Светлана Светикова назвала дочь необычным именем
Выпускница «Фабрики звезд-3» Светлана Светикова, недавно ставшая мамой в третий раз, рассекретила имя новорожденной дочери – Луна. Певица призналась, что давно мечтала об этом имени и счастлива, что ее «Свет Луны» теперь с ней. Она также поделилась первыми впечатлениями о характере малышки, отметив ее нежность и любознательность.
Светикова рассказала о трогательном отношении старших сыновей к сестре, а также о своем самочувствии после родов. Она призналась, что пока не узнает свое тело, испытывает головные боли и усталость, но рада своему опыту, который помогает ей справляться с материнскими заботами.
Певица выразила благодарность мужу, акробату Алексею Полищуку, за поддержку и нежность. Она с иронией отметила, что мужчинам необходимо понимать, как поддерживать женщину в этот сложный период, и даже существуют специальные курсы для этого.
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