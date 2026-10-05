05 октября 2026, 13:43

Дарья Блохина (фото: Instagram* / dasha_innuutzz)

Телеведущая, блогер и актриса дубляжа Дарья Блохина прославилась благодаря вирусным роликам в TikTok, работе на телевидении и участию в проектах по озвучиванию рекламы, сериалов и фильмов. 6 октября ей исполняется 33 года. О том, как она ​живет сегодня и что известно ​о ее личной жизни, расскажет «Радио 1».





Содержание Биография Дарьи Блохиной: детство и юность Карьера на радио и телевидении Музыкальные проекты Блохиной Озвучивание и блогинг Новые проекты и актерская карьера Личная жизнь Дарьи Блохиной Конфликт Дарьи Блохиной и Даны Борисовой Дарья Блохина сейчас



Биография Дарьи Блохиной: детство и юность

Карьера на радио и телевидении

Дарья Блохина (фото: Instagram* / dasha_innuutzz)

Музыкальные проекты Блохиной

Озвучивание и блогинг

Дарья Блохина (фото: Instagram* / dasha_innuutzz)

Новые проекты и актерская карьера

Личная жизнь Дарьи Блохиной

Дарья Блохина и Юрий Тренькин (фото: Instagram* / yura_trenkin)

Конфликт Дарьи Блохиной и Даны Борисовой

«Она везде говорит, что я никто, каждые пять секунд».

Дарья Блохина (фото: Instagram* / dasha_innuutzz)

Дарья Блохина сейчас

«После премьеры мне показалось, что на Галчонка прекрасно лёг мой голос и все мои маленькие ужимки. Помню даже, что зашла в уборную после показа, и мама при мне спрашивает ребёнка, кто ему понравился в фильме больше всех. И он сказал про Галчонка, хотя у него слов там с гулькин нос», — рассказала актриса в интервью MAXIM.

«Я всю жизнь говорила, что мне не нравятся эротизированные фильмы, я люблю сказки, дайте мне играть фей и злодеек! Я безумно рада и жду новых сказочных предложений, потому что мне кажется, что я могу это сделать хорошо, так как я человек, который будто вылез из мультфильмов или аниме».