Сергей Зверев предложил сделать алый цветом года в России
Стилист и шоумен Сергей Зверев выступил за то, чтобы Россия выбрала алый цветом года. По мнению чемпиона мира по парикмахерскому искусству, этот оттенок ассоциируется с победой и обладает особой силой.
В беседе с РИА Новости Зверев рассказал, что сам надевает красное, когда стремится победить. Он добавил, что в Европе могут выбрать синий цвет, а в США — оттенок милитари. Последний стилист считает актуальным и для России, однако предпочитает алый.
Шоумен поддержал идею определять национальный цвет года. По его мнению, зарубежные страны следят за российскими решениями в этой сфере.
Стоит произнести фразу «звезда в шоке», как всем становится понятно, о ком речь. Конечно же, о нем, Сергее Звереве, человеке-празднике, чье амплуа давно вышло за рамки профессионального парикмахера-стилиста. Сегодня он — артист в широком понимании слова, который не только создает неповторимые и неожиданные образы звездам отечественного шоу-бизнеса, но и сам превратился в медийную персону.
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