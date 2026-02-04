«Участь предателя страшна»: Вика Цыганова объяснила падение спроса на Пугачёву

04 февраля 2026, 12:16

Цыганова объяснила снижение интереса к Пугачёвой реакцией публики на её слова

Алла Пугачёва (Фото: Instagram* @alla_orfey)

Певица Виктория Цыганова прокомментировала спад зрительского интереса к концертам Аллы Пугачёвой после её возвращения к активной гастрольной деятельности.





В беседе с «Газетой.Ru» Цыганова связала падение спроса на концерты Пугачёвой с её прошлыми высказываниями. По мнению артистки, публика воспринимает Примадонну как предателя, что снижает её востребованность как в России, так и за рубежом.

«Я считаю, что на её концерты вообще никто не будет ходить. Тогда обстановка в нашей стране начнёт налаживаться. А предателей будет ждать забвение, хотя многие и будут из кожи вон лезть, чтобы доказать, что это не так. Но это так. Участь предателя страшна. Я рассуждаю и сужу по её поступкам. Она сказала, что всех нас презирает. Наверное, народ отвечает ей тем же», — сказала певица.