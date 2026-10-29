Ретро-Рождество и смелые образы: прошла семейная съёмка Кардашьян для Skims

29 октября 2026, 22:51

Ким Кардашьян и её сёстры снялись в рождественской кампании Skims

Ким Кардашьян (Фото: Instagram* / @kimkardashian)

Ким Кардашьян объединилась с сёстрами Кортни, Хлои, Кендалл и Кайли Дженнер для праздничной кампании своего бренда Skims. Съёмка коллекции Holiday Shop прошла в эстетике американского Рождества середины XX века: с винтажными декорациями, ретро-нарядами и атмосферой старого Голливуда.