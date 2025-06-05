Передозировки, убийства и автокатастрофы: как сложились судьбы юных актеров из «Ералаша»
Детский юмористический киножурнал «Ералаш» подарил шанс многим юным артистам, предоставив им первые роли и любовь зрителей. Некоторые из них добились большой популярности, другие — исчезли из поля зрения и ушли из кинематографа. А жизнь некоторых и вовсе трагически оборвалась. «Радио 1» расскажет, как сложились судьбы актеров.
Максим Пучков: от «Ералаша» до трагического финалаРыжеволосый мальчик с живыми глазами и выразительной мимикой — именно таким зрители запомнили Максима Пучкова. Он родился 8 февраля 1968 года в семье, тесно связанной с кино: его отец работал оператором на киностудии имени Горького. Уже в пять лет Максим получил свою первую роль — в драме Михаила Богина «Ищу человека».
Затем последовали десятки работ, включая «Мальчик и лось», «Шла собака по роялю» и «Недопесок Наполеон III». В «Ералаше» он прославился выпуском «Вовка — добрая душа», где проявил не только актёрский талант, но и чувство юмора. Особой популярности достиг после роли в фильме «Однажды 20 лет спустя». Несмотря на успех, профессионального актёрского образования он не получил — поступил на операторский факультет ВГИКа.
С детства Максим страдал от сахарного диабета, который требовал строгого контроля. Тем не менее причиной его смерти стал не диабет. В 1998 году он скончался от туберкулеза в возрасте 30 лет.
Василий Бургман: трагедия вдали от родиныВасилий Бургман появился в ряде выпусков «Ералаша», где демонстрировал как комедийные, так и драматические навыки — особенно в сюжетах «Зараза», «Галантный кавалер» и «Урок». Его актёрский потенциал раскрылся в фильме «Кувырок через голову», где он сыграл подростка в поиске жизненного пути. В середине 1990-х Бургман внезапно исчез с экранов. Ходили слухи, что он уехал за границу или ушёл из профессии по личным причинам. На самом деле актёр эмигрировал в Израиль, где начал жизнь заново вдали от киноиндустрии. 25 мая 2000 года он погиб в автокатастрофе. Ему было всего 24 года.
Александр Добриков: путь от «Ералаша» до трагической гибелиАлександр Добриков начал сниматься в «Ералаше» в конце 1980-х. Он появился в ряде ярких выпусков: «Кошмар», «Осторожно, ученик!», «Поцелуй», «Прямая передача», «Про это», «Заройте ваши денежки». В школе учился с трудом — единственным любимым предметом была физкультура. Зато проявлял выраженные актёрские способности: легко пародировал известных артистов, придумывал сценки и увлечённо их разыгрывал.
В кино Александр попал благодаря инициативе матери. По совету знакомой она отнесла его фотографии на киностудию имени Горького. В 10 лет мальчика утвердили на роль Филиппка в фильме «Старая азбука». Юному актёру прочили большое будущее, однако после окончания школы он решил не поступать в театральный ВУЗ. В возрасте 20 лет жизнь Александра трагически оборвалась. Он умер в машине от асфиксии.
Николай Румянцев: отказ от карьеры ради обычной жизниНиколай Румянцев стал одним из самых узнаваемых героев «Ералаша» — на его счету 11 выпусков, включая популярные «Чудное мгновение», «Осторожно, двери закрываются» и «Хамелеон в кедах». Он не стремился стать актёром, но оказался на съёмочной площадке случайно и быстро покорил режиссёров и зрителей. В большом кино Николай почти не снимался, и после нескольких эпизодов в конце 1970-х годов полностью ушёл из профессии. Работал в компании по продаже сантехники, охотно общался с поклонниками в интернете, но вёл закрытую личную жизнь.
В октябре 2018 года стало известно о его смерти. Ему было 54 года.
Алексей Фомкин: кумир поколения, ушедший слишком раноАлексей Фомкин начал путь в «Ералаше», а затем получил главную роль в сериале «Гостья из будущего». Образ Коли Герасимова сделал его настоящей звездой. После успеха он снялся ещё в нескольких проектах, однако слава оказалась недолгой. Из-за проблем с учёбой Алексей не смог поступить в вуз, а затем ушёл в армию. После службы работал в театре, но вскоре потерял место из-за прогулов. В его жизни появились алкоголь и наркотики. Пытаясь восстановиться, он переехал в деревню к бабушке, устроился на мельницу, писал стихи, надеялся на новую жизнь. Там же встретил женщину, с которой планировал начать новую жизнь. Однако 23 февраля 1996 года во сне задохнулся при пожаре. Ему было всего 26 лет.
Вера Иванко: несчастный случай или чья-то злая воля?Вера Иванко впервые появилась на экране в девять лет — именно тогда она влюбилась в актёрскую профессию, оказавшись на съёмках «Ералаша». Уже в подростковом возрасте Вера снялась более чем в десяти фильмах и сериалах, среди которых — «Жил-был дед», «Потерянные в раю», «Проклятый рай-2» и «Амазонки». Поступив во ВГИК, она с первого курса начала работать на сцене Театра на Таганке. Её карьера стремительно развивалась, и ничто не предвещало беды.
Всё оборвалось в 2013 году. Утром, спеша на репетицию в институт, Вера переходила железнодорожные пути и попала под электричку. Девушка погибла на месте — ей было всего 20 лет. По официальной версии, Вера шла в наушниках и не услышала приближающийся поезд. Однако родные и близкие уверены: произошедшее — не просто несчастный случай, а трагедия, в которой могли быть замешаны посторонние.
Александр Варакин: от ярких ролей к опасным связямАлександр Варакин начал сниматься подростком и быстро стал заметным лицом в «Ералаше». После успеха в юмористическом журнале он получил роли в популярных фильмах: хулиган Гусь в «Каникулах Петрова и Васечкина», Витя Лягушкин в «4:0 в пользу Танечки», одноклассник Лопотухина в фильме «Если верить Лопотухину». Его знали как доброго и отзывчивого человека. Однако с наступлением 1990-х актёр остался без ролей, занялся бизнесом и оказался в криминальной среде. Начались проблемы с наркотиками, и в 2002 году Александр скончался от передозировки. Ему было всего 36 лет.
Иван Ревякин: трагедия на улице ВолгоградаВ январе 2020 года в Волгограде подросток стал жертвой уличной агрессии. Всё произошло в обычный день: Иван случайно задел прохожего плечом, между ними вспыхнула ссора, которая переросла в драку. Оппонент достал нож и смертельно ранил подростка в шею. Погибшему было всего 16 лет. Он жил с бабушкой, его отец работал в другом городе, а матери не было. Иван сыграл эпизодическую роль в одном из выпусков «Ералаша».
Убийцей оказался 20-летний молодой человек с криминальным прошлым — он уже привлекался к ответственности за кражу и угрозу убийством.
Юлия Волкова: звезда «Тату» и дерзкая девочка из «Ералаша»До того как стать частью скандального дуэта «Тату», Юлия Волкова снялась в двух выпусках «Ералаша» — «Выручи меня» и «Манекен». В то же время она уже выступала в детском ансамбле «Непоседы», где начинали многие будущие звезды. «Ералаш» не стал поворотным моментом в её карьере, но зафиксировал ту дерзкую девочку, которая впоследствии взорвала поп-сцену. Настоящая слава пришла с музыкальным проектом и участием в «Евровидении».
Александр Головин: от «Ералаша» до большого киноКарьера Александра Головина началась с клипа Найка Борзова, затем последовали рекламные проекты и 15 выпусков «Ералаша». Там он проявил актёрскую харизму и комедийный талант. Настоящую узнаваемость Головину принес фильм «Сволочи» и сериал «Кадеты». Он также сыграл в мюзикле «Норд-Ост», участвовал в спектаклях, появлялся в популярных телепроектах, включая «Папины дочки» и «Танцы со звездами»
В последние годы Головин остаётся востребованным актёром и продолжает работать в кино и на телевидении.