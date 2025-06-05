Светлана Светикова назвала дочь необычным именем

05 июня 2025, 11:35

Выпускница «Фабрики звезд-3» Светикова назвала новорожденную дочь Луной

Фото: Istock/Jcomp

Выпускница «Фабрики звезд-3» Светлана Светикова, недавно ставшая мамой в третий раз, рассекретила имя новорожденной дочери – Луна. Певица призналась, что давно мечтала об этом имени и счастлива, что ее «Свет Луны» теперь с ней. Она также поделилась первыми впечатлениями о характере малышки, отметив ее нежность и любознательность.