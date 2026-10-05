Роман с Анной Ковальчук, бальные танцы и экранные хиты: Сергею Перегудову — 45. Как сложилась жизнь актёра?
Сергей Перегудов — актер театра и кино, лауреат «Золотого софита» и заслуженный артист России. Он начал профессиональный путь после учебы в Санкт-Петербурге, построил карьеру на сцене Театра имени Ленсовета и снялся во многих популярных проектах. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».
Детство и юность Сергея ПерегудоваСергей Викторович Перегудов родился 6 октября 1981 года в Надыме. Актер вырос в Сибири, по знаку зодиака он Весы. В семье Перегудовых не было представителей творческих профессий. Сам Сергей в детстве тоже не строил четких планов стать артистом. Он увлекался спортом, посещал музыкальную школу, играл на электрогитаре и занимался бальными танцами.
Особое место в его жизни занимал театральный кружок. Сергей участвовал в постановках, а преподаватели порой прощали ему невыученные уроки за успехи на сцене. После школы будущий актер уехал в Волжский. Там он поступил в гуманитарный институт на экономический факультет. Однако учеба не стала его главным выбором. Во время участия в студенческой самодеятельности Перегудов понял, что хочет связать жизнь с актерской профессией. После первого курса Сергей оставил институт и отправился в Санкт-Петербург. О намерении поступать в театральную академию он не рассказывал близким.
Учеба и театр ЛенсоветаВ 2004 году Сергей Перегудов окончил театральный вуз. После получения диплома он пришел в Театр имени Ленсовета и начал выходить на его сцену. За годы работы артист сыграл во множестве постановок. Его репертуар насчитывает около восьми-десяти спектаклей. Перегудов участвует не только в классических сценических проектах, но и в оригинальных режиссерских работах.
В 2014 году Сергей получил премию «Золотой софит». Жюри отметило актера наградой в номинации «Лучшая мужская роль». Артист поддерживает живое общение с публикой на творческих встречах-квартирниках. На таких вечерах он отвечает на вопросы, рассказывает о подготовке к ролям, разыгрывает сценки и исполняет песни под гитару. В сентябре 2025 года один из квартирников прошел в Театральном центре на Коломенской в Санкт-Петербурге.
Сергей Перегудов в кино: фильмы и сериалыЭкранная карьера Сергея Перегудова стартовала в середине 2000-х. В 2005 году он снялся в проектах «Принцесса и нищий» и «Адъютанты любви». Год спустя зрители увидели его в картинах «Семь кабинок» и «Сонька Золотая Ручка». В 2007 году актер появился в экранизации «Преступления и наказания». Затем его фильмографию пополнили «Соло для пистолета с оркестром», «Агент национальной безопасности» и «Последняя встреча».
В 2012 году Перегудов сыграл в сериале «Я отменяю смерть». Позднее он участвовал в проектах «Любить нельзя ненавидеть», «Прошлое умеет ждать», «От первого и до последнего слова» и «Миллионерша». Среди заметных работ артиста — «Челночницы. Продолжение», «Бабье лето», «Союз спасения» и «Цвет липы». В 2020 году Сергей снялся в лентах «Птичка в клетке» и «Хрустальная ловушка». Затем он появился в проектах «Дверь в прошлое», «Союз спасения. Время гнева» и «Лаборантка».
В последние годы актер сыграл в фильмах «Мужчина к Новому году» и «Фамильное гнездо», а с 2023 по 2025 год участвовал в съемках «Тайн следствия». В 2024-м зрители увидели его в двух частях проекта «Загадка на двоих» — «Пропавший пациент» и «Развод». В 2025 году в фильмографии Перегудова появились «Ложная тревога» и «Северный полюс». В 2026-м — «На краю света» и «Запасная жена». Сергей отмечал, что не делит персонажей на хороших и плохих. Для него важнее развитие героя и перемены, которые происходят с ним по ходу истории.