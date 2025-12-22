«Те фразы порвали зал»: Как сходство с президентом сделало столяра Дмитрия Грачева звездой «Comedy Club» и что с артистом сейчас?
Дмитрий Грачев — человек, чье лицо стало для миллионов россиян синонимом политической сатиры. 23 декабря артист отмечает свой 49-й день рождения. Его узнают на улицах, ему аплодируют залы, а его объект для пародий — Владимир Путин — однажды и сам смеялся над его шутками, сидя в зале КВН. Но за сиянием софитов и громким успехом скрывается личность, чья жизнь полна внутренних противоречий и скандальных слухов. Подробности — в материале «Радио 1».
От столяра из Керчи до «президента» из «Comedy Club»Путь Дмитрия Грачева на «телевизионный Олимп» начался в Керчи, где 23 декабря 1977 года родился будущий комик. Вместо театрального вуза он получил профессию столяра-краснодеревщика в училище. Однако амбиции и поддержка отца привели его в Москву, где с третьей попытки он поступил в престижный МГИМО на факультет международной журналистики.
В студенческие годы судьба сделала неожиданный поворот. Придя с другом на репетицию КВН, Грачев был замечен командой, которая искала человека, похожего на Владимира Путина, для миниатюры. Его уговорили выйти на сцену.
«На самом деле я должен был произнести всего семь или восемь фраз, которые мне даже смешными не казались. Ну, я согласился... Те фразы, как говорится, "порвали зал"», — вспоминал сам артист.
Испытанием огнем стало выступление в 2004 году, когда в зале КВН сидел сам президент. Миниатюра «Встреча двух Путиных» имела оглушительный успех, а Путин, по свидетельствам, смеялся и аплодировал. Этот момент стал путевкой в большую карьеру. В 2005 году его друг Анатолий Бурносов пригласил Грачева в набирающий популярность «Comedy Club», где он начал как автор шуток, а позже стал полноправным резидентом.
Примечательно, что долгие годы юмор был для Грачева лишь хобби. Получив диплом, он полгода проработал в Министерстве транспорта, а затем десять лет строил карьеру в пресс-службе «Росбанка», лишь потом уйдя в шоу-бизнес на полную ставку. Даже став звездой, он называет себя консерватором и предпочитает за кадром стиль кэжуал, стараясь дистанцироваться от своего сценического образа.
Между самоцензурой и слухамиВ отличие от многих коллег, Дмитрий Грачев не замешан в громких публичных скандалах или ссорах. Его главный «скандал» — это сама суть его работы: пародия на первого лица государства, которая всегда балансирует на грани допустимого.
Главным вызовом стала необходимость шутить так, чтобы не переступить невидимую, но четкую черту. Сам Грачев неоднократно подчеркивал свое уважение к президенту. В 2024 году в разговоре с Александром Добровинским он заявил, что подвергает все шутки строгой самоцензуре, чтобы «ни в коем случае не очернить образ». Его работа — это сложный акт балансирования между юмором и пиететом.
Одно время в сети ходили слухи о звонках из администрации Путина, мол, впечатления главы государства от выступлений Грачева оказались не очень хорошими. Однако артист поспешил опровергнуть эту информацию, заверив поклонников, что у президента России нет никаких претензий к его выступлениям.
Как сейчас живет Дмитрий ГрачевСегодня Дмитрий Грачев остается одним из самых узнаваемых резидентов «Comedy Club». Его карьера вышла далеко за рамки сценки. Он снялся в нескольких фильмах, где либо играл самого себя («Каникулы президента», 2018), либо появлялся в камео в образе Путина («Духless», «Ёлки 10»). В 2022 году он попробовал себя как продюсер детского развлекательного сериала #ШКЛТ.
Артист продолжает развивать формат: в начале 2025 года он анонсировал работу над детской передачей в формате late-night show, где звезды будут общаться с детьми в студии. А в декабре 2025 года он озвучил Владимира Путина в одной из серий нового «Простоквашино».
Сам Грачев старается не рассказывать журналистам о своей личной жизни. Однако известно, что он с 2015 года женат на девушке по имени Жанна и в семье подрастает сын. Вне работы Дмитрий ведет приватный образ жизни и иногда навещает родную Керчь, где, по его словам, почти не осталось старых знакомых. В интервью артист признавался, что за границей его узнают все чаще, особенно русскоязычные туристы. При этом его повседневная жизнь — это постоянное существование в тени другого, куда более могущественного человека. Даже в отпуске он не может полностью сбежать от своего двойника.