Басиста группы Limp Bizkit Сэма Риверса нашли мертвым в луже крови
Басиста и одного из основателей группы Limp Bizkit Сэма Риверса нашли мертвым в луже крови в его доме во Флориде. Об этом сообщает телеканал Metro.
Музыканта обнаружила женщина, приехавшая к нему домой. Она сразу же вызвала службу спасения, где ей порекомендовали провести сердечно-лёгочную реанимацию. Позже к дому прибыл шериф, и вместе с женщиной они пытались помочь Риверсу, однако спасти его не удалось. Причины смерти музыканта пока остаются неизвестными.
Limp Bizkit — группа, известная хитами в жанре ню-метал, трижды номинировавшаяся на премию Grammy и продавшая более 40 миллионов альбомов по всему миру.
