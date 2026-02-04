Школа «Бизнес Фокс» требует с актера Никиты Тарасова 750 тысяч рублей
Школа «Бизнес Фокс» обратилась в суд с требованием о взыскании с актера Никиты Тарасова, известного по сериалу «Кухня», 750 тысяч рублей.
По данным «Постньюс», дело рассматривает Арбитражный суд столицы. Отмечается, что разбирательство происходит на фоне договорных обязательств сторон.
«Тарасов участвовал в продвижении компании и снимался в ее рекламных и имиджевых роликах в качестве амбассадора», — говорится в материале издания.
