Скудное приданое против недвижимости и коллекции элитных авто: чем владеет новый муж Ксении Бородиной

05 июня 2025, 12:32

SHOT: новый муж Бородиной Николай Сердюков владеет только парковочным местом

Ксения Бородина и Николай Сердюков (фото: Telegram @borodylia0803)

Telegram-канал SHOT представил приданое Ксении Бородиной и Николая Сердюкова. Пара поженилась 3 июня.