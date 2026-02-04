Переезд в США из-за безденежья и смертельная болезнь: как жила звезда «Зелёного фургона» Виктор Ильичёв и почему он перестал сниматься в кино?

04 февраля 2026, 17:15

Виктор Ильичёв (фото: кадр из фильма «Личная жизнь Кузяева Валентина»)

Виктор Григорьевич Ильичёв — советский и российский актёр театра и кино, заслуженный артист РСФСР, один из самых узнаваемых артистов второго плана в отечественном кинематографе. По версии журнала «Советский экран» он входил в двадцатку самых снимаемых актёров страны: до распада СССР артист принял участие почти в ста кинопроектах. Однако в 1990-е годы его карьера резко оборвалась — Ильичёв оказался невостребованным и был вынужден уехать за границу, где снялся лишь в трех картинах. Среди наиболее значимых работ актёр особенно выделял фильмы «Собака на сене», в котором исполнил роль Фабио, и «Зелёный фургон», где создал яркий образ Федьки Быка. 5 февраля исполняется 80 лет со дня рождения Виктора Ильичёва. О профессиональном пути и личной жизни артиста — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Виктора Ильичёва: детство и образование Работа в театре и переход к кино Начало кинокарьеры и формирование амплуа Роли второго плана и зрительская любовь «Собака на сене» и «Зелёный фургон»: культовые образы Драматические роли и неожиданные перевоплощения Фильмы-сказки и поздние советские проекты Эмиграция в США и закат карьеры Личная жизнь Виктора Ильичёва: знакомство с будущей женой и семья Эмиграция Ильичёва в США Ностальгия Ильичёва по России Последние съёмки и окончание актёрской карьеры Болезнь и последние годы жизни Виктора Ильичёва Смерть актёра и прощание

Биография Виктора Ильичёва: детство и образование

Работа в театре и переход к кино

Виктор Ильичёв (фото: кадр из фильма «Завтра, третьего апреля...»)

Начало кинокарьеры и формирование амплуа

Роли второго плана и зрительская любовь

«Собака на сене» и «Зелёный фургон»: культовые образы

Виктор Ильичёв (фото: кадр из фильма «Собака на сене»)

Драматические роли и неожиданные перевоплощения

Фильмы-сказки и поздние советские проекты

Виктор Ильичёв (фото: кадр из фильма «Сказки старого волшебника»)

Эмиграция в США и закат карьеры

Личная жизнь Виктора Ильичёва: знакомство с будущей женой и семья

Виктор Ильичёв (фото: кадр из фильма «Вот такие чудеса»)

«Отец к тому времени был уже известным актером — сыграл десяток ролей в кино. Мама тоже от него старалась не отставать — работала в Кировском театре, много ездила с заграничными гастролями, что в то время для большинства творческих людей было большой редкостью», — отмечал он.

Дом на канале Грибоедова и круг знаменитых друзей

«Кто к нам только не приходил! А уже ближе к ночи мы шумной гурьбой шли гулять по улицам. Помню, люди разевали от удивления рты, когда встречали такую толпу известных артистов», — вспоминал Михаил.

Путь сына Виктора Ильичёва

Виктор Ильичёв (фото: кадр из фильма «Воздушные пираты»)

«Кроме театра, мне тогда некуда было податься. Актеры в середине 90-х не были, как сейчас, избалованы приглашениями на телевидение, кино почти не снималось, а сериалы и подавно», — говорил сын Виктора Григорьевича.

Эмиграция Ильичёва в США

«В России он очень страдал от отсутствия работы и профессиональной невостребованности. До отъезда в Америку он целый год сидел дома и на даче без дела. Лишь изредка гастролировал с сольными программами. Впрочем, у людей тогда особо и денег не было, чтобы расхаживать по концертам. Все думали, как прокормиться», — говорил Михаил.

Виктор Ильичёв (фото: кадр из фильма «Вот такие чудеса»)

«По сравнению с ужасами голодной и холодной России там все казалось сказкой. Со временем родители получили гражданство и решили купить дом в городе Бока-Ратон. Это очень престижное место. Один из героев популярного сериала "Клан Сопрано" любил повторять: "Накоплю денег и уеду в Бока-Ратон". Город стоит на берегу океана, 360 солнечных дней в году, кругом шикарные пляжи», — делился наследник актера.

Ностальгия Ильичёва по России

Последние съёмки и окончание актёрской карьеры

Виктор Ильичёв (фото: кадр из фильма «Вот такие чудеса»)

Болезнь и последние годы жизни Виктора Ильичёва

Смерть актёра и прощание