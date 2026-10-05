05 октября 2026, 13:09

Сергей Перегудов (Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков)

Сергей Перегудов — актер театра и кино, лауреат «Золотого софита» и заслуженный артист России. Он начал профессиональный путь после учебы в Санкт-Петербурге, построил карьеру на сцене Театра имени Ленсовета и снялся во многих популярных проектах. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».





Содержание Детство и юность Сергея Перегудова Учеба и театр Ленсовета Сергей Перегудов в кино: фильмы и сериалы «На краю света» и «Запасная жена» Личная жизнь Сергея Перегудова: Анна Ковальчук, жена и сын Заслуженный артист России

Детство и юность Сергея Перегудова

Учеба и театр Ленсовета

Сергей Перегудов в кино: фильмы и сериалы

Сергей Перегудов (Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков)

«На краю света» и «Запасная жена»

Личная жизнь Сергея Перегудова: Анна Ковальчук, жена и сын

Заслуженный артист России