Три квартиры и особняк на Новой Риге: раскрыто недвижимое состояние Полины Гагариной
Полина Гагарина, будучи коренной москвичкой, владеет сразу несколькими объектами недвижимости в столице и за её пределами. Когда певица не находится на гастролях или отдыхе, в её распоряжении — сразу четыре жилые локации.
По данным «Звездача», на Делегатской улице артистка прописана в родительской квартире площадью 60 квадратных метров, расположенной рядом с Театром кукол Образцова. Рыночная стоимость этого жилья оценивается примерно в 46 миллионов рублей.
При этом сама Гагарина живёт неподалёку — в элитном жилом комплексе, где у неё квартира площадью 168 квадратных метров на 11-м этаже. Апартаменты с трёхметровыми потолками и четырьмя комнатами оцениваются примерно в 100 миллионов рублей.
Ещё одна квартира певицы находится на Садовой-Триумфальной улице — это 113 квадратных метров в сталинском доме на пятом этаже стоимостью около 70 миллионов рублей.
Главным же объектом недвижимости артистки считается загородный особняк на Новой Риге. На участке площадью 44 сотки расположен трёхэтажный дом почти на 960 квадратных метров, а также баня, детская площадка и собственный выход к реке. Стоимость резиденции оценивается примерно в 488 миллионов рублей, а её содержание обходится примерно в 150 тысяч рублей ежемесячно.
Читайте также: *принадлежит Meta, запрещённой в России