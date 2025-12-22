Прохор Шаляпин объяснил свои высказывания о женщинах, за которые его хотели «отменить»

22 декабря 2025, 16:40

Прохора Шаляпина хотели «отменить» из-за старых высказываний о женщинах

Прохор Шаляпин (Фото: Телеграм/aChaliapin)

Прохор Шаляпин объяснил свои старые высказывания о женщинах, из-за которых его хотели «отменить». С артистом побеседовала Общественная Служба Новостей.





Поводом стали фрагменты дебатов о феминизме шестилетней давности, недавно всплывшие в Сети, на которых шоумен поддерживал патриархат, заявляя, что женщинам не следует занимать руководящие должности.



Певец предположил, что шквал негодования могли специально раздуть недоброжелатели. По его словам, против публичных людей иногда запускают платные кампании через социологов и маркетологов с целью дискредитации.

«Именно сейчас начали снова доставать эти ролики с запыленных полок и раскручивать. Интересно, зачем? Кому это нужно? А я вам объясню! Есть специальные агенты, которые платят деньги, чтобы того или иного артиста растоптать или очернить. Я, к слову, хочу сказать, что новые атаки именно на меня начались после моего интервью Ксении Собчак», — сказал Шаляпин.