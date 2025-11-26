26 ноября 2025, 16:34

Анна Невская и Андрей Носков (Фото: кадр из фильма «Кто в доме хозяин?»)

Некогда популярный проект «Кто здесь хозяин?» на телеканале СТС принёс немалую популярность артистам, исполнившим в нём главные роли. О том, как сложилась их судьба после завершения съёмок расскажет «Радио 1».





Анна Невская: биография

Анна Невская (фото: Telegram @AnnaNevskayaArt)





«В детстве очень любила петь и выступать перед публикой не боялась, делала это с удовольствием! Когда ездила к бабушке с дедушкой, меня всегда просили спеть что-нибудь, и я с радостью это делала. Я брала палку вместо микрофона и выступала. А после концерта наслаждалась овациями. В первом классе родители определили меня в музыкальную школу», — рассказывала Анна.

«Проучилась там один год, потому что не была уверена, что надо ехать поступать на актерский, да и информацию тогда найти было гораздо сложнее, чем сейчас. Знакомых в Москве не было. Я попробовала поступить в Питер, прошла туры, но выбрала учебу в ГИТИСе, потому что хотела учиться и жить в столице и там был факультет музыкального театра», — поделилась актриса.

Начало карьеры

«К тому времени, когда нас распустили, я уже работала в мюзиклах "Дракула", "Нотр-Дам де Пари", "Иствикские ведьмы", параллельно начала работать в "Центре драматургии и режиссуры" Казанцева. Играла в спектаклях "Облом off" и "Пленные духи". А вот сниматься стала достаточно поздно. В конце 90-х не было такого количества сериалов, так что начинала с рекламы, и это меня очень хорошо поддерживало финансово», — сказала артистка.

Анна Невская и Андрей Носков (Фото: кадр из фильма «Кто в доме хозяин?»)

Фильмы с Анной Невской

«Сибирский цирюльник» (1998). Это был первый большой проект Невской, и он стал важным шагом в её карьере. Роль Лизы принесла ей известность и признание;

«Золото» (2019). В этой картине Невская сыграла Елену – женщину, вовлеченную в поиски золота. Картина имела коммерческий успех и стала знаковой для актрисы;

«Майор Гром: Чумной Доктор» (2021). Это супергеройское кино привлекло внимание широкого круга зрителей, а Невская сыграла одну из ключевых ролей — Ольгу Исаеву.

Отношения с Нагиевым

Анна Невская и Андрей Носков

Детство и юность Андрея Носкова

Андрей Носков (Фото: кадр из фильма «Кто в доме хозяин?»)

«Драки были несерьёзными, как у котят. Я был постарше и любил провоцировать. Мне это казалось смешным, а Илюхе, как я понимаю, не очень. Однажды мы дрались подушками и случайно задели люстру, которая упала ему на голову. Так что у нас было по-разному», — вспоминал Носков.

Личная жизнь Андрея Носкова

«Настя всегда говорила, что ждет принца, а я больше походил на клоуна. Пришлось потрудиться, чтобы из клоуна превратиться в принца. Я даже нашёл белую лошадь! Не шучу, однажды я приехал к ней под окна на коне, хотя на улице стоял мороз — минус 30 градусов. Не знаю, кто больше замёрз: я или лошадь. В театре я надел белый плащ и шлем, а затем запел "Устал я греться у чужого огня"», — делился актёр.

