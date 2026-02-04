Переезд в США из-за безденежья и смертельная болезнь: как жила звезда «Зелёного фургона» Виктор Ильичёв и почему он перестал сниматься в кино?
Виктор Григорьевич Ильичёв — советский и российский актёр театра и кино, заслуженный артист РСФСР, один из самых узнаваемых артистов второго плана в отечественном кинематографе. По версии журнала «Советский экран» он входил в двадцатку самых снимаемых актёров страны: до распада СССР артист принял участие почти в ста кинопроектах. Однако в 1990-е годы его карьера резко оборвалась — Ильичёв оказался невостребованным и был вынужден уехать за границу, где снялся лишь в трех картинах. Среди наиболее значимых работ актёр особенно выделял фильмы «Собака на сене», в котором исполнил роль Фабио, и «Зелёный фургон», где создал яркий образ Федьки Быка. 5 февраля исполняется 80 лет со дня рождения Виктора Ильичёва. О профессиональном пути и личной жизни артиста — в материале «Радио 1».
Биография Виктора Ильичёва: детство и образованиеВиктор Ильичёв родился 5 февраля 1946 года в Ленинграде. Родители рано заметили у сына артистические способности и отдали его в юношеский театр при Дворце пионеров. Увлечение театром быстро переросло в осознанный выбор профессии.
После окончания школы Ильичёв поступил в ЛГИТМиК, где обучался на курсе Георгия Товстоногова — одного из самых влиятельных театральных режиссёров своего времени. Уже на четвёртом курсе студент получил роль в знаковом спектакле «Зримая песня», пользовавшемся популярностью у молодёжной аудитории. По окончании института актёра приняли в труппу театра «Ленком».
Работа в театре и переход к киноСпустя шесть лет службы в «Ленкоме» Виктор Ильичёв перешёл в театр имени Веры Комиссаржевской, рассчитывая расширить творческий диапазон и реализовать себя в новых ролях. Однако именно кинематограф стал для него главным пространством профессионального роста.
Ещё во время учёбы в вузе Ильичёв начал сниматься в кино. Его дебютом стало эпизодическое появление в фильме «Старшая сестра», затем последовала работа в картине «Комиссар». Первую главную роль актёр исполнил в проекте «Личная жизнь Кузяева Валентина», что стало важной вехой в его карьере.
Начало кинокарьеры и формирование амплуаКинематографическая биография Виктора Ильичёва стартовала ещё в студенческие годы. В мелодраме «Старшая сестра» он сыграл абитуриента театрального училища, читающего монолог Чацкого перед экзаменационной комиссией. В кадре актёр работал с такими мастерами, как Татьяна Доронина, Наталья Тенякова, Олег Басилашвили и Павел Массальский.
После окончания института Ильичёв получил главную роль в фильме «Личная жизнь Кузяева Валентина». Именно здесь окончательно сформировалось его экранное амплуа — простодушный, немного наивный герой, обладающий собственной системой ценностей и воспринимаемый окружающими как чудак. Эту сторону таланта артиста раскрыли режиссёры Игорь Масленников и Илья Авербах.
Роли второго плана и зрительская любовьГлавные роли доставались Ильичёву нечасто, однако уже в молодости он стал любимцем публики благодаря персонажам второго плана. Его герои выглядели узнаваемыми и близкими — словно давние знакомые или соседи. Даже отрицательные образы в исполнении Виктора Григорьевича не вызывали отторжения, отличаясь теплотой и человеческой интонацией.
«Собака на сене» и «Зелёный фургон»: культовые образыОдной из самых запоминающихся работ актёра стала роль Фабио — слуги героини Маргариты Тереховой — в музыкальной комедии Яна Фрида «Собака на сене». В этой ленте Ильичёв уверенно смотрелся рядом с Михаилом Боярским, Арменом Джигарханяном и Николаем Караченцовым. Съёмки проходили в Ливадийском дворце в Крыму, где съёмочный процесс сочетался с регулярными экскурсиями для туристов. Некоторые посетители даже попадали в массовку.
Не менее ярким оказался образ Федьки Быка — виртуозного вора колодезных цепей — в приключенческом фильме «Зелёный фургон». Картина снималась в Одесской области, а первоначально режиссёрское кресло мог занять Владимир Высоцкий.
По его рекомендации сценарий переработали в жанре вестерна, однако реализовать замысел поэт не успел: после его смерти в 1980 году проект был отложен и завершён лишь спустя три года.
Драматические роли и неожиданные перевоплощенияОсобое место в фильмографии Виктора Ильичёва занимает драма Евгения Матвеева «Победа», где актёр воплотил образ советского партийного деятеля Андрея Громыко. Работа отличалась точностью и убедительностью, однако при озвучивании персонажа создатели фильма решили привлечь другого актёра, опасаясь ассоциаций зрителей с предыдущими ролями Ильичёва.
В комедии «Самая обаятельная и привлекательная» артист появился в образе ревнивого мужа попутчицы героев Леонида Куравлёва, Ирины Муравьёвой и Александра Абдулова. Примечательно, что Муравьёва долго сомневалась, стоит ли соглашаться на роль, опасаясь повторения привычного амплуа. Однако после выхода фильма актриса признала своё решение верным.
Фильмы-сказки и поздние советские проектыВ картине «Сказки старого волшебника» Виктор Ильичёв снялся вместе с целым созвездием известных актёров. Проект объединил представителей разных поколений и актёрских династий, в том числе Антона Табакова и его мать Людмилу Крылову.
Очередным заметным этапом стала работа в драме «Гений», которая изначально носила название «Картофельный папа». Главную роль в фильме исполнил Александр Абдулов, чью кандидатуру утвердили не сразу — комиссия обратила внимание на отсутствие фотографии в его анкете.
Эмиграция в США и закат карьерыВ 1995 году Виктор Ильичёв вместе с семьёй эмигрировал в США. Как рассказывала его супруга Светлана, причиной отъезда стали кризис в отечественном кино и безденежья. Позже актёр получил американское гражданство.
В США Ильичёв снялся лишь в нескольких русскоязычных проектах режиссёра Анатолия Эйрамджана — комедии «Жениться в 24 часа» и мелодраме «Заторможенный рефлекс». Эти фильмы не получили широкой известности. По словам режиссёра, актёру выплачивали гонорар в размере трёх тысяч долларов за съёмочную неделю. Однако при обсуждении следующего проекта — фильма «Дар природы» — стороны не договорились о повышении оплаты и прекратили сотрудничество.
В начале 2000-х годов Виктор Ильичёв дважды приезжал в Россию. При этом от предложений сниматься в новых отечественных проектах он отказывался, ссылаясь на низкое качество сценариев. Тем не менее за развитием кино он следил и отдельные современные картины смотрел с интересом.
Личная жизнь Виктора Ильичёва: знакомство с будущей женой и семьяСудьбоносная встреча в жизни Виктора Ильичёва произошла в 1968 году на одном из праздничных мероприятий. Именно тогда актёр познакомился с балериной Светланой Осиевой и, по воспоминаниям близких, был покорён ею с первого взгляда.
Спустя год пара официально оформила отношения, а в 1971 году у супругов родился сын Михаил. Как позже рассказывал Михаил Ильичёв, к моменту его появления на свет оба родителя уже активно развивались в профессии.
«Отец к тому времени был уже известным актером — сыграл десяток ролей в кино. Мама тоже от него старалась не отставать — работала в Кировском театре, много ездила с заграничными гастролями, что в то время для большинства творческих людей было большой редкостью», — отмечал он.
Дом на канале Грибоедова и круг знаменитых друзей
Семья Ильичёвых жила в самом центре Ленинграда — в квартире на канале Грибоедова. Их дом был открыт для друзей и коллег по цеху. По воспоминаниям сына актёра, в гостях у родителей регулярно бывали Александр Демьяненко, Александр Хочинский, Бронислав Брондуков, Михаил Боярский и многие другие артисты.
«Кто к нам только не приходил! А уже ближе к ночи мы шумной гурьбой шли гулять по улицам. Помню, люди разевали от удивления рты, когда встречали такую толпу известных артистов», — вспоминал Михаил.Известность Виктора Ильичёва, по словам Михаила, порой оказывалась полезной и в бытовом плане: в магазинах продавцы могли «достать из-под прилавка» редкие продукты и деликатесы.
Путь сына Виктора Ильичёва
В такой творческой среде выбор профессии для Михаила Ильичёва оказался очевидным. После окончания школы он поступил в ЛГИТМиК, как и его отец, а затем начал работать в театре имени Комиссаржевской.
Однако времена стремительно менялись. По словам Михаила, в середине 1990-х актёры не имели тех возможностей, которые существуют сегодня: телевидение не предлагало постоянной занятости. Альтернатив для молодых артистов фактически не было.
«Кроме театра, мне тогда некуда было податься. Актеры в середине 90-х не были, как сейчас, избалованы приглашениями на телевидение, кино почти не снималось, а сериалы и подавно», — говорил сын Виктора Григорьевича.
Эмиграция Ильичёва в СШАВ аналогичном положении оказался и сам Виктор Ильичёв. Актёр принципиально отказывался участвовать в проектах сомнительного качества, не желая сниматься во второсортных фильмах. Первой за границу уехала Светлана Осиева: завершив карьеру балерины в 38 лет, она преподавала танец в Петербурге, а затем получила приглашение на работу в Чехословакию.
Позднее последовали контракты в Португалии и Италии, а в 1995 году Светлане предложили место во Флориде. Спустя несколько месяцев к ней присоединился Виктор Ильичёв. Как объяснял их сын, в России актёр тяжело переживал отсутствие работы и ощущение профессиональной ненужности.
«В России он очень страдал от отсутствия работы и профессиональной невостребованности. До отъезда в Америку он целый год сидел дома и на даче без дела. Лишь изредка гастролировал с сольными программами. Впрочем, у людей тогда особо и денег не было, чтобы расхаживать по концертам. Все думали, как прокормиться», — говорил Михаил.Через два года после отъезда родителей в США к ним переехал и Михаил. Он получил два экономических образования и в дальнейшем построил карьеру в крупной компании. Для Виктора Ильичёва адаптация оказалась значительно сложнее — актёр не владел английским языком и фактически начинал жизнь с нуля.
В прессе появлялись сообщения о том, что артист якобы работал уборщиком в школе и занимался упаковкой товаров в магазине. Однако неизвестно, правда это или нет.
«По сравнению с ужасами голодной и холодной России там все казалось сказкой. Со временем родители получили гражданство и решили купить дом в городе Бока-Ратон. Это очень престижное место. Один из героев популярного сериала "Клан Сопрано" любил повторять: "Накоплю денег и уеду в Бока-Ратон". Город стоит на берегу океана, 360 солнечных дней в году, кругом шикарные пляжи», — делился наследник актера.
Ностальгия Ильичёва по РоссииНесмотря на внешнее благополучие, Виктор Ильичёв тяжело переживал разрыв с родиной. С момента эмиграции он побывал в России лишь дважды — в 2001 и 2006 годах. К тому времени многие его друзья и коллеги по театру уже ушли из жизни, и актёр с горечью говорил, что приезжает в страну, чтобы навещать могилы близких.
Ильичёв мечтал вернуться в большое кино и вновь выйти на российские съёмочные площадки. Предложения сниматься в телесериалах он получал, но, ознакомившись со сценариями, неизменно отказывался, считая уровень проектов недостаточно высоким.
При этом современное российское кино актёр продолжал смотреть с интересом — на дисках, привезённых знакомыми, и по кабельным каналам. Особенно высоко он оценивал сериал «Ликвидация», тогда как собственные фильмы пересматривал крайне редко.
Последние съёмки и окончание актёрской карьерыВ 2004 году Виктор Ильичёв вновь вернулся к съёмкам, приняв участие в трёх картинах режиссёра Анатолия Эйрамджана, проживавшего во Флориде. По словам постановщика, актёр отличался высоким профессионализмом и дисциплиной, однако при обсуждении следующего проекта — фильма «Дар природы» — запросил гонорар, который продюсеры не смогли обеспечить.
После фильмов «Женитьба в 24 часа», «Заторможенный рефлекс» и «Не нарушая закона» новых ролей у Ильичёва больше не было. Как отмечал его сын, премьеры в США проходили тепло, местная публика принимала картины благожелательно, но в России эти работы остались практически незамеченными. Актёр надеялся, что о нём вспомнят на Родине и вновь начнут приглашать в серьёзные проекты, однако этого так и не произошло.
Болезнь и последние годы жизни Виктора ИльичёваВ 2008 году у Виктора Ильичёва диагностировали рак мочевого пузыря четвёртой стадии. Прогнозы врачей были крайне неблагоприятными — речь шла о нескольких месяцах жизни. Единственным шансом оставалась сложная хирургическая операция с высоким риском, на которую актёр согласился.
Операция прошла успешно: поражённый орган удалили, а на его место имплантирован здоровый. Подобные вмешательства выполнялись лишь в нескольких клиниках США. Первое время состояние Ильичёва значительно улучшилось — он вернулся к активному образу жизни, играл в теннис и чувствовал себя бодро. Однако спустя год заболевание дало рецидив.
Несмотря на регулярные обследования, болезнь распространилась. Актёру назначили продолжительный курс химиотерапии и облучения, он принимал экспериментальные препараты и до последнего верил в возможность выздоровления. Тем не менее опухоль дала метастазы в другие органы.
Смерть актёра и прощаниеВиктор Григорьевич Ильичёв скончался 8 октября 2010 года. Проститься с артистом пришли более пятидесяти человек — за годы жизни в США он приобрёл широкий круг друзей. На церемонии прощания были цветы и символические знаки памяти, в том числе торт с портретом актёра.
Как отметил Михаил Ильичёв, в американской традиции прощание с близким человеком воспринимается не только как траур, но и как благодарность за прожитую жизнь. Именно таким — светлым, открытым и по-настоящему человеческим — Виктора Ильичёва и запомнили те, кто был с ним рядом.