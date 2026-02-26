Три квартиры и особняк на Новой Риге: раскрыто недвижимое состояние Полины Гагариной

26 февраля 2026, 22:01

Полина Гагарина владеет элитными апартаментами и домом почти за полмиллиарда

Полина Гагарина (Фото: Instagram* / @gagara1987)

Полина Гагарина, будучи коренной москвичкой, владеет сразу несколькими объектами недвижимости в столице и за её пределами. Когда певица не находится на гастролях или отдыхе, в её распоряжении — сразу четыре жилые локации.