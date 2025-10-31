Переезд на Кипр и операции: как Агибалова — одна из самых запоминающихся участниц «Дом‑2» — пережила скандалы и изменила внешность
Ирина Агибалова — одна из самых запоминающихся участниц шоу «Дом-2». Она привлекала внимание зрителей своей харизмой и ярким характером. Ее жизнь полна интересных событий и поворотов. Подробнее о ней читайте в материале «Радио 1».
Ранние годыИрина родилась 1 ноября 1964 года в селе Бородулиха в Казахстане. В молодости она жила под Семипалатинском и окончила педагогический институт, изучая биологию. После распада Советского Союза семья переехала в Обнинск, небольшой город в Калужской области, недалеко от Москвы.
Путь на проект «Дом-2»Сначала на «Дом-2» попала младшая дочь Ирины — Маргарита Марсо. Но вскоре и сама Ирина начала появляться на экране, комментируя ухажеров дочери. Ей нравился Андрей Черкасов, но Рита выбрала другого парня — Евгения Кузина. Вскоре девушка забеременела, и на проекте сыграли свадьбу. Когда Маргарита, Евгений и их сын Митя вернулись на шоу, Ирина пришла как полноценная участница. Изначально она должна была помогать с внуком, но быстро стала активно участвовать в жизни проекта, комментируя действия дочери и критикуя зятя.
Жизнь после шоу «Дом-2»После «Дома-2» Ирина часто появлялась на различных ток-шоу и развлекательных программах на ТНТ. Она также начала вести блог о красоте и похудении. Ирина решилась на омолаживающую операцию у известного хирурга Сергея Блохина. Из-за возраста ей пришлось пройти несколько операций одновременно.
С течением времени Ирина научилась ухаживать за собой и изменила образ жизни. В начале проекта она весила более ста килограммов при росте 167 см, а затем похудела до 72 кг и охотно делится секретами своей диеты.
Скандал с АфрикантовойВ конце 2016 года разразился скандал с другой участницей «Дома-2» — Татьяной Африкантовой. Она начала распространять слухи о криминальном прошлом Ирины. Сначала Агибалова пыталась решить конфликт мирно, но это не сработало. Тогда она подала в суд, чтобы защитить свою репутацию. В итоге Татьяна извинилась и выплатила Ирине компенсацию.
Личная жизньВ личной жизни Ирины Агибаловой было много как счастливых, так и драматичных моментов. В 1985 году в Семипалатинске она встретила своего будущего мужа Юрия Агибалова. Их отношения развивались так стремительно, что через две недели они уже подали заявление в ЗАГС. Через полтора года у них родилась старшая дочь Ольга, а в конце лета 1990-го — младшая Маргарита. В конце 90-х пара рассталась. Вскоре Ирина вышла замуж за директора своей фирмы, и у них появился сын Олег. Но и этот брак оказался недолгим — они расстались в 2000 году. Спустя семь лет Ирина и Юрий снова сошлись. Они продали свои квартиры и купили большой дом в Павловском Посаде.
Весной 2023 года Ирина поделилась с подписчиками радостной новостью — у ее сына Олега намечалась свадьба. Она показала видео из свадебного салона, где невестка примеряла платья для торжества. Ирина отметила, что на молодой девушке все наряды смотрелись прекрасно, поэтому выбор занял целых два часа.
Переезд на КипрВ 2021 году стало известно, что Ирина Александровна и ее муж Юрий приобрели жилье на Кипре в ипотеку. Экс-участница «стройки любви» призналась, что мечтала о доме, похожем на тот, что у них был в Подмосковье, чтобы продолжать жарить шашлыки, как раньше, и встречать детей и внуков. Особенно привлекательным он стал благодаря потрясающему виду из окон, открывающемуся на близлежащие горы. Ирина также отметила, что вместе с супругом планирует превратить прилегающий участок в цветущий сад.
Ирина Агибалова сейчасСейчас Агибалова живет на две страны — часто бывает на Кипре, где проводит время с дочерью и внуками, но не меньше дел у нее и в Москве. Она помогает сыну в обустройстве квартиры. Олег купил жилье с черновой отделкой в ипотеку и спешит сделать его уютным к своему бракосочетанию, а Ирина Александровна контролирует процесс, подбирая мебель и бытовую технику.
Весной 2024 года Агибалова приняла участие в шоу «Звезды сошлись» в качестве специального гостя. Она прокомментировала смерть Либерж Кпадону и поделилась подробностями своей семейной жизни, отметив, что устала от постоянных нападок хейтеров, обсуждающих ее отношения с мужем Юрием. Ирина рассказала о причинах своего появления на телевидении: продюсеры уговорили ее участвовать в проекте, но в первую очередь она беспокоилась о дочери и первом внуке. После выхода из проекта она столкнулась с трудным периодом и ощутила некий надлом. В этот момент ей пришла в голову идея о создании реабилитационного центра для тех, кто покинул проект.