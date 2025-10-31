Григорий Лепс заказывает минимум четыре литра алкоголя на каждый концерт

31 октября 2025, 12:16

Григорий Лепс (Фото: Instagram**/gvleps)

Григорий Лепс сохраняет привычку заказывать минимум четыре литра элитного алкоголя на каждый концерт, несмотря на недавнее серьёзное отравление. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.