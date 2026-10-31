Критика зятя, война с Африкантовой и жизнь на две страны: как учитель биологии Ирина Агибалова превратилась в звезду «Дома-2» и блогера?
Актриса и блогер Ирина Агибалова, известная миллионам зрителей прежде всего как самая яркая и скандальная участница реалити-шоу «Дом-2», 1 ноября отмечает день рождения. Эта женщина с железным характером и неиссякаемой энергией прошла путь от скромной учительницы биологии из Казахстана до одной из самых обсуждаемых персон российского шоу-бизнеса. Её карьера на телевидении была насыщена не только громкими триумфами и народной любовью, но и болезненными конфликтами, клеветой и личными драмами, которые она с достоинством преодолела. Подробности — в материале «Радио 1».
Ранние годы Ирины АгибаловойИрина родилась 1 ноября 1964 года в селе Бородулиха в Казахстане. В молодости она жила под Семипалатинском и окончила педагогический институт, изучая биологию. После распада Советского Союза семья переехала в Обнинск, небольшой город в Калужской области, а позже — в Подмосковье. Долгие годы Ирина Александровна работала по специальности, позже занималась бизнесом: была менеджером по продаже чёрного металла, а в 2008 году стала финансовым директором ООО «Фармсервис».
Путь на проект «Дом-2»Всё изменилось в 2010 году, когда её младшая дочь Рита стала участницей «Дома-2». Вскоре и сама Ирина начала появляться на экране, комментируя ухажеров дочери. Ей нравился Андрей Черкасов, но Рита выбрала другого парня — Евгения Кузина. Вскоре девушка забеременела, и на проекте сыграли свадьбу. Когда Маргарита, Евгений и их сын Митя вернулись на шоу, Ирина пришла как полноценная участница. Изначально она должна была помогать с внуком, но быстро стала активно участвовать в жизни проекта, комментируя действия дочери и критикуя зятя.
Жизнь после шоу «Дом-2»После «Дома-2» Ирина часто появлялась на различных ток-шоу и развлекательных программах на ТНТ. Она также начала вести блог о красоте и похудении. Ирина решилась на омолаживающую операцию у известного хирурга Сергея Блохина. Из-за возраста ей пришлось пройти несколько операций одновременно.
С течением времени Ирина научилась ухаживать за собой и изменила образ жизни. В начале проекта она весила более ста килограммов при росте 167 см, а затем похудела до 72 кг и охотно делится секретами своей диеты.
Скандал с АфрикантовойВ конце 2016 года разразился скандал с другой участницей «Дома-2» — Татьяной Африкантовой. Она начала распространять слухи о криминальном прошлом Ирины. Сначала Агибалова пыталась решить конфликт мирно, но это не сработало. Тогда она подала в суд, чтобы защитить свою репутацию. В итоге Татьяна извинилась и выплатила Ирине компенсацию.
Личная жизньВ личной жизни Ирины Агибаловой было много как счастливых, так и драматичных моментов. В 1985 году в Семипалатинске она встретила своего будущего мужа Юрия Агибалова. Их отношения развивались так стремительно, что через две недели они уже подали заявление в ЗАГС. Через полтора года у них родилась старшая дочь Ольга, а в конце лета 1990-го — младшая Маргарита. В конце 90-х пара рассталась. Вскоре Ирина вышла замуж за директора своей фирмы, и у них появился сын Олег. Но и этот брак оказался недолгим — они расстались в 2000 году. Спустя семь лет Ирина и Юрий снова сошлись. Они продали свои квартиры и купили большой дом в Павловском Посаде.
Весной 2023 года Ирина поделилась с подписчиками радостной новостью — у ее сына Олега намечалась свадьба. Она показала видео из свадебного салона, где невестка примеряла платья для торжества. Ирина отметила, что на молодой девушке все наряды смотрелись прекрасно, поэтому выбор занял целых два часа.
Переезд на КипрВ 2021 году стало известно, что Ирина Александровна и ее муж Юрий приобрели жилье на Кипре в ипотеку. Экс-участница «стройки любви» призналась, что мечтала о доме, похожем на тот, что у них был в Подмосковье, чтобы продолжать жарить шашлыки, как раньше, и встречать детей и внуков. Особенно привлекательным он стал благодаря потрясающему виду из окон, открывающемуся на близлежащие горы. Ирина также отметила, что вместе с супругом планирует превратить прилегающий участок в цветущий сад.
Ирина Агибалова сейчасСейчас Агибалова живет на две страны — часто бывает на Кипре, где проводит время с дочерью и внуками, но не меньше дел у нее и в Москве. Она помогает сыну в обустройстве квартиры. Олег купил жилье с черновой отделкой в ипотеку и спешит сделать его уютным к своему бракосочетанию, а Ирина Александровна контролирует процесс, подбирая мебель и бытовую технику.
Несмотря на переезд и возраст, Агибалова продолжает активно работать: она возобновила свои марафоны по похудению, которые приносят ей стабильный доход, и регулярно появляется на телевидении в качестве приглашённой гостьи ток-шоу. В 2026 году она также продолжает вести свой блог, где делится секретами красоты, рецептами и советами по обустройству дома.