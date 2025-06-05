Скудное приданое против недвижимости и коллекции элитных авто: чем владеет новый муж Ксении Бородиной
Telegram-канал SHOT представил приданое Ксении Бородиной и Николая Сердюкова. Пара поженилась 3 июня.
Бородина владеет элитной недвижимостью в Москве и Подмосковье – квартирой на Кутузовском проспекте площадью 158 квадратных метров за 229 миллионов рублей, квартирой на Фрунзенской набережной площадью 74 квадратных метра за 45 миллионов рублей и особняком в клубном посёлке «Павловы Озёра» за 50 миллионов рублей.
Также у звезды «Дома-2» целый автопарк, состоящий из роскошных автомобилей на общую сумму более 100 миллионов рублей – Land Rover Range Rover 2023, Rolls-Royce Ghost 2021, Mercedes-Benz G63 AMG 2023 и семейный Mercedes-Benz V300D 4Matic 2022.
Сердюков же вошёл в брак с парковочным местом в столичном жилом комплексе «Пресня сити» площадью 11,2 квадратных метров. Однако автомобиля у блогера нет.
Сейчас он работает на тёщу в должности гендиректора организации, торгующей косметикой и парфюмами. Компания была зарегистрирована мамой телезвезды Инной Булатовной в мае этого года.
Напомним, что поклонники Бородиной не оценили её выбор. Многие обвиняют Сердюкова в том, что он живёт за счёт возлюбленной, доход которой больше примерно в 30 раз.
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