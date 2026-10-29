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Ретро-Рождество и смелые образы: прошла семейная съёмка Кардашьян для Skims

Ким Кардашьян и её сёстры снялись в рождественской кампании Skims
Ким Кардашьян (Фото: Instagram* / @kimkardashian)

Ким Кардашьян объединилась с сёстрами Кортни, Хлои, Кендалл и Кайли Дженнер для праздничной кампании своего бренда Skims. Съёмка коллекции Holiday Shop прошла в эстетике американского Рождества середины XX века: с винтажными декорациями, ретро-нарядами и атмосферой старого Голливуда.



За визуальную концепцию отвечала фотограф Надя Ли Коэн, известная любовью к стилистике классического кино. Пространство оформили как гостиную 1950–1960-х годов: установили серебристые ёлки с блестящей мишурой, добавили камин и окружили интерьер праздничными подарочными коробками.

Кендалл Дженнер (Фото: Instagram* / @kimkardashian)
Каждая из сестёр представила собственный образ. Ким, которой 46 лет, выбрала облегающее мини-платье с глубоким декольте и принтом с рождественскими оленями. Наряд она дополнила чёрными чулками на подвязках, а завершением образа стали парик с объёмной чёлкой и аккуратный хвост.

Кайли Дженнер (Фото: Instagram* / @kimkardashian)
Кайли Дженнер появилась в укороченном вязаном топе и мини-юбке со скандинавским орнаментом. Кендалл позировала в клетчатом комплекте белья, уложив волосы в пышную бабетту. Хлои Кардашьян выбрала более уютный вариант — закрытый комбинезон-слип и мягкую шапочку в тон.
Софья Метелева

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