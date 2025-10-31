У телохранителя Гены из «Универа» возникла угроза ампутации стопы из-за диабета
У актёра Андрея Свиридова, известного по роли телохранителя Гены в сериале «Универ», возникла угроза ампутации стопы из-за осложнений тяжёлой формы диабета. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Как оказалось, проблемы со здоровьем начались несколько лет назад после перелома пальца ноги — из-за высокого уровня сахара рана долго не заживала и привела к развитию инфекции. Врачам тогда пришлось ампутировать большой палец, однако воспаление распространилось на кость, и у актёра диагностировали остеомиелит.
Сейчас у 50-летнего Свиридова развилась «диабетическая стопа» — на коже появились плохо заживающие язвы. Медики проводят обследование, чтобы определить, удастся ли сохранить конечность.
