KP.RU: Алла Пугачёва может выступить в Дубае в 2026 году за 20 млн рублей
Певица Алла Пугачёва рассматривает возможность проведения концерта в Дубае в 2026 году. Об этом сообщает KP.RU со ссылкой на источники.
По информации издания, выступление планирует организовать русскоязычный промоутер. Среди условий артистки — закрытый формат мероприятия, дорогие билеты-приглашения и полный запрет на съёмку.
Пугачёвой готовы предложить гонорар около 220 тысяч евро (почти 20 миллионов рублей), однако певица якобы согласна выступать только за сумму не менее 350 тысяч евро (более 30 миллионов рублей). Источники отмечают, что подобные гонорары считаются для артистки привычными, но в последние годы они не устраивают заказчиков.
