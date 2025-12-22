22 декабря 2025, 13:42

Дмитрий Грачев: (Фото: скриншот т/п «Comedy Club»)

Дмитрий Грачев — человек, чье лицо стало для миллионов россиян синонимом политической сатиры. 23 декабря артист отмечает свой 49-й день рождения. Его узнают на улицах, ему аплодируют залы, а его объект для пародий — Владимир Путин — однажды и сам смеялся над его шутками, сидя в зале КВН. Но за сиянием софитов и громким успехом скрывается личность, чья жизнь полна внутренних противоречий и скандальных слухов. Подробности — в материале «Радио 1».





Содержание От столяра из Керчи до «президента» из «Comedy Club» Между самоцензурой и слухами Как сейчас живет Дмитрий Грачев





От столяра из Керчи до «президента» из «Comedy Club»

«На самом деле я должен был произнести всего семь или восемь фраз, которые мне даже смешными не казались. Ну, я согласился... Те фразы, как говорится, "порвали зал"», — вспоминал сам артист.

Между самоцензурой и слухами

Дмитрий Грачев: (Фото: скриншот т/п «Comedy Club»)

Как сейчас живет Дмитрий Грачев