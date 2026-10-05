Отказ от ролей «сексапильных красоток», война с Даной Борисовой и статус звезды дубляжа: с кем нашла счастье актриса Дарья Блохина?
Телеведущая, блогер и актриса дубляжа Дарья Блохина прославилась благодаря вирусным роликам в TikTok, работе на телевидении и участию в проектах по озвучиванию рекламы, сериалов и фильмов. 6 октября ей исполняется 33 года. О том, как она живет сегодня и что известно о ее личной жизни, расскажет «Радио 1».
Биография Дарьи Блохиной: детство и юностьДарья Романовна Блохина родилась 6 октября 1993 года в Москве в творческой семье. Её отец писал стихи в есенинском стиле, а младшая сестра Христина выбрала актёрскую профессию. Сама Дарья с детства любила поэзию, особенно поэтов-шестидесятников, и считала себя по характеру похожей на деда — учёного, участвовавшего в запуске космических кораблей.
Детство будущей телеведущей было непростым: из-за экземы на коже и постоянных простуд Блохина стеснялась внешности. Услышав, что она «некрасивая», девочка решила быть лучшей — хорошо училась, занималась спортом, следила за собой. Однако стремление быть «идеальной» привело к болезням и операции. Только к 24 годам Дарья приняла себя и поняла, что счастье — в здоровье, любви и свободе делать то, что нравится.
Образование Дарья получила на факультете психологии РАНХиГС, который окончила в 2016 году. Позже она поступила в Московскую школу радио и телевидения и работала в театре «Сольвейг». В студенческие годы Дарья не раз подрабатывала — была визажистом, администратором, нутрициологом, мастером массажа и даже занималась превентивной эндокринологией.
Карьера на радио и телевиденииВо время обучения в Школе радио Блохину заметили представители «Мультимедиа Холдинга» и пригласили на радиостанцию Best FM, где она стала соведущей утреннего шоу. Работа оказалась сложной, требовала ранних подъёмов и дисциплины, но принесла опыт и стабильный доход.
Позже Дарью пригласили на телеканал «Наше ТВ», где она стала постоянной ведущей развлекательного проекта #НАШЕТВLIVE. Блохина брала интервью у музыкантов и артистов, посещала светские мероприятия и проводила прямые эфиры.
Сначала ей было трудно справляться с волнением — тряслись руки, появлялась тревожность, но со временем пришла уверенность. За время работы на канале Дарья провела более сотни интервью и научилась сохранять профессионализм даже в сложных ситуациях.
Музыкальные проекты БлохинойС детства Блохина увлекалась рок-музыкой. Со временем она попробовала себя как исполнительница и автор песен. В 2017 году вышел её первый музыкальный проект PhilGo Project — «Полет», а затем — сольный трек Surragate. Позже появилась коллаборация Dasha innuutzz и YL4NG — I Just Love U. С 2020 года артистка выступает под псевдонимом MISS INN. В этом образе она записала композиции «Не молчи» и «Обещание.
Озвучивание и блогингИнтерес к голосу и интонации у Дарьи появился ещё в детстве, когда ей запрещали смотреть телевизор — она слушала аудиокниги и подражала чтецам. Позже начала профессионально развивать дикцию и рассылать демозаписи.
Прорывом стала работа с комиком Кареном Арутюновым, основателем студии Movie Mood. Благодаря широкому диапазону голоса Блохина озвучивает персонажей всех возрастов — от ребёнка до пожилой женщины.
Она также разработала авторский курс «Твой голос», где обучает дикции, интонации, риторике и импровизации. Параллельно Дарья неожиданно прославилась в TikTok, где её ролики с имитацией рыка Симбы и пародиями на голос Алисы набрали миллионы просмотров. Уже через четыре месяца после старта блог собрал более 350 тысяч подписчиков. Позже она стала популярна и на YouTube, где делится роликами с озвучкой.
В 2021 году Блохина вместе с коллегами по дубляжу сняла вирусное видео с пародией на голосовой навигатор, после чего актёров пригласили в программу «Вечерний Ургант».
Новые проекты и актерская карьераВ 2022 году Дарья озвучила умную колонку Люсю в сериале «Люся» с Данилой Козловским и Кристиной Асмус. В том же году она стала ведущей шоу «Успеть до 30» на телеканале «Ключ», где исполняла собственные мечты — пробовала себя в стендапе и цирковом искусстве. Позднее Блохина появилась в проекте «Камеди Клаб», где её остроумие и уверенность покорили зрителей. В 2023 году она рассказала о завершении проекта «Актёры дубляжа в реальной жизни».
Чтобы развить актёрские навыки, Дарья начала обучение по системе Станиславского и приступила к съёмкам в новых проектах. В конце 2024 года её голос можно было услышать в фильме «Последний богатырь. Наследие», где она озвучила голосовую помощницу Афину.
Личная жизнь Дарьи БлохинойЛичная жизнь Дарьи Блохиной всегда вызывала не меньше интереса, чем её творческие проекты. Первым мужем актрисы стал друг детства — их роман начался ещё во время учёбы Дарьи в РАНХиГС, однако брак оказался недолговечным. Как признавалась сама Блохина, в реальной жизни, вдали от иллюзий, выяснилось, что они с супругом слишком разные люди, не способные развиваться вместе.
Второй брак оказался судьбоносным. В 2020 году Дарья вышла замуж за музыканта Юрия Тренькина — вокалиста рок-группы «Шапито». Их знакомство произошло при курьёзных обстоятельствах: Юрий пришёл на радио к Дарье на интервью, и сначала она не обратила на него особого внимания. Всё изменилось, когда Блохина случайно услышала в такси его песню «Кругосветная». Впечатлённая композицией, она написала музыканту сообщение с благодарностью. Так завязались их отношения.
Супруги счастливы вместе уже несколько лет, однако детей у них пока нет. Оба объясняют это обоюдным стремлением делать карьеру и увлечённостью творческими проектами, хотя и надеются, что дети обязательно появятся. Юрий называет жену «самой красивой и самой талантливой на свете», а Дарья говорит о муже как о «рассудительном и умном человеке со светлой энергетикой», с которым чувствует себя защищённой и по-настоящему любимой.
Конфликт Дарьи Блохиной и Даны БорисовойОдним из самых громких скандалов в жизни Блохиной стало её противостояние с телеведущей Даной Борисовой. Конфликт разгорелся на шоу «Звёзды в джунглях», где Борисова, страдающая биполярным расстройством, сделала ряд резких заявлений в адрес Дарьи. В эксклюзивном интервью Блохина прокомментировала ситуацию с присущей ей иронией:
«Она везде говорит, что я никто, каждые пять секунд».Однако Дарья предпочла не раздувать конфликт, придерживаясь принципиальной позиции: «Я не ругаюсь с больными людьми». Она призналась, что терпима к словам Борисовой и снисходительна, а их взаимодействие сейчас сводится к полному игнорированию друг друга. В том же интервью Блохина раскрыла шокирующие подробности закулисья «Звёзд в джунглях»: оказывается, после выключения камер участников проекта действительно не кормят. Этот факт подтверждается заметным похудением многих звёзд — Алёна Блин и Лерчек буквально потеряли в весе, а Алёна Мамаева, вернувшись в Москву, столкнулась с расстройством пищевого поведения.
Конфликт получил продолжение и в 2026 году. Дана Борисова, вновь столкнувшись с Блохиной на новом экстремальном проекте «Выживалити. Легенда Альфа», заявила, что «терпеть не может» Дарью, назвав её человеком из категории «казаться, а не быть». По словам Борисовой, после встречи с Блохиной у неё «появилась аллергия» и она покрылась красными пятнами.
Дарья же описала их встречу иначе: Борисова не узнала её из-за кудрей и держалась приветливо, и актрисе «было стыдно» за такое тёплое отношение после всего, что было между ними раньше.
Дарья Блохина сейчасСегодня Дарья Блохина — одна из самых востребованных артисток озвучки в России. В январе 2026 года она озвучила Галчонка в фильме «Простоквашино», и, по её собственным словам, этот опыт стал для неё особенным.
«После премьеры мне показалось, что на Галчонка прекрасно лёг мой голос и все мои маленькие ужимки. Помню даже, что зашла в уборную после показа, и мама при мне спрашивает ребёнка, кто ему понравился в фильме больше всех. И он сказал про Галчонка, хотя у него слов там с гулькин нос», — рассказала актриса в интервью MAXIM.Блохина признаётся, что устала от предложений играть «сексапильных красоток»:
«Я всю жизнь говорила, что мне не нравятся эротизированные фильмы, я люблю сказки, дайте мне играть фей и злодеек! Я безумно рада и жду новых сказочных предложений, потому что мне кажется, что я могу это сделать хорошо, так как я человек, который будто вылез из мультфильмов или аниме».