«Она ищет повод докопаться»: Джиган обвинил Самойлову в провокациях

27 февраля 2026, 10:20

Джиган заявил, что Самойлова намеренно провоцирует его агрессивными интервью

Денис Устименко-Вайнштейн и Оксана Самойлова (Фото: Telegram @geegunchill)

Рэпер Джиган (настоящее имя — Денис Устименко-Вайнштейн) в финальном выпуске шоу «Джиган и Оксана» в VK Видео рассказал о безуспешных попытках примирения с Оксаной Самойловой. О разрыве после 17 лет брака модель объявила в прошлом году, однако рэпер продолжал уговаривать жену сохранить отношения.





Перед Новым годом Джиган оплатил поездку в Дубай для Самойловой, детей и своих родителей. Он отправил супруге подтверждение и получил благодарность с эмодзи. Однако позже Устименко-Вайнштейна возмутили высказывания Оксаны.

«Возвращаюсь домой с работы — и начинаются фрагменты с её интервью: «хочу другого мужика», «хочу найти себе олигарха», «Джиган — скуф» — вся вот эта вот дичь. Я думаю, ничего себе, это как? Ну как? За что? Да пошло всё на фиг! Какой Новый год вместе? Я тут всё делаю, чтобы сохранить семью, а меня пытаются просто в пол вкатать. Это не по-человечески», — высказался Денис.