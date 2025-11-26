Переезд из Украины, роман с Нагиевым, выкидыш и конкуренция с братом: как сложилась жизнь актёров из «Кто в доме хозяин?»
Некогда популярный проект «Кто здесь хозяин?» на телеканале СТС принёс немалую популярность артистам, исполнившим в нём главные роли. О том, как сложилась их судьба после завершения съёмок расскажет «Радио 1».
Анна Невская: биография
Анна Невская (фото: Telegram @AnnaNevskayaArt)Анна Вислогузова родилась в Великом Новгороде в семье фармацевта и инженера-технолога. Фамилию Невская, принадлежащую её прабабушке, актриса выбрала в качестве псевдонима за красивое и загадочное звучание.
«В детстве очень любила петь и выступать перед публикой не боялась, делала это с удовольствием! Когда ездила к бабушке с дедушкой, меня всегда просили спеть что-нибудь, и я с радостью это делала. Я брала палку вместо микрофона и выступала. А после концерта наслаждалась овациями. В первом классе родители определили меня в музыкальную школу», — рассказывала Анна.
С детства она обладала прекрасным сопрано и активно участвовала в школьной самодеятельности, что стало для неё настоящей отдушиной. Помимо музыки и вокала, её также увлекал французский язык. В рамках обмена она даже побывала в маленьком французском городке под Мецом, где её сильно поразило всё увиденное, за исключением местной кухни — мяса с кровью и сыра с плесенью, которые контрастировали с советской едой.
Анна поступила в гимназию с французским уклоном, а затем продолжила обучение в пединституте на факультете иностранных языков.
«Проучилась там один год, потому что не была уверена, что надо ехать поступать на актерский, да и информацию тогда найти было гораздо сложнее, чем сейчас. Знакомых в Москве не было. Я попробовала поступить в Питер, прошла туры, но выбрала учебу в ГИТИСе, потому что хотела учиться и жить в столице и там был факультет музыкального театра», — поделилась актриса.
Начало карьеры
Её карьера начала развиваться, когда она поступила на отделение мюзикла к Олегу Кудряшову. Хотя изначально её этюды не получались, она не сдалась и постепенно завоевала доверие преподавателя. Уже в конце первого курса девушка получила свою первую роль в кино — в фильме Никиты Михалкова «Сибирский цирюльник».
Позднее, благодаря удачному выступлению на одном из спектаклей, Невскую заметил Геннадий Хазанов и предложил ей место в Театре эстрады. Там она провела два года, после чего актёры начали работать уже самостоятельно.
«К тому времени, когда нас распустили, я уже работала в мюзиклах "Дракула", "Нотр-Дам де Пари", "Иствикские ведьмы", параллельно начала работать в "Центре драматургии и режиссуры" Казанцева. Играла в спектаклях "Облом off" и "Пленные духи". А вот сниматься стала достаточно поздно. В конце 90-х не было такого количества сериалов, так что начинала с рекламы, и это меня очень хорошо поддерживало финансово», — сказала артистка.
Анна Невская и Андрей Носков (Фото: кадр из фильма «Кто в доме хозяин?»)
Фильмы с Анной Невской
Анна Невская снялась в ряде известных российских фильмов, где её роли привлекли внимание зрителей и критиков.
- «Сибирский цирюльник» (1998). Это был первый большой проект Невской, и он стал важным шагом в её карьере. Роль Лизы принесла ей известность и признание;
- «Золото» (2019). В этой картине Невская сыграла Елену – женщину, вовлеченную в поиски золота. Картина имела коммерческий успех и стала знаковой для актрисы;
- «Майор Гром: Чумной Доктор» (2021). Это супергеройское кино привлекло внимание широкого круга зрителей, а Невская сыграла одну из ключевых ролей — Ольгу Исаеву.
Отношения с Нагиевым
Анна Невская работала с Дмитрием Нагиевым над фильмом «Два отца и два сына». Она подчеркнула, что актёр является «настоящим профессионалом» и отличным партнёром, который всегда готов прийти на помощь и не стремится быть в центре внимания. По её мнению, это очень важное качество в актёрской среде. Невская добавила, что Дмитрий любит придумывать шутки для своих коллег и искренне радуется их успехам. Он также увлекается словесным пинг-понгом и ценит умение собеседников шутить и отвечать на шутки.
Однако после хвалебных речей в адрес коллеги по сцене Анне начали приписывать с ним роман. Слухи своего подтверждения не нашли.
Анна Невская и Андрей Носков
Актеры вместе снимались в картине «Кто в доме хозяин?». Неоднократно кинопару замечали вместе вне площадок, однако их отношения, скорее, были дружескими.
Андрей Носков сейчас продолжает свою актёрскую карьеру. На сегодняшний день он снялся более чем в 50 фильмах и сериалах и не собирается останавливаться! Среди его новых работ кинокритики выделяют проект «Шаг к счастью». Кстати, Носков женат уже более 15 лет, и его супруга не имеет отношения к театральному миру. У пары растут двое детей.
Детство и юность Андрея Носкова
Андрей Носков (Фото: кадр из фильма «Кто в доме хозяин?»)
Андрей Носков родился 19 сентября 1972 года в Новой Каховке, в Украинской ССР. В его семье царила атмосфера тепла и взаимопонимания, а родители, работавшие инженерами, не имели отношения к искусству, но всегда поддерживали своих сыновей — старшего Андрея и младшего Илью — в их творческих стремлениях.
Дедушка братьев мечтал стать актёром, хотя так и не осуществил свою мечту, но обладал даром выразительно читать стихи. Его жизнь была непростой: в сталинские времена он был приговорён к расстрелу, но позже наказание заменили на лагерное заключение. Дедушка прививал внукам трудовые навыки — они научились рубить дрова, носить воду, собирать урожай и помогать взрослым по дому. Однако между мальчиками нередко возникали ссоры и даже драки.
«Драки были несерьёзными, как у котят. Я был постарше и любил провоцировать. Мне это казалось смешным, а Илюхе, как я понимаю, не очень. Однажды мы дрались подушками и случайно задели люстру, которая упала ему на голову. Так что у нас было по-разному», — вспоминал Носков.
Андрей пользовался любовью окружающих, учился на отлично и окончил школу с золотой медалью. За свою инициативность и организацию внеклассных мероприятий он получил награду «Душа школы».
В девятом классе Андрей уже определился с будущей профессией. Он даже посетил театральные вузы в Киеве и Днепропетровске, но сердце тянуло его в Ленинград. И вскоре его мечта сбылась.
Личная жизнь Андрея Носкова
Андрей Носков является образцовым семьянином. Он встретил свою единственную жену Анастасию во время работы в ТЮЗе, когда она приходила поддержать свою сестру, Марину Солопченко. Так и начался их роман. Молодые люди семь лет жили в гражданском браке, прежде чем решились на официальное оформление отношений.
«Настя всегда говорила, что ждет принца, а я больше походил на клоуна. Пришлось потрудиться, чтобы из клоуна превратиться в принца. Я даже нашёл белую лошадь! Не шучу, однажды я приехал к ней под окна на коне, хотя на улице стоял мороз — минус 30 градусов. Не знаю, кто больше замёрз: я или лошадь. В театре я надел белый плащ и шлем, а затем запел "Устал я греться у чужого огня"», — делился актёр.
Супруги не спешили с детьми. Лишь спустя пять лет после свадьбы у них родился сын Тимофей, а еще через пять лет — дочь Глафира.
Людмила Артемьева
Любовь Артемьева (Фото: кадр из фильма «Кто в доме хозяин?»)
Исполнявшая роль матери Даши актриса начала свою карьеру в 1986 году, но настоящую славу обрела позже, благодаря ролям в «Таксистке» и «Кто в доме хозяин?». Режиссёры стали замечать комедийный талант Артемьевой, и она стала востребованной в различных сериалах. Особенно зрителям запомнилась её роль прямолинейной Ольги Ковалёвой в «Сватах».
Артемьева вышла замуж всего один раз, считая, что это навсегда. Однако её брак с Сергеем Парфёновым закончился разводом после 15 лет совместной жизни несмотря на то, что у них есть общая дочь. Причиной разрыва стали проблемы с алкоголем у мужа и его агрессивное поведение.
В 2012 году Артемьева намекнула на наличие нового партнера, но имя своего избранника не раскрыла. Через несколько месяцев появились слухи о беременности 49-летней актрисы, однако в конце года инсайдеры сообщили о выкидыше. Сейчас актриса играет как в кино, так и на сцене театра.