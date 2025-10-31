Достижения.рф

Григорий Лепс заказывает минимум четыре литра алкоголя на каждый концерт

Григорий Лепс сохраняет привычку заказывать минимум четыре литра элитного алкоголя на каждый концерт, несмотря на недавнее серьёзное отравление. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.



Как оказалось, артист не изменил и остальные пункты своего райдера, нарушение которых может привести к задержке или отмене выступления.

В списке требований — перелёты бизнес-классом для музыканта, пятизвёздочные отели, иномарки Mercedes S 222–223, GLS, BMW 7 или Х7, на крайний случай Lexus LX или LS с разрешением курить. Команда Лепса летит экономом и размещается в стандартных номерах. Суточные для певца — 30 тысяч рублей, для директора — 15 тысяч, для команды — по пять тысяч рублей. Гонорар артиста составляет 15 миллионов за концерт.

В гримёрке — французское вино, 12-летний виски, вода, закуски, сырые куриные яйца для голоса. Для врача-фониатра выделено отдельное место с оплатой пять тысяч за концерт. Команда может перекусить, но алкоголь не предоставляется.

Иван Мусатов

