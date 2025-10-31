31 октября 2025, 14:29

Ирина Агибалова (Фото: Telegram-канал @agibalova_irinaa)

Ирина Агибалова — одна из самых запоминающихся участниц шоу «Дом-2». Она привлекала внимание зрителей своей харизмой и ярким характером. Ее жизнь полна интересных событий и поворотов. Подробнее о ней читайте в материале «Радио 1».





Содержание Ранние годы Путь на проект «Дом-2» Жизнь после шоу «Дом-2» Скандал с Африкантовой Личная жизнь Переезд на Кипр Ирина Агибалова сейчас

Ранние годы

Ирина Агибалова (Фото: Telegram-канал @agibalova_irinaa)



Путь на проект «Дом-2»

Жизнь после шоу «Дом-2»

Ирина Агибалова (Фото: Telegram-канал @agibalova_irinaa)



Скандал с Африкантовой

Личная жизнь

Ирина Агибалова (Фото: Telegram-канал @agibalova_irinaa)



Переезд на Кипр

Ирина Агибалова сейчас