я думаю: "Так, подождите минуточку, но там мне не говорили об этом". Я позже узнала обо всех новостях, о том, что писали. И я такая: "Лера, вот ты дура"», — говорила она.Однако коллега Валерии по шоу, блогер Женя Кривцова, утверждала, что все знали о семейном положении Натана.
Где живет Лерчек сейчасИз-за уголовного дела счета и имущество Валерии арестованы. После развода она переехала в съемное жилье, но позже стало известно, что проживает в доме площадью около 1500 квадратных метров, принадлежащем подруге. По словам матери, Лерчек вынуждена продавать личные вещи, чтобы содержать детей.
Недавно Валерию временно отпустили из-под домашнего ареста — ее трехлетний сын получил ушиб легких после несчастного случая. По слухам, старший ребенок блогера нуждается в лечении от астмы, а сама Чекалина страдает от невромы Мортона — утолщения нерва стопы, которое может быть следствием малоподвижного образа жизни.
Несмотря на ограничения, Лерчек продолжает активно вести соцсети, утверждая, что начинает жизнь с чистого листа. При этом в обществе ходят слухи, что блогер беременна от нового возлюбленного, однако сама Валерия эти домыслы не комментирует.