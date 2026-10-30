Сергей Зверев предложил сделать алый цветом года в России

30 октября 2026, 09:11

Сергей Зверев (Фото: РИА Новости/Арина Скворцова)

Стилист и шоумен Сергей Зверев выступил за то, чтобы Россия выбрала алый цветом года. По мнению чемпиона мира по парикмахерскому искусству, этот оттенок ассоциируется с победой и обладает особой силой.