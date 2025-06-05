Мама Реввы высказалась о бывшей жене Галустяна: «Вика – очень богатая женщина. Миша всех по полной программе обеспечивает»

05 июня 2025, 12:12

Мама Реввы заявила, что Галустян полностью обеспечивает экс-жену и детей

Виктория Штефанец (Галустян) и Михаил Галустян (Фото: Instagram* @victoriagalustyan)

В конце апреля Михаил Галустян объявил о разводе со своей женой Викторией. Супруги прожили в браке почти 18 лет и воспитали двух дочерей – Эстеллу и Элину.





Новость шокировала поклонников, которые были убеждены, что у пары крепкий и счастливый брак. Ходили слухи, что причиной развода стала неверность Галустяна. Ему даже приписывали роман с визажисткой Миленой, которая забеременела, не состоя при этом в браке. Однако такие сплетни не были ничем подтверждены.



Мама Александра Реввы, который является давним другом Галустяна, пролила свет на ситуацию. По словам женщины, после развода бывшие супруги остались в плюсе.





«Мне Вика, жена Миши, очень нравится. Она скромная девочка. Я не удивлюсь, если они с Мишей развелись формально, чтобы деньги распределить. Так многие сейчас делают: разводятся и всё равно живут вместе. Знаю только, что Вика Галустян – очень богатая женщина. Миша там всех по полной программе обеспечивает. Это я до сих пор живу в однушке, а Галустян своей маме построил трехэтажный дом в Сочи, квартиру большую купил и даже гостиницу ей подарил. Да и его жена и дети не нуждаются, там очень богатая семья, от развода никто финансово не пострадал», – рассказала женщина, слова которой приводит StarHit.