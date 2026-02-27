Переехал в США, обидел Гузееву и бросил двух жен: любовные интриги Гарика Харламова. Как складывается судьба юмориста?
Гарик «Бульдог» Харламов — российский актер кино и телевидения, артист озвучивания и дубляжа, сценарист, продюсер, юморист, телеведущий, певец и шоумен. Он является резидентом, соведущим и креативным продюсером Comedy Club, соведущим интернет-шоу «Ошуительное Хоу», а также вокалистом группы «Купание обезьяны в тёплой воде». В последние годы внимание публики приковано не только к творчеству артиста, но и к его личной жизни. 28 февраля Харламову исполняется 45 лет. Подробнее о его биографии, браках и громких расставаниях — в материале «Радио 1».
Биография Гарика Харламова: переезд в США и учеба у Билли ЗейнаИгорь Юрьевич Харламов родился 28 февраля 1981 года в Москве. Долгое время даже на официальных ресурсах указывалась дата 29 февраля, однако сам артист впоследствии уточнил, что появился на свет днем ранее.
Изначально мальчика назвали Андреем, однако спустя три месяца, после смерти дедушки, родители переименовали сына в Игоря — в память о родственнике. Позже за ним закрепилось дворовое прозвище Гарик, которое в дальнейшем стало сценическим именем.
Когда Игорь был подростком, его родители развелись. Отец, Юрий Харламов, переехал в США и забрал сына с собой. В 14 лет будущий шоумен поступил в театральную школу, где одним из преподавателей был актер Билли Зейн, известный по фильму «Титаник». Несмотря на обучение актерскому мастерству, звездой Бродвея Харламов не стал. В Америке он подрабатывал продавцом мобильных телефонов и кассиром в «Макдоналдс».
Вернувшись в Москву, артист признавался, что за годы жизни за границей забыл родной язык и заново осваивал русский. Поступать на филологический факультет он не планировал: мечтал о театральном вузе, однако по настоянию матери выбрал университет управления, поскольку она сомневалась в стабильности актерской профессии.
КВН, Comedy Club и дуэт с Тимуром БатрутдиновымСтуденческие годы стали для Харламова отправной точкой в юмористической карьере. Он играл в КВН в составе «Сборной МАМИ» и команды «Незолотая молодежь». Именно тогда закрепилось прозвище Бульдог, впоследствии перешедшее в Comedy Club.
Популярность телепроекта Comedy Club принесла артисту всероссийскую известность. Особый успех имел его творческий дуэт с Тимуром Батрутдиновым, который позже вылился в отдельный проект «ХБ».
Со временем Харламов расширил профессиональные горизонты, начав активно сниматься в кино. В его фильмографии — комедия «Самый лучший фильм» и сериалы «Гусар» и «Зона комфорта». Также он работал в сфере дубляжа и озвучивания анимационных картин. Имя артиста неоднократно фигурировало в рейтингах Forbes как одного из наиболее востребованных и высокооплачиваемых представителей шоу-бизнеса.
Скандалы и публичные конфликты: Витас и Лариса ГузееваПомимо профессиональной деятельности, Харламов регулярно становился героем светской хроники. Поводом нередко служили его пародии и репосты мемов с участием известных персон.
Так, он выложил на своей странице в соцсетях видеопародию на певца Витаса, после чего принес извинения, подчеркнув, что не является автором ролика. Конфликт был исчерпан.
Иная ситуация сложилась с Ларисой Гузеевой: юморист разместил на своем аккаунте видеонарезки, где фрагмент из мультфильма «Простоквашино» сопровождался аудиодорожкой из передачи «Давай поженимся!». После этого последовала резкая реакция телеведущей. В итоге Харламов решил, что теперь пародии и нарезки с ее участием должны стать постоянным контентом в его микроблоге, несмотря на публичное недовольство со стороны Розы Сябитовой и Гузеевой, которая заявила, что КВНщик ее «задолбал».
«Уважаемая Лариса, спасибо за историю. И если я вас задолбал, то вы меня никогда не задолбаете. Будьте здоровы и живите всегда», — ответил Гарик.Артист неоднократно подчеркивал, что в творчестве и шутках для него практически нет запретных тем.
Личная жизнь Гарика Харламова: от Светланы Светиковой до Катерины КовальчукЛичная жизнь Гарика Харламова на протяжении многих лет остается предметом пристального внимания публики. Первой его серьезной любовью называли певицу и актрису Светлану Светикову. Их отношения продлились два с половиной года, однако с самого начала родители артистки были категорически против избранника дочери. Они решили, что юморист не подходит Свете.
Ситуация в семье обострилась настолько, что не желавшая мириться с ограничениями Светикова ушла из дома и начала жить с Харламовым. Позднее артистка признавалась, что разрыв с близкими стал для нее тяжелейшим испытанием, поэтому она приняла решение расстаться с Харламовым. Впрочем, позднее прозвучала и другая версия событий.
Брак с Юлией Лещенко: обвинения в измене и неожиданный развод
После расставания со Светиковой Гарик Харламов начал встречаться с Юлией Лещенко, работавшей менеджером одного из московских ночных клубов. Их роман продлился почти пять лет, влюбленные даже поженились.
Лещенко утверждала, что истинной причиной разрыва Харламова со Светиковой стало не давление ее родителей, а измена певицы.
«Он сильно переживал, что Света ушла от него к более статусному и взрослому мужчине. "Измена — это предательство. Я никогда не смог бы причинить человеку такую боль, которую тогда испытал", — делился он со мной», — вспоминала Юлия.Она говорила, что артист с головой погружен в работу. По ее словам, именно она занималась организацией свадьбы, устраивала встречи с друзьями, покупала одежду и в целом отвечала за бытовую сторону жизни, пока супруг находился на съемках и зарабатывал деньги.
Летом 2012 года в семье возник кризис. Юлия почувствовала напряжение в отношениях, которое сначала объясняла усталостью супруга. Харламов же предложил ей отправиться в путешествие одной. Однако после возвращения Лещенко услышала фразу: «Нам надо расстаться». Юморист объяснил свое решение тем, что жена стала для него «как сестра». Однако уже на следующий день он передумал, и пара попыталась сохранить брак.
«Существуем дальше: муж все время на съемках, а дома как выжатый лимон. И я его жалею, неудобно сказать: "Пойдем в ресторан" или "Давай проведем ночь любви". Но периодически мы мечтаем о сыне… Сейчас я понимаю: Гарик все еще пытался зачать со мной ребенка, а сам уже встречался с Кристиной Асмус!», — делилась девушка.
История с Кристиной Асмус
Лещенко заподозрила супруга в измене, заметив в компьютере мужа фотографию некой блондинки.
«Где-то через месяц лежим рядом на кровати. Он закачивает фотки с телефона в компьютер. На экране мелькают его съемочные образы из шоу. И вдруг между его героями четырех- и пятидневной давности возникает лицо девушки: белые волосы, улыбка, вытаращенные глаза… Без грима я тогда и не узнала в ней Кристину Асмус», — рассказывала Лещенко.Харламов немедленно удалил фото и уверял, что супруге «показалось». Юлия предпочла не раздувать скандал, однако напряжение в семье нарастало и пара все же рассталась. Позднее в прессе появились сообщения о романе Гарика Харламова и Кристины Асмус, который якобы продолжался уже около года. Общественность активно обсуждала актрису, называя ее разлучницей.
Юморист утверждал, что к моменту начала новых отношений уже не проживал с супругой. После официального расторжения брака с Лещенко он зарегистрировал отношения с Асмус. Ситуация осложнилась тем, что бывшая жена подала иск об аннулировании развода, который был удовлетворен судом. Формально артист оказался в статусе двоеженца, однако вопрос вскоре был урегулирован, и Асмус стала его единственной законной супругой.
Развод Гарика Харламова и Кристины Асмус
В браке родилась дочь Анастасия. Со временем негатив вокруг истории с разводом утих, а поклонники воспринимали пару Харламов — Асмус как гармоничный союз.
В 2020 году супруги объявили о расставании. Сложности в отношениях супругов начали обсуждать после выхода фильма «Текст», где Кристина Асмус снялась в откровенной сцене. Несмотря на волну критики, Харламов заявлял, что спокойно относится к работе жены и не воспринимает экранные сцены как реальность.
«У нас не было какого-то громкого прецедента перед разводом. Все произошло достаточно давно, когда мы с Кристиной поняли, что являемся совершенно разными людьми. Не знаю, как это объяснить. Со временем чувства ослабевают, все уходит, и ты понимаешь: вы из разных миров. В силу того, что мы, слава Богу, интеллигентные люди, нам удалось избежать скандалов. Настя до сих пор не знает, что мама и папа расстались. Мы расскажем ей, но сделаем это деликатно», — рассказывал шоумен в одном интервью.
Официально они развелись в октябре 2020 года. Позднее адвокат Асмус Марина Дубровская заявила, что инициатором развода стала именно актриса, а Харламов в течение нескольких месяцев пытался сохранить семью. После расставания бывшие супруги публично заявляли о намерении сохранить дружеские отношения ради дочери. В конце 2022 года между ними возник конфликт по поводу имущественных вопросов, однако позднее стороны сообщили о примирении.
Роман с Катериной Ковальчук и новая свадьба
В 2021 году появились слухи о романе Гарика Харламова с коллегой по сериалу «Гусар» Катериной Ковальчук. Пару неоднократно замечали вместе, однако официальных комментариев долго не следовало. Периодически возникали разговоры о возможном разрыве пары, однако в начале 2023 года актриса провела январские праздники в доме юмориста и опубликовала фотографию с его матерью.
В августе 2024 года Харламов и Ковальчук сыграли свадьбу в подмосковном поселке премиум-класса Agalarov Estate. По словам артиста, отношения развивались непросто: пара несколько раз расставалась, прежде чем принять решение о браке.