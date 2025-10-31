У телохранителя Гены из «Универа» возникла угроза ампутации стопы из-за диабета

31 октября 2025, 11:15

Андрей Свиридов (Фото: Instagram**/sviridov_andrei)

У актёра Андрея Свиридова, известного по роли телохранителя Гены в сериале «Универ», возникла угроза ампутации стопы из-за осложнений тяжёлой формы диабета. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.