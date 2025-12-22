Переехала в Аргентину, женилась на девушке* и ушла из музыки: куда пропала бывшая участница группы «Ранетки» Елена Третьякова и от кого родила сына?
Елена Третьякова — российская певица, получившая широкую известность как участница девичьей поп-группы «Ранетки». После ухода из коллектива она несколько лет занималась сольной карьерой, однако в 2020 году официально объявила о завершении музыкальной деятельности. Позже Третьякова стала позиционировать себя как практикующего психолога и коуча, а в 2023 году переехала в Аргентину. 23 декабря ей исполняется 37 лет. О том, как она живет сегодня, кто является отцом её ребёнка и что известно о её жене* — в материале «Радио 1».
Биография Елены Третьяковой: детство и семьяЕлена Третьякова родилась 23 декабря 1988 года в польском городе Легница. Девочка появилась на свет в военном госпитале гарнизона Борне-Сулимово, где в тот момент проходил службу её отец. Она стала младшим ребёнком в семье — у Лены уже был старший брат.
Мать будущей артистки работала воспитательницей в детском саду, однако из-за частых переездов семьи со временем стала домохозяйкой. Когда Елене исполнилось три года, семья переехала в Сибирь и обосновалась в городе Сковородино Амурской области. Затем последовал переезд на остров Шикотан, а в 1992 году Третьяковы окончательно поселились в Москве.
С ранних лет у Лены сложились особенно тёплые отношения с братом — именно он стал её ближайшим другом и оказал заметное влияние на формирование характера и интересов младшей сестры.
Спорт в жизни будущей певицыВ детстве Елена значительно отличалась от сверстниц: вместо кукол она предпочитала машинки, а свободное время проводила на футбольном поле, а позже начала заниматься кикбоксингом.
Мама, стремясь направить дочь в более «традиционное» русло, отдала её в хореографическую школу, однако занятия танцами продлились недолго. Футбол остался главным увлечением Третьяковой. В школьные годы она играла на позиции правого полузащитника в женской команде «Чертаново», которая сумела одержать победу в чемпионате России.
По некоторым данным, профессиональные занятия спортом пришлось оставить из-за проблем со здоровьем — у Елены диагностировали вегетососудистую дистонию.
Первые шаги в музыкеИменно брат вновь сыграл ключевую роль в жизни Третьяковой, познакомив её с гитарными аккордами песни Виктора Цоя «Звезда по имени Солнце». Елена быстро освоила инструмент, научившись играть сначала на обычной гитаре, а затем и на бас-гитаре.
Однажды один из знакомых девушки заметил объявление о кастинге бас-гитаристки и предложил ей попробовать силы. Ни сама Лена, ни её родители не верили в успех этой затеи, однако на прослушивании Третьякова произвела впечатление на продюсера и ее утвердили в состав группы «Ранетки».
Елена Третьякова в группе «Ранетки»Творческая биография Елены Третьяковой в составе «Ранеток» началась в 2005 году. На тот момент в коллективе уже выступали Женя Огурцова, Анна Руднева, Наташа Щелкова (Мильниченко) и Лера Козлова. Позднее к группе присоединилась Нюта Байдавлетова, заменившая Козлову.
Уже в 2006 году «Ранетки» выпустили дебютный одноимённый альбом, включивший 14 композиций и клип на песню «Она одна». Пластинка имела колоссальный успех: тираж в 100 тысяч экземпляров был распродан практически мгновенно, а альбом получил статус «платинового». Хиты «Она одна», «Мы ранетки» и «Мальчишки-кадеты» стали саундтреками к сериалу «Кадетство».
Группа активно гастролировала, принимала участие в крупных музыкальных фестивалях, включая «Эмаус-2006» и «Мегахаус-2006», и готовила материал для второго альбома.
Сериал «Ранетки» и телевизионный успехПараллельно с музыкальной карьерой участницы коллектива были задействованы в одноимённом молодёжном сериале «Ранетки», созданном той же продюсерской командой, что и «Кадетство». В проекте артистки играли самих себя, изменив лишь фамилии персонажей.
Елена Третьякова воплотила образ Елены Кулеминой. Её героине сохранили спортивное прошлое, однако футбол в сериале заменили баскетболом. Проект стартовал в 2008 году и выходил на экраны до 2010-го, насчитывая пять сезонов. Сериал имел высокий рейтинг и был популярен как среди подростков, так и у взрослой аудитории.
Альбомы, гастроли и образованиеВ 2009 году «Ранетки» выпустили второй студийный альбом «Пришло наше время», в который вошли такие хиты, как «Чемпионы любви» и «Лети-лети». Третьякова проявила себя не только как исполнительница, но и как автор текстов ряда песен. Альбом был отмечен двумя премиями «Муз-ТВ».
В этот же период группа участвовала в реалити-шоу «Ранетки live», получившем продолжение на второй сезон. Успех коллектива позволил артисткам выступить на концерте Бритни Спирс.
Одновременно с активной гастрольной деятельностью Елена поступила в Московский государственный университет культуры, выбрав специальность «Продюсер и постановщик шоу-программ». В это время она совмещала учёбу, концерты и запись новых альбомов — «Не забуду никогда» и «Верните рок-н-ролл».
Сольная карьера Елены ТретьяковойК 2012 году популярность «Ранеток» пошла на спад, и Третьякова, как и другие участницы группы, начала сольную карьеру. Она сменила музыкальное направление, сделав акцент на рок-звучании.
В 2014 году певица выпустила альбом «Точка Б», включивший 16 композиций, среди которых «Безусловная любовь», «Прости», «Секунды» и «Ранено сердце». Спустя полгода вышел акустический альбом «Дюжина», состоявший из 12 песен, не вошедших в предыдущий релиз.
Сольная деятельность Третьяковой продолжалась до ноября 2015 года, после чего она стала солисткой группы «Море», где отвечала за вокал и клавишные.
Съёмки в кино и окончательный уход из музыкиПомимо музыкальной деятельности, Елена появлялась и в кино, правда, в эпизодических ролях. В 2016 году она снялась в фильме «Александр Пересвет — Куликово эхо».
Летом 2019 года экс-участницы «Ранеток» вновь вышли на сцену, выступив на фестивале «Поколение NEXT» в Сочи и представив кавер на песню Билли Айлиш Bellyache. Однако уже в 2020 году Третьякова официально заявила, что не планирует возвращаться к музыкальной карьере.
Йога, здоровье и путь в психологиюПереломным моментом в жизни артистки стал гипертонический криз, случившийся в 2015 году. После этого Третьякова начала регулярно заниматься йогой, что помогло ей стабилизировать давление и изменить образ жизни. Она перешла на правильное питание и значительно похудела — при росте 175 см вес снизился с 72 до 57 кг.
Елена настолько увлеклась йогой и индийской философией, что стала сертифицированным преподавателем кундалини-йоги. Позднее она получила сертификат Федерации йоги России по перинатальной йоге.
В 2019 году Третьякова прошла переподготовку в РУДН по направлению системного и психологического бизнес-консультирования и коучинга, а затем окончила Московский институт психоанализа по специальности «Психология». Через год она получила диплом клинического психолога в Российском государственном социальном университете и начала практику, позиционируя себя также как гештальт-терапевта.
Личная жизнь Елены ТретьяковойЛичная жизнь Третьяковой неоднократно становилась предметом обсуждений в СМИ. Во время выхода сериала «Ранетки» ей приписывали роман с актёром Виталием Абдуловым, однако сами артисты утверждали, что их отношения были исключительно дружескими.
Позднее появлялись слухи о браке с неким Олегом, которые певица опровергла. В 2015 году её часто видели в компании певца Дмитрия Прянова, однако подтверждения романа не последовало. В 2016 году Прянов женился.
Каминг-аут*, переезд и материнствоВ 2018 году Третьякова сообщила о помолвке, опубликовав фото с кольцом. В интервью она также отмечала, что спокойно относится к комплиментам со стороны женщин.
В 2021 году Елена призналась, что у неё были отношения с девушками*, подчеркнув, что сделала это вынужденно — из-за шантажа со стороны бывшего продюсера. При этом она заявила, что не считает себя бисексуальной*.
Летом 2022 года стало известно о переезде Третьяковой в Аргентину. В соцсетях она начала публиковать совместные фотографии с Дианой Абаевой-Коломенской — менеджером и фотографом, приехавшей вместе с ней. В августе Елена заявила, что «любит жену* и животных», а также сообщила о смене фамилии.
7 августа стало известно, что Третьякова родила сына Леонеля Кристиана Р. в Буэнос-Айресе. Личность биологического отца она раскрывать не стала, сообщив лишь, что у него еврейские корни.
В феврале 2024 года Елена рассказала о рождении второго ребёнка — его родила Диана. Беременность до последнего момента скрывалась.
Елена Третьякова сегодняСегодня Елена Третьякова полностью отошла от шоу-бизнеса. Она не занимается музыкой, не снимается в кино и практически не ведёт блог. Основное внимание она уделяет психологической практике, продолжая работать с клиентами.
Артистка признаётся, что до сих пор не выучила испанский язык и не исключает возможности очередного переезда в другую страну. По её мнению, регулярная психотерапия могла бы сделать общество более осознанным и человечным.