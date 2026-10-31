31 октября 2026, 16:29

с (Фото: Telegram-канал @agibalova_irinaa)

Актриса и блогер Ирина Агибалова, известная миллионам зрителей прежде всего как самая яркая и скандальная участница реалити-шоу «Дом-2», 1 ноября отмечает день рождения. Эта женщина с железным характером и неиссякаемой энергией прошла путь от скромной учительницы биологии из Казахстана до одной из самых обсуждаемых персон российского шоу-бизнеса. Её карьера на телевидении была насыщена не только громкими триумфами и народной любовью, но и болезненными конфликтами, клеветой и личными драмами, которые она с достоинством преодолела. Подробности — в материале «Радио 1».





Содержание Ранние годы Ирины Агибаловой Путь на проект «Дом-2» Жизнь после шоу «Дом-2» Скандал с Африкантовой Личная жизнь Переезд на Кипр Ирина Агибалова сейчас

Ранние годы Ирины Агибаловой

Ирина Агибалова (Фото: Telegram-канал @agibalova_irinaa)

Путь на проект «Дом-2»

Жизнь после шоу «Дом-2»

Ирина Агибалова (Фото: Telegram-канал @agibalova_irinaa)

Скандал с Африкантовой

Личная жизнь

Ирина Агибалова (Фото: Telegram-канал @agibalova_irinaa)

Переезд на Кипр

Ирина Агибалова сейчас