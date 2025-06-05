05 июня 2025, 13:50

Максим Пучков (фото: кадр из «Ералаша»)

Детский юмористический киножурнал «Ералаш» подарил шанс многим юным артистам, предоставив им первые роли и любовь зрителей. Некоторые из них добились большой популярности, другие — исчезли из поля зрения и ушли из кинематографа. А жизнь некоторых и вовсе трагически оборвалась. «Радио 1» расскажет, как сложились судьбы актеров.





Содержание Максим Пучков: от «Ералаша» до трагического финала Василий Бургман: трагедия вдали от родины Александр Добриков: путь от «Ералаша» до трагической гибели Николай Румянцев: отказ от карьеры ради обычной жизни Алексей Фомкин: кумир поколения, ушедший слишком рано Вера Иванко: несчастный случай или чья-то злая воля? Александр Варакин: от ярких ролей к опасным связям Иван Ревякин: трагедия на улице Волгограда Юлия Волкова: звезда «Тату» и дерзкая девочка из «Ералаша» Александр Головин: от «Ералаша» до большого кино

Максим Пучков: от «Ералаша» до трагического финала

Василий Бургман: трагедия вдали от родины

Василий Бургман (фото: кадр из «Ералаша»)



Александр Добриков: путь от «Ералаша» до трагической гибели

Александр Добриков (фото: кадр из «Ералаша»)



Николай Румянцев: отказ от карьеры ради обычной жизни

Николай Румянцев (фото: кадр из «Ералаша»)



Алексей Фомкин: кумир поколения, ушедший слишком рано

Алексей Фомкин (фото: кадр из сериала «Гостья из будущего»)



Вера Иванко: несчастный случай или чья-то злая воля?

Вера Иванко (фото: кадр из «Ералаша»)



Александр Варакин: от ярких ролей к опасным связям

Александр Варакин (фото: кадр из «Ералаша»)



Иван Ревякин: трагедия на улице Волгограда

Иван Ревякин (фото: кадр из «Ералаша»)



Юлия Волкова: звезда «Тату» и дерзкая девочка из «Ералаша»

Юлия Волкова (фото: Instagram* / official_juliavolkova)



Александр Головин: от «Ералаша» до большого кино