27 февраля 2026, 11:21

Гарик Харламов (фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)

Гарик «Бульдог» Харламов — российский актер кино и телевидения, артист озвучивания и дубляжа, сценарист, продюсер, юморист, телеведущий, певец и шоумен. Он является резидентом, соведущим и креативным продюсером Comedy Club, соведущим интернет-шоу «Ошуительное Хоу», а также вокалистом группы «Купание обезьяны в тёплой воде». В последние годы внимание публики приковано не только к творчеству артиста, но и к его личной жизни. 28 февраля Харламову исполняется 45 лет. Подробнее о его биографии, браках и громких расставаниях — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Гарика Харламова: переезд в США и учеба у Билли Зейна КВН, Comedy Club и дуэт с Тимуром Батрутдиновым Скандалы и публичные конфликты: Витас и Лариса Гузеева Личная жизнь Гарика Харламова: от Светланы Светиковой до Катерины Ковальчук Гарик Харламов сегодня

Биография Гарика Харламова: переезд в США и учеба у Билли Зейна

Гарик Харламов (фото: Instagram* / garikkharlamov)

КВН, Comedy Club и дуэт с Тимуром Батрутдиновым

Гарик Харламов (фото: Instagram* / garikkharlamov)

Скандалы и публичные конфликты: Витас и Лариса Гузеева

«Уважаемая Лариса, спасибо за историю. И если я вас задолбал, то вы меня никогда не задолбаете. Будьте здоровы и живите всегда», — ответил Гарик.

Гарик Харламов (фото: Instagram* / timurbatrutdinov)

Личная жизнь Гарика Харламова: от Светланы Светиковой до Катерины Ковальчук

Брак с Юлией Лещенко: обвинения в измене и неожиданный развод

Гарик Харламов (фото: РИА Новости / РИА Новости)

«Он сильно переживал, что Света ушла от него к более статусному и взрослому мужчине. "Измена — это предательство. Я никогда не смог бы причинить человеку такую боль, которую тогда испытал", — делился он со мной», — вспоминала Юлия.

«Существуем дальше: муж все время на съемках, а дома как выжатый лимон. И я его жалею, неудобно сказать: "Пойдем в ресторан" или "Давай проведем ночь любви". Но периодически мы мечтаем о сыне… Сейчас я понимаю: Гарик все еще пытался зачать со мной ребенка, а сам уже встречался с Кристиной Асмус!», — делилась девушка.

Гарик Харламов (фото: Instagram* / garikkharlamov)

История с Кристиной Асмус

«Где-то через месяц лежим рядом на кровати. Он закачивает фотки с телефона в компьютер. На экране мелькают его съемочные образы из шоу. И вдруг между его героями четырех- и пятидневной давности возникает лицо девушки: белые волосы, улыбка, вытаращенные глаза… Без грима я тогда и не узнала в ней Кристину Асмус», — рассказывала Лещенко.

Гарик Харламов и Кристина Асмус (фото: Instagram* / asmuskristina)

Развод Гарика Харламова и Кристины Асмус

«У нас не было какого-то громкого прецедента перед разводом. Все произошло достаточно давно, когда мы с Кристиной поняли, что являемся совершенно разными людьми. Не знаю, как это объяснить. Со временем чувства ослабевают, все уходит, и ты понимаешь: вы из разных миров. В силу того, что мы, слава Богу, интеллигентные люди, нам удалось избежать скандалов. Настя до сих пор не знает, что мама и папа расстались. Мы расскажем ей, но сделаем это деликатно», — рассказывал шоумен в одном интервью.

Гарик Харламов и Кристина Асмус с дочкой (фото: Instagram* / asmuskristina)

Роман с Катериной Ковальчук и новая свадьба

Гарик Харламов и Катерина Ковальчук (фото: Instagram* / garikkharlamov)

Гарик Харламов сегодня